اضطرابات جذور الأعصاب

تنجم اضطرابات جذر العصب عن ضغط مفاجئ أو طويل الأمد على جذر العصب الشوكي.
عادةً ما تنجم اضطرابات جذر العصب عن انفتاق قرصٍ أو عن فصال عظمي في العمود الفقري.
يمكن لهذه الاضطرابات أن تسبب الألم، و/أو الأحاسيس غير الطبيعية، و/أو ضعف العضلات في منطقة الجسم التي تُغذِّيها.
يُشخص الأطباء اضطرابات جذر العصب استنادًا إلى نتائج اختبارات التصوير، والاختبارات التشخيصية الكهربية، والاختبارات المخصصة لتحري السبب.
يقوم الأطباء بمُعالجة السبب إن أمكن، وإعطاء أدوية لتخفيف الألم، بما في ذلك مسكنات الألم التي تُباع من دون وصفة طبية (مثل مضادات الالتهاب غير الستيرويدية أو الأسيتامينوفين) والستيرويدات القشرية.
(انظر أيضًا لمحة عامّة عن اضطرابات الجهاز العصبي المحيطي)
جذور الأعصاب هي الفروع القصيرة للعصب الشوكي.تخرج الأعصاب الشوكية من الحبل الشوكي على امتداد العمود الفقري.يتضمن كل عصب شوكي جذران عصبيان (أحدهما حركي والآخر حسي).(تحتوي جذور العصب الحركي على ألياف عصبية تحمل الأوامر من الدماغ والحبل الشوكي إلى العضلات. تحتوي جذور العصب الحسي على ألياف عصبية تحمل المعلومات الحسية حول أشياء مثل اللمس، والوضعية، والألم، ودرجة الحرارة من الجسم إلى الحبل الشوكي).بعد مغادرةِ الحبل الشوكي، يلتحم الجذران العصبيان لتشكيل عصب شوكي مفرد.بعد ذلك يمتد كل عصب شوكي من بين اثنتين من العظام الظهرية في العمود الفقري (الفقرات) لتوصيل منطقة محددة من الجسم.يجري تقسيم سطح الجلد بناءً على تلك المناطق المحددة، والتي تُسمى بالقطاعات الجلدية.والقطاع الجلدي هو منطقة الجلد التي تأتي جميع أعصابها الحسية من جذر عصب شوكي واحد.
العمود الفقري
يشكِّل عمودُ العظام، الذي يُسمَّى الفقرات، العمودَ الفقري.تحمي الفقراتُ الحبلَ الشوكي (بنية طويلة وهشَّة محتواة في القناة الفقريَّة)، الذي يمتد عبر مركز العمود الفقري.وتوجَد بين الفقرات أقراصٌ تتألَّف من غضروف، وهي تساعد على توسيد العمود الفقري وإعطائه بعضَ المرونة.
الأعصاب الشوكية: تنشأ من الحبل الشوكي بين الفقرات، ويبلغ عَددُها 31 زوجًا من الأعصاب الشوكيَّة.ينشأ من كل عصبٍ فرعين قصيرين (جَذرين) - حسي وحركي - يندمجا ليُشكلا عصبًا شوكيًا.
تحمل الجُذُور الحركيَّة الأوامرَ من الدماغ والحبل الشوكي إلى أجزاء أخرى من الجسم، لاسيَّما العضلات الهيكليَّة.
بينما تحمل الجذورُ الحسِّية المعلوماتِ إلى الدماغ من الأجزاء الأخرى في الجسم.
ذيل الفرس: ينتهي الحبلُ الشوكي عندَ نَحو ثلاثة أرباع المسافة حتَّى أسفل العمود الفقري، ولكنَّ حزمةً من الأعصاب تمتدّ خارج الحبل؛وتُسمَّى هذه الحزمةُ ذيل أو ذنب الفرس لأنَّها تشبه ذيلَ الحصان.ويحمل ذيل الفرس النبضاتِ العصبية من وإلى الطرفين السفليين، والأمعاء السفلى، والمثانة.
القطاعات الجلدية
ينقسم سطح الجلد إلى مناطق محددة، يُسمى كل منها بالقطاع الجلدي.والقطاع الجلدي هو منطقة الجلد التي تأتي جميع أعصابها الحسية من جذر عصب شوكي واحد.تحمل الأعصاب الحسية معلومات عن أشياء مثل اللمس، والألم، ودرجة الحرارة، والاهتزاز من الجلد إلى الحبل الشوكي.
