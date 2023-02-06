الكَرْبوهيدرات والبروتينات والدُّهون

تتكوّن البروتينات proteins من وحداتٍ تسمى الأحماض الأمينية amino acids، وهي تجتمع معًا في تشكيلاتٍ معقَّدة.ونتيجةً لتكوُّن البروتينات من جزيئات معقدة، فإنَّ الجسم يستغرق وقتًا أطول لتفكيكها.ولذلك، فهي مصدر طاقة أبطأ وأطول بكثير من الكربوهيدرات.

يبلغ عدد الأحماض الأمينية 20 حمضًا.يقوم الجسمُ بتصنيع بعضها من مُكَوِّنات داخل الجسم، لكنه لا يستطيع تصنيع 9 منها - وهي تُسمّى الأحماض الأمينية الأساسية essential amino acids؛ويجب أن يحتوي عليها النظام الغذائي.يحتاج الجسم إلى 8 من هذه الأحماض الأمينية: إيزولوسين isoleucine وليوسين leucine وليزين lysine وميثيونين methionine وفينيل ألانين phenylalanine وثريونين threonine وتربتوفان tryptophan وفالين valine.كما يحتاج الرُّضَّع إلى الحمض الأميني التاسع وهو الهستيدين histidine.

تختلف النسبةُ المئوية لبروتينات الجسم التي يمكن استعمالها في تصنيع الأحماض الأمينيَّة الأساسيَّة من بروتين لآخر.يمكن للجسم استخدام 100٪ من بروتينات البيض ونسبة مرتفعة من بروتينات الحليب واللحوم.كما يمكن للجسم استخدام أقل بقليل من نصف بروتينات معظم الخضروات والحبوب.

يحتاج الجسمُ إلى البروتين لصيانة الأنسجة وتعويضها حتى تقوم بعملها وتنمو.البروتينات لا تستعمل من أجل الحصول على الطاقة عادةً؛إلَّا أنَّ عدم حصول الجسم على ما يكفي من السُّعرات الحرارية من المُغذِّيات الأخرى أو من الدهون المخزنة، يستدعي تفكيك البروتينات إلى أجسام كيتونية للحصول على الطاقة منها.إذا جَرَى تناول كمية أكبر من المطلوب من البروتين، يقوم الجسم بتفكيك الكمية الفائضة من البروتين ويُخزن مُكَوِّناتها على شكل دهون.

يحتوي الجسمُ على كميات كبيرة من البروتين؛حيث يُعدُّ البروتين اللَّبِنَة الرئيسية في الجسم، فهو المُكوِّن الأساسي لمعظم الخلايا؛فمثلًا، تكون بنية العضلات والأنسجة الضامة والجلد من البروتين.

يحتاج البالغون إلى تناول حَوالى 60 غرامًا من البروتين يوميًّا (0.8 غرام لكل كيلوغرام من الوزن أو 10 إلى 15٪ من إجمالي السُّعرات الحرارية).ولا يزال محط جدل ما إذا كان استهلاك المزيد يعود بالفائدة على معظم البالغين أم لا.يحتاج البالغون الذين يحاولون بناء العضلات كميات أكبر.كما يحتاج الأطفالُ إلى كميَّة أكبر من البروتينات لأنَّهم في مرحلة النُّمو.كما تحتاج الحوامل، أو المرضعات، أو المصابات بمرض خطير إلى المزيد.ويحتاج الأشخاصُ الذين يُخفِّضون عدد السُّعرات الحرارية المُتناولة لإنقاص الوزن إلى كمية أكبر من البروتينات عادةً لتفادي فقدان العضلات خلال هذه الفترة.قد يحتاج كبار السن إلى مستويات أعلى من البروتين تصل إلى 1.2 غرام لكل 1 كغ من وزن الجسم.إلَّا أنَّ هذه الكمية تعد مفرطة وقد تكون ضارة في بعض الحالات، مثل القصور الكلوي والفشل الكلوي.كما تظهر الدراسات أيضًا أن البروتينات أكثر إشعارًا بالشبع من الكربوهيدرات والدهون (تساعد الأشخاص على الشعور بالشبع لفترة أطول).