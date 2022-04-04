اضطرابات جذور الأعصاب

إنَّ السبب الأكثر شُيوعًا لاضطراب جذر العصب هو

يمكن لانفتاق القرص أن يُسبب اضطراب جذر العصب عن طريق الضغط على جذر العصب المجاور له.

يمكن لالتهاب المَفاصِل الروماتويدي (RA) أو الفصال العظمي أن يُسبِّبا تغيُّراتٍ في العمود الفقري تضغط على جذور الأعصاب، خُصوصًا في الرقبة وأسفل الظهر.في حالة الفصال العظمي، يمكن للعظم في العمود الفقري أن ينمو بشكل مفرط ويضيق الفتحة بين الفقرات التي يمرُّ منها جذر العصب.

في حالاتٍ أقل شيوعًا، يمكن لورم أو كتلة أخرى (مثل الخُراج) أن تضغط على جذر العصب.

يمكن لداء السكري أن يُسبِّبَ اضطراب جذر العصب عن طريق إلحاق الضرر بالأوعية الدموية التي تزود جذر العصب بالدم.

يمكن لحالات العدوى، مثل السل (TB)، وداء لايم، والزهري، والهربس النطاقي، أن تُصيب جذور الأعصاب أحيانًا.