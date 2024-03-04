كاربامازيبين أو فينيتوين (من مضادات الاختلاج) أو ديازيبام

الغلُوبُولين المناعي وتبادل البلازما

يمكن تخفيفُ شدَّة أعراض مُتلازمة إسحاق من خلال استخدام مضادات الاختلاج، مثل كاربامازبين، أو فينيتوين، أو غابابينتين، أو فالبروات.

كما قد يستفيد المرضى من استعمالِ الغلُوبُولين المناعي (محلول يحتوي على الكثير من الأضداد المختلفة التي جَرَى جمعها من مجموعة من المتبرِّعين) عن طريق الوريد أو تبادل البلازما (ترشيح المواد السامة بما في ذلك الأضداد الشَّاذَّة من الدَّم).