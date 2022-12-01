سرطان الفم والحلق

عوامل الخطر الرئيسية لسرطان الفم والحلق هي

تعاطي التبغ

تناول المشروبات الكحولية

العدوى بفيروس الورم الحليمي البشري (HPV)

يُسبب تعاطي التبغ الكثير من سرطانات الفم والحلق.يشتمل استخدام التبغ على تدخين السجائر، أو السيجار، أو الغليون؛ ومضغ التبغ أو مضغة التنبول betel quid (وهي مزيج من المواد أحدها التبغ، والذي يُسمّى أيضًا بان paan)في الولايات المتحدة، يُعدُّ تدخين السجائر (وخصوصًا أكثر من عبوتين في اليوم) عامل الخطر الرئيسيّ المرتبط بالتبغ لسرطان الفم والحلق.كما يمكن لتدخين السيجار أن يزيد من هذا الخطر أيضًا.يزيد تدخين الغليون من خطر الإصابة بالسرطان في جزء الشفتين اللتين تلمسان جذع الغليون.يزيد مضغ التبغ أو السعوط (العاطوس) من خطر الإصابة بالسرطان في الخدين، واللثة، والسطح الداخلي للشفتين بنسبة 50%، وذلك في المواضع التي تلامس التبغ بشكل أعظمي.

كما يزيد الإدمان المزمن أو الشديد على الكحول من خطر الاصابة بسرطانات الفم والحلق.تتناسب الزيادة في الخطر مع كمية الكحول المستهلكة.كما تتوفر بعض الأدلة على أن الكحول الموجود في بعض أنواع الغسول الفموية قد يساهم في الإصابة بسرطان الفم عند استخدامه بشكل متكرر على مدى فترة طويلة من الزمن.

ولعل الخطر الأعظمي يكون عند الإدمان المفرط على كل من التدخين والكحول معًا، والذي يزيد من خطر السرطان بمعدل ضعفين أو ثلاثة أضعاف عن خطر الإصابة بالسرطان عند الإدمان على واحدٍ منهما.يزيد هذا الإدمان المشترك من خطر الاصابة بسرطان الفم بنسبة 100 ضعفًأ عند النساء و38 ضعفاً عند الرجال، ويزيد من خطر الإصابة بسرطان الحلق بمعدل 30 ضعفًا.أما المرضى الذين يستمرون في استخدام التبغ والكحول بعد الإصابة بسرطان الفم أو الحلق فيزداد لديهم خطر الإصابة بسرطانٍ آخر في الفم أوالحلