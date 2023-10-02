فقدُ الذاكرة Memory Loss

الأَسبَاب الأكثر شُيُوعًا لفقد الذاكرة هي

تغيّرات الذاكرة المرتبطة بالعمر (الأكثر شيوعًا)

الخلل المعرفي البسيط

الخَرَف

الاكتئاب

تشير تغيّراتُ الذاكرة المرتبطة بالعمر (تُسمى ضُعف الذاكرة المرتبط بالعمر) إلى التراجع الطفيف الطبيعي في وظيفة الدماغ الذي يحدث مع تقدم السن.يُعاني معظمُ البالغين من بعض المشاكل في الذاكرة.ويستغرق استرجاع أو تذكّرأشياء جديدة، مثل اسم الجار الجديد أو طريقة استخدام برنامج كمبيوتر جديد، وقتًا أطول.كما يتعيَّن على البالغين تكرار الذكريات الجديدة في كثير من الأحيان لتخزينها؛حيث ينسى المصابون بهذا النوع من فقد أو ضعف الذاكرة في بعض الأحيان أشياء، مثلاً أين تركوا مفاتيح سيّاراتهم.ولكن بالنسبة لهم، وخلافًا للمصابين بالخرف، فإن القدرةَ على القيام بالأنشطة اليومية أو التفكير لا تضعُف.ويتذكّر هؤلاء الأشخاص الأشياء عند إعطائهم الوقت الكافي عادةً، رغم حدوث التذكّر في وقت متأخِّر عن الوقت المناسب في بعض الأحيان.لا يُعدُّ هذا النمط من فقد الذاكرة علامةً على الخَرَف أو داء ألزهايمر المُبكِّر.

يُعدُّ الخلل المعرفي البسيط مصطلحًا غير دقيق، يُستخدم لوصف حالات الضُّعف في الوظيفة العقلية التي تكون غير شديدة بما يكفي لكي تؤثر في الوظائف اليومية.يكون فقد الذاكرة هو العَرَض الأشدّ وضوحًا غالبًا.تُفقد الذكريات بشكل فعلي، ولا يكون الأمر مجرد بطء في استرجاعها، كما يحدث عند الأشخاص الذين يعانون من تغيرات في الذاكرة مرتبطة بالعمر.ويعاني المُصابون بالخلل المعرفي البسيط من مشكلةٍ في تذكُّر المحادثات الأخيرة، وقد ينسَون المواعيد أو المناسبات الاجتماعية المهمة، لكنَّهم يتذكرون الأحداث السابقة دائمًا.ولا يتأثر انتباههم وقدرتهم على القيام بالأنشطة اليوميَّة.ولكن، يُصاب أكثر من نصف الأشخاص الذين يعانون من الخلل المعرفي البسيط بالخرف في غضون 3 سنوات.

يُعدُّ الخرف تراجعًا أكثر خطورة بكثير في الوظيفة العقلية.يكون فقد الذاكرة، لاسيّما للمعلومات التي جرى الحصول عليها مؤخرًا، هو العرض الأول غالبًا، ويتفاقم الأمر مع مرور الوقت.يمكن أن ينسى المصابون بالخرف أحداثًًا كاملةً، وليس التفاصيل فقط.وقد يكون لديهم ما يأتي:

صعوبة في تذكّر طريقة القيام بالأشياء التي فعلوها مرّات كثيرة سابقًا، وطريقة الوصول إلى الأماكن التي كانوا يرتادونها غالبًا

لا يستمرّون في أداء الأعمال التي تتطلب الكثير من الخطوات، مثل الالتزام بالوصفة الطبية

ينسون دفعَ الفواتير والمحافظة على المواعيد

ينسون إطفاءَ الموقد أو إغلاق المنزل عندَ مغادرتهم، أو رعاية طفل تُرِكَ في رعايتهم

في المراحل المبكرة من الخرف، قد يدرك الأشخاص فقدان الذاكرة لديهم.ولكن مع تفاقم الخرف، فإنهم خلافًا للذين يُعانون من تغيُّراتٍ في الذاكرة مرتبطة بالعمر، يصبحون غير مدركين لفقدهم للذاكرة؛ وغالبًا ما ينكرون أن لديهم هذه الفقدان أو الضعف.

وتزداد صعوبةُ العثور على الكلمة الصحيحة، وتسمية الأشياء، وفَهم اللغة، والقيام بالأنشطة اليومية والتخطيط لها وتنظيمها.يُصبح المصابون بالخرف تائهين، ولا يعرفون الوقتَ أو حتى السنة أو مكان وجودهم.ويمكن أن تتغيَّر شخصياتهم؛حيث إنَّهم قد يصبحون أكثرَ تهيُّجًا أو قلقًا أو زورانيَّةً (عدوانية) أو عنادًا أو تخريبًا.

يوجد عدد من أشكال الخرف.ولكنّ داء ألزهايمر هو الحالة الأكثر شيوعًا.تتفاقم معظمُ أشكال الخرف تدريجيًا حتى وفاة الشخص.

ويبدو أنَّ بعضَ الحالات التي تزيد من خطر الإصابة باضطرابات القلب والأوعية الدَّمويَّة (مثل ارتفاع ضغط الدَّم وارتفاع مستويات الكوليسترول وداء السكّري) تزيد من خطر الإصابة بالخَرَف.

يمكن أن يُسبّب الاكتئاب نوعًا من فَقد الذاكرة (يسمى الخَرَف الكاذِب pseudodementia)، يشبه فقد الذاكرة النَّاجم عن الخرف.كما أنَّ الخرف يُسبِّبُ الاكتئاب عادةً.وبذلك، فإنَّ تحديدَ ما إذا كان الخرف أو الاكتئاب هو سبب فقد الذاكرة قد يكون صعبًا.ولكنَّ الأشخاصَ المصابين بفقد الذاكرة النَّاجم عن الاكتئاب، وخلافًا للأشخاص المصابين بالخرف، يُدركون فقدانهم لذاكرتهم ويشتكون من ذلك.كما أنَّهم ينسون في حالاتٍ نادرة الأحداث الجارية المهمّة أو المسائل الشخصية، ويكون لديهم أعراض أخرى عادةً، مثل الحزن الشديد أو مشاكل في النوم (قليلٌ جدًّا أو كثير) أو الخمول أو نقص الشهية.

يمكن للشِّدَّة النفسيَّة أن تتداخل في تشكيل الذكريات واسترجاعها، وهو الأمر الذي يُشغِل بالَ الأشخاص بدرجة ما، وبذلك يمنعهم من الالتفات إلى أمورٍ أخرى.ولكن، تُعزِّزُ الشِّدَّة النفسيَّة الذاكرة في بعض الحالات، لاسيَّما عندما تكون الشِّدَّة خفيفةً أو متوسِّطة الشِّدَّة ولا تستمرُّ طويلًا.