تتميز جذور العمود الفقري بأنها زوجية، يُعصب كل فرع أحد جانبي الجسم.هناك 31 زوجًا من الأعصاب الشوكية:
إن كل جذر من هذه الجذور العصبية يكون مسؤولاً عن قطاع جلدي محدد.
تُنقَل المعلومات الحِسيَّة من قَطَّاعٍ جِلدِيٍّ مُحدَّدٍ بالألياف العصبية الحسية إلى جذر العصب الشوكي لفقرة معينة؛فمثلًا، تُنقَل المعلوماتُ الحِسيَّة من قطاع من الجلد على طول الجزء الخلفي من الفخذ، بواسطة الألياف العصبية الحسية، إلى جذر العصب الفِقرَي العَجُزِي الثاني (S2).
الأسباب
إنَّ السبب الأكثر شُيوعًا لاضطراب جذر العصب هو
يمكن لانفتاق القرص أن يُسبب اضطراب جذر العصب عن طريق الضغط على جذر العصب المجاور له.
يمكن لالتهاب المَفاصِل الروماتويدي (RA) أو الفصال العظمي أن يُسبِّبا تغيُّراتٍ في العمود الفقري تضغط على جذور الأعصاب، خُصوصًا في الرقبة وأسفل الظهر.في حالة الفصال العظمي، يمكن للعظم في العمود الفقري أن ينمو بشكل مفرط ويضيق الفتحة بين الفقرات التي يمرُّ منها جذر العصب.
في حالاتٍ أقل شيوعًا، يمكن لورم أو كتلة أخرى (مثل الخُراج) أن تضغط على جذر العصب.
يمكن لداء السكري أن يُسبِّبَ اضطراب جذر العصب عن طريق إلحاق الضرر بالأوعية الدموية التي تزود جذر العصب بالدم.
يمكن لحالات العدوى، مثل السل (TB)، وداء لايم، والزهري، والهربس النطاقي، أن تُصيب جذور الأعصاب أحيانًا.
الأعراض
تعتمد أعراضُ اضطرابات جذر العصب على جذر العصب المتأثر.يحدث الألم، و/أو الأحاسيس غير الطبيعية، و/أو ضعف العضلات في منطقة الجسم التي يُعصِّبها جذر العصب.قد يشعر الشخص بألم يُشبه الصدمة الكهربائية التي تتشعع من خلال المنطقة المصابة.قد تضمر العضلات و/أو تنفض.قد تصبح العضلات المصابة مشلولة.
قد يتفاقم الألم من خلال الحركة، بما في ذلك تحريك الظهر، والسعال، والعطاس.
إذا كانت الجذور السفلية في الحبل الشوكي (ذيل الفرس) هي المصابة، فقد يُعاني الأشخاص من ضعف في الساقين، ومشاكل بولية (مثل سلس أو احتباس البول)، وفقدان السيطرة على الأمعاء، وفقدان الإحساس في الأرداف، ومنطقة الأعضاء التناسلية، والمثانة، والمستقيم.قد يعاني الرجال من صعوبةٍ في الوصول إلى الانتصاب.يُعد هذا الاضطراب، مُتلازمة ذيل الفرس، حالة طبية طارئة.ينبغي تصحيح المشكلة - مثل انفتاق القرص، أو الخراج، أو الورم، أو الخثرة الدموية - التي تضغط على ذيل الفرس وذلك لمنع حدوث ضرر عصبي دائم.
التشخيص
اختبارات التصوير
الاختبارات الكَهرَبِيّة التَّشخيصِية في بعض الأحيان
يسأل الأطباءُ الشخصَ عن الأَعرَاض ويجرون فحصًا سريريًا.توفر النتائجُ أدلة تساعد على شخيص الحالة وتحديد مكان المشكلة.
يُجرى التصوير بالرنين المغناطيسي أو التصوير المقطعي المحوسب لتأكيد التشخيص.يُظهر التصوير بالرنين المغناطيسي الحبل الشوكي، بالإضافة إلى أية شذوذات في الأنسجة الرخوة المحيطة بالحبل، مثل الخراجات، أو الأورام الدموية (تجمعات للدم)، والأورام، والأقراص المنفتقة، وضمن العظام، مثل الأورام، والكسور، والفصال العظمي، وداء الفقار الرقبية).
إذا تعذر إجراء التصوير بالرنين المغناطيسي وإذا كانت نتائج التصوير المقطعي المحوسب غير واضحة، فيُجرى تصوير النخاع.بالنسبة لتصوير النخاع، يُجرى حقن مادَّة ظليلة (يُمكن رؤيتها في صورة الأشعَّة) في الحيِّز المحيط بالحبل الشوكي، ثم تؤخذ صورة بالأشعة السينية.كما قد يُجرى أيضًا تصوير نخاعي مقطعي محوسب.يمكن لتصوير النخاع المقطعي المحوسب أن يوفر صورًا مفصلة للحبل الشوكي والعظام المحيطة.
الاختبارات التشخيصيَّة الكهربائية (تخطيط كهربية العضل ودراسات التوصيل العصبي) لتحديد جذور الأعصاب المتضررة والتأكد من أن الأَعرَاض ناجمة عن انضغاط العصب الشوكي، وليس عن مشاكل في الحبل الشوكي أو في إحدى الضفائر العصبية (شبكة من الألياف العصبية، حيث تنتظم الألياف العصبية من عدد من الأعصاب الشوكية وتتحد لتوصيل منطقة معينة من الجسم).ولكن، لا يمكن لهذه الاختبارات تحديد السبب دائمًا.
إذا لم تحدد اختبارات التصوير سببًا، يُجرى البَزل الشوكي، ويُحلل الأطباء السائل السَّائِل المُحيط بالدماغ والحبل الشوكي (السائل النخاعي الشوكي) للتحري عن العدوى.كما يقوم الأطباء بقياس مستوى الغلوكوز الصيامي في الدَّم للتحري عن داء السكري وقد تُجرى اختبارات أخرى بالاعتماد على السبب المشتبه به.
العلاج
علاج السبب
علاج الألم
الجراحة (عادةً ما تكون الملاذ الأخير)
تُعالج أسباب اضطراب جذر العصب عندما يكون ذلك ممكنًا.
بالنسبة لحالات الألم المفاجئ والفوري، تُستخدم المسكنات الألمية، مثل أسيتامينوفين ومضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs).إذا لم تتحسن الأعراض، يُمكن إعطاء الستيرويدات القشرية عن طريق الفم أو الحقن في المسافة بين العمود الفقري والطبقة الخارجية من النسيج الذي يُغلف الحبل الشوكي (حقن فوق الجافية).ولكن، عند استخدام الستيرويدات القشرية، يكون التسكين خفيفًا ومؤقتًا.
بالنسبة للألم طويل الأمد (المزمن)، قد يكون العلاج صعبًا.كثيرًا ما يكون الأسيتامينوفين ومضادات الالتهاب غير الستيرويدية NSAIDs فعالين بشكل جزئي فقط، كما إن تناول مضادات الالتهاب غير الستيرويدية لفترة طويلة ينطوي على مخاطر جوهرية.تنطوي مسكنات الألم الأفيونية على خطر الإدمانيمكن لبعض مضادات الاكتئاب ومضادات الاختلاجات، والتي لا تُعَدُّ من مسكنات الألم عادةً، أن تُخفِّض شدَّة الألم الذي ينجمُ عن تضرُّر الأعصاب.كما يمكن للعلاج الفيزيائي أيضًا أن يساعد على تخفيف الألم.إذا كانت جميع هذه المُعالجَات غير فعَّالة، فقد يرغب بعض الأشخاص في تجربة الطب البديل (مثل: تحفيز العصب الكهربائي عبر الجلد، أو العلاج بتقويم العمود الفقري، أو الوخز بالإبر، أو الأعشاب الطبية).
إذا كان الألم لا يهدأ، أو إذا كان الضغط على الأعصاب الشوكية يسبب ضعفًا في العضلات أو نقصًا في الإحساس، فقد يكون من الضروري إجراء جراحة لتخفيف الضغط.إذا كان انضغاط ذيل الفرس أو الحبل الشوكي يسبب سلس البول أو البراز، فعادةً ما تكون الجراحة ضرورية وتُجرى بشكل فوري لمنع حدوث ضرر دائم.