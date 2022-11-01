لمحّة عامَّة عن الفيتامينات

تُعدُّ الفيتامينات الجزء الحيوي من النظام الغذائي الصحّي.حُدِّدت المُخصَّصات اليوميَّة الموصى بها (RDA) من معظم الفيتامينات- الكميَّة التي يحتاجها معظمُ الاشخاص الاصحاء يوميًّا للمحافظة على صحة جيدة.وقد جَرَى تحديدُ الحدّ الأعلى الآمن (مستوى المدخول الأعلى المقبول) لبعض الفيتامينات.وعندما تتجاوز الكمية المُتناوَلة الحدَّ المسموح تزداد مخاطر ظهور التأثير الضار (السُّميَّة toxicity).

هل تعلم...

بينما قد يُسبِّبُ تناول كميَّاتٍ زهيدةٍ من الفيتامينات حدوثَ اضطرابٍ غذائيَّ.ولكن، من غير المحتمل أن يحدثَ نقصٌ في الفيتامينات عند الأشخاص الذين يتناولون مجموعة متنوعة من الأطعمة .يُعدُّ حدوثُ نقص فيتامين D من الحالات الاستثنائيَّة.يُعدُّ نقصُ فيتامين D من الحالات الشائعة عند مجموعاتٍ معينة من الأشخاص (مثل كبار السن) حتى لو كانوا يتناولون مجموعة متنوعة من الأطعمة.بينما قد يحدث نقص الفيتامينات الأخرى عند اتِّباع الأشخاص لنظامٍ غذائيٍّ محدود لا يحتوي على ما يكفي من فيتامينٍ معين؛فمثلًا، قد يعاني النباتيُّون الذين لا يتناولون أيّ منتجاتٍ حيوانيَّة من نقصٍ في فيتامين B12 الموجود في المشتقَّات الحيوانيَّة.بينما لا يحدث نقصٌ في البيوتين أو حمض البانتوثنيك (من الفيتامينات B) أبدًا تقريبًا.قد يستفيد الأشخاص الذين يواجهون خطرًا مرتفعًا للإصابة بنقص الفيتامينات (مثل الأشخاص الذين خضعوا لجراحة البدانة، أو الذين يخضعون لغَسل الكُلى، أو يعانون من اضطراب استعمال الكحول) من الاستعمال اليومي للفيتامينات المتعددة.

كما قد يكون لتناول كمياتٍ كبيرة (جرعاتٍ ضخمة) من بعض الفيتامينات (على شكل مكمِّلات عادةً) دون إشرافٍ طبي آثارٌ ضارة.

تُسمَّى الفيتامينات المغذِّيات الزهيدة المقدار الأساسيَّة essential micronutrients، لأنَّ الجسمَ يحتاج إلى كميَّاتٍ صغيرةٍ منها فقط.

لا يقوم الجسم بتخزين معظم الفيتامينات.ويستغرق حدوث نقص هذه الفيتامينات أسابيع أو أشهرًا.لذلك، يجب على الأشخاص أن يحرصوا على تناولها بشكلٍ منتظم.

يجري تخزينُ الفيتامينات A وD و B12 بكمياتٍ كبيرة في الكبد بشكلٍ رئيسي.ويُخزَّن الفيتامينان A و D في الخلايا الدهنية.يستغرق ظهورُ حالات النقص لهذه الفيتامينات أكثرَ من عام.

قد لا يحصل الأشخاصُ على كميةٍ كافيةٍ من بعض الفيتامينات من الأطعمة اتي يتناولونها، نتيجةًًً لعدم انتظام الكثير من الأشخاص في تناول طعامهم أو لعدم تنويع الأطعمة التي يتناولونها.ويمكن أن يزداد خطر الإصابة بأنواعٍ معيَّنة من السرطانات أو باضطراباتٍ أخرى لديهم إذا لم يحصلوا على حاجتهم من الفيتامينات.ولذلك، يمكن أن يستعملَ مستحضرات الفيتامينات المتعددة.ولكن، يبدو أنَّ استعمال معظم الأشخاص للفيتامينات المتعددة لا يحدُّ من خطر الاصابة بالسرطان أو باضطرابات القلب أو الأوعية الدموية.

الجدول الفيتامينات

تتَّصف بعضُ الفيتامينات بأنَّها ذوَّابة في الدهون.بينما تكون فيتاميناتٌ أخرى ذوَّابةً في الماء.يؤثِّر هذا الاختلافُ بين الذوبان في الماء والدهون في التغذية بعدة طرائق.

الفيتامينات للذوَّابة في الدهون Fat-soluble vitamins الفيتامينات الذوَّابة في الدهون: تنحلُّ هذه الفيتامينات في الدهون. فيتامين A

فيتامين D

فيتامين ي

فيتامين K ويجري تخزينُها في الكبد وفي الأنسجة الدهنية.في حال تناولُ الكثير من فيتامينات A أو D الذوَّابة في الدهون، فقد تتراكم وتترك تأثيرات ضارة. وبما أنَّ الدهون الموجودة في الأطعمة تساعد الجسم على امتصاص الفيتامينات الذوَّابة في الدهون، قد يؤدي اتِّباعُ نظامٍ غذائيٍّ منخفض الدهون إلى حدوث نقصٍ فيها.تتداخل بعضُ الاضطرابات، وتُسمى اضطرابات سوء الامتصاص، مع امتصاص الدهون، ومن ثمّ مع الفيتامينات الذوَّابة في الدهون.ويكون لبعض الأدوية، مثل الزيوت المعدنية، التأثير نفسه؛حيث تذوب الفيتامينات الذوَّابة في الدُّهون في الزيوت المعدنية التي لا يمتصها الجسم.لذلك عندَ استعمال الأشخاص للزيوت المعدنية (كمليِّنات مثلًا)، فإنها تحمل معها هذه الفيتامينات غير المُمتصَّة إلى خارج الجسم. لا يُخرِّبُ الطبخ الفيتامينات الذوَّابة في الدهون.

الفيتاميناتُ الذوَّابة في الماء الفيتامينات الذوَّابة في الماء: تنحلُّ هذه الفيتامينات في الماء. مجموعة الفيتامينات B

الفيتامين C تنطوي فيتامينات ب على البيوتين والفولات (حمض الفوليك) والنياسين وحمض البانتوثنيك وريبوفلافين (الفيتامين B2) والثيامين (الفيتامين B1) والفيتامين B6(بيريدوكسين ) والفيتامين B12 (كوبالامينات). تُطرَح الفيتاميناتُ القابلة للذوبان في الماء في البول، وتميلُ إلى الانطراح من الجسم بسرعةٍ أكبر من سرعة طرح الفيتامينات الذوَّابة في الدهونتكون الفيتامينات الذوَّابة في الماء أكثر عرضة للتَّخرُّب عند تخزين المواد الغذائية وإعدادها.ولكن، قد تساعد الخطوات التالية على منع خسارة هذه الفيتامينات: تبريد المنتجات الطازجة

تخزين الحليب والحبوب بمعزلٍ عن الضوء القوي

استخدام مياه طهي الخضروات لإعداد أنواع الشوربة