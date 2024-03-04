تنطوي مُتلازمةُ إسحاق على نشاط مفرط في الأعصاب التي تنبِّه الألياف العضلية.وهي تتسبَّبُ في حدوث تيبُّس تدريجي للعضلات مع ارتجاف وارتعاش وتشنُّج مستمرّ فيها.
يُعاني المصابون بمُتلازمة إسحاق من ارتجافٍ وارتعاشٍ مستمرّين في العضلات، لاسيَّما عضلات الذراعين والساقين، ومن حركة شبيهةٍ بحركة كيس الديدان، إلَّا أنَّها تصبح مُتيبِّسة بشكلٍ تدريجي غالبًا.
يُشخص الأطباءُ مُتلازمة إسحاق استنادًا إلى أعراض ونتائج تخطيط كهربية العضل ودراسات التوصيل العصبي.
يمكن للأدوية المضادة للصرع، كاربامازيبين أو الفينيتوين، أن تخفف الأعراض، ويستفيد بعضُ الأشخاص من الغلوبولين المناعي أو تبادل البلازما.
(انظر أيضًأ لمحة عامة عن الجهاز العصبي المحيطي)
تُعدُّ مُتلازمة إسحاق نادرة،ويبدو أنها تبدأ في الأعصاب المحيطية، وتنجم عن قيام أحد الأضداد بمهاجمة جزءٍ معيَّنٍ من غشاء الخلية.
قد تحدث مُتلازمةُ إسحاق عند المصابين باضطراباتٍ أخرى، مثل السرطان، والوهن العضلي الوبيل، وأورام الغدَّة الزعتريَّة، والتهاب الغُدَّة الدرقية لهَاشيموتو، وعوز فيتامين B12، والدَّاء البَطنِيّ، والاضطرابات الروماتويدية الجهازية.كما يمكن أن تكون موروثة.
أعراض مُتلازمة إسحاق
يحدث ارتعاش وارتجاف في العضلات بشكل مستمرٍّ، لاسيَّما عضلات الذراعين والساقين، وتتحرَّك بما يشبه حركةَ كيس من الديدان.يُسمَّى هذا العَرَض بالتَقَلُّص العَضَلِيّ المَوجِيّ myokymia.قد تحدث التشنجاتُ والتقلصات العضلية بشكلٍ متقطع في اليدين والقدمين.ويزداد تيبُّسُ العضلات بشكلٍ تدريجيٍّ غالبًا، ويستغرق ارتخاؤها وقتًا طويلًا بعدَ تقلُّصها.وقد يزداد التعرّق.
تشخيص متلازمة إسحاق
تخطيط كهربية العضل ودراسات التوصيل العصبي
يستندُ تَّشخيصُ مُتلازمة إسحاق إلى الأعراض ونتائج تَخطيط كَهرَبِيَّةِ العَضَل ودراسات التوصيل العصبي التي تظهِر شذوذاتٍ مُميَّزة.
علاج مُتلازمة إسحاق
كاربامازيبين أو فينيتوين (من مضادات الاختلاج) أو ديازيبام
الغلُوبُولين المناعي وتبادل البلازما
يمكن تخفيفُ شدَّة أعراض مُتلازمة إسحاق من خلال استخدام مضادات الاختلاج، مثل كاربامازبين، أو فينيتوين، أو غابابينتين، أو فالبروات.
كما قد يستفيد المرضى من استعمالِ الغلُوبُولين المناعي (محلول يحتوي على الكثير من الأضداد المختلفة التي جَرَى جمعها من مجموعة من المتبرِّعين) عن طريق الوريد أو تبادل البلازما (ترشيح المواد السامة بما في ذلك الأضداد الشَّاذَّة من الدَّم).