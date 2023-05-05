بعض أورام الدماغ النوعيَّة

تنطوي الأورامُ الدبقية على الأورام النجميَّة وأورام الدبقيات القليلة التغصُّن والأورام البطانية العصبيَّة.تُعدُّ الأورامُ النجميَّة أكثر الأورام الدبقية شُيُوعًا،

وتنمو بعضُ الأورام النجمية وأورام الدبقيات القليلة التغصُّن ببطءٍ، وقد تُسبِّب نوبات صرعية فقط في البدايَة؛بينما تنمو الأورامُ الأخرى، مثل (الأورام النجمية الكشميَّة وأورام الدبقيات القليلة التغصن الكشميَّة) بسرعة، وهي سرطانية.(تعني الكشميَّة Anaplastic أن الخلية لم تصبح متخصصة في القيام بوظيفة نوعيَّة - أي أن الخلية غير متمايزة، وتشير الخلايا غير المتمايزة في الورم إلى أن الورم ينمو بسرعة).

تميلُ الأورامُ النجميَّة إلى الحدوث عند الأشخاص اليافعين (انظر أيضًا الأورام النجمية عند الأطفال).ويمكن أن تصبح أكثرَ عدوانية، ثم تسمى الأورام الأرومية الدبقيَّة glioblastomas.

تميلُ الأورامُ الأرومية الدبقيَّة إلى الحُدوث في أثناء مُنتصف العمر أو في عمر مُتقدِّم،وقَد ينمو الورم الأرومي الدِّبقي بسرعةٍ كبيرةٍ بحيث يزيد من الضغط في الدماغ، ممَّا يُؤدِّي إلى الصُّدَاع وبطء التفكير؛وإذا ارتفع الضغط بشكلٍ كافٍ، قد يحدث النعاس، ومن ثمَّ يدخل المريض في غيبوبة.

تحدُث الأورام البطانية العصبيَّة من خلايا تُبطِّنُ الأحيَاز في داخل الدِّمَاغ (البُطَينَات ventricles)،تكون الأورام البطانية العصبية غير شائعة، وتُصِيب بشكلٍ رئيسيٍّ الأطفال والشباب البالغين (انظر أيضًا الأورام البطانية العصبية عند الأطفال).لا تكون شائعة بعد مرحلة المراهقة.