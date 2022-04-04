لمحَة عامّة عن اضطرابات المَوصِل العَصَبِيّ العَضَلِي

تتّصل الأعصاب بالعضلات عند المَوصِل العصبي العضلي neuromuscular junction؛حيث ترتبط نهاياتُ الألياف العصبية بمواقع خاصّة على غشاء العضلة تُسمَّى اللويحات الحَرَكِيَّة الانتِهائِيَّة motor end plates.تحتوي هذه اللويحاتُ على مستقبلات تمكّن العضلات من الاستجابة للأسيتيل كولين acetylcholine، وهو ناقل كيميائي (ناقل عصبي) يُحرِّره العصب لنقل إشارة عصبيَّة من خلال المَوصل العصبي العضلي.بعد أن يقومَ العصبُ بتنبيه العضلة عندَ هذا المَوصِل، تجري الإشارة الكهربائيَّة عبر العضلة، ممَّا يؤدي إلى تقلُّصها.وبعدَ انتقال الإشارة، يتفكَّكُ الأستيل كولين بحيث لا يستمرُّ في تنبيه العضلة.

(انظر أيضًا لمحة عامّة عن الجهاز العصبي المحيطي)

المَوصِلُ العَصَبِيُّ العَضَلِ... فيديو

هل تعلم...

تشتمل الاضطراباتُ التي تنطوي على خلل وظيفي في المَوصِل العصبي العضلي على:

بالإضافة إلى ذلك، يُمكن للعديد من الأدوية أن تُسبب خللًا في المَوصِل العصبي العضلي.تتضمن هذه الأدوية الجرعات العالية جدًّا من بعض المضادَّات الحيوية، وأنواع محددة من المبيدات الحشرية (الفوسفاتية العضوية)، وعوامل الحرب الكيميائية (مثل غاز السارين ونوفيشوك)، وعقار كورار.جرى تطوير غاز نوفيتشوك في روسيا، وقد استُخدم في محاولات الاغتيال.استُخدم عقار كورار Curare للمساعدة على إرخاء العضلات في أثناء الجراحة والشلل والقتل عند وضعها على طرف السهام السامة.تؤدي بعضُ هذه المواد إلى منع التَّفكُّك الطبيعي للأستيل كولين بعدَ انتقال الإشارة العصبيَّة إلى العضلة.

عادةً ما تحُدُّ اضطرابات المُوصِل العصبي العضلي من نشاط العصب وتُسبب ضُعفًا فيه.ولكنها لا تؤثِّر في الإحساس (أي أنَّها لا تسبِّب فقدان الإحساس أو الإحساس غير الطبيعي، مثل الشعور بالوخز أو التنميل).

تحُدُّ بعضُ اضطرابات المُوصِل العصبي العضلي من نشاط العصب، ممَّا يؤدي إلى حدوث ضُعفٍ فيه.بينما تؤدي اضطراباتٌ أخرى، مثل ما يأتي، إلى زيادة نشاط العصب.

مُتلازمة الشخص المُتَيَبِّس: تهاجم الأضداد التي ينتجها الجسم الخلايا العصبية في الدماغ والحبل الشوكي، التي تُنظِّم حركة العضلات.ونتيجة لذلك، يَجرِي تنبيه العضلات بشكلٍ مستمر، ممَّا يجعلها مُتيبِّسة.

مُتلازمة إسحاق: ترسل الأعصاب بشكل متكرر إشاراتٍ كهربائية إلى العضلات،ونتيجةً لذلك تُنبِّه العضلات بشكلٍ مفرطٍ ومستمرّ.تصبح العضلاتُ مُتيبِّسة ومتوتِّرة، مما يجعل ممارسة الرياضة وبعض الأنشطة البدنية الطبيعية صعبًا أو مستحيلًا.

على الرغم من أن التغيرات التي تُسبب متلازمة الشخص المتيبس تنشأ بشكل رئيسي في الدماغ والحبل الشوكي (الجهاز العصبي المركزي)، إلا أنها تؤثر أيضًا في الموصل العصبي العضلي.وتكون النتيجة هي التحفيز المستمر وتقلُّص العضلات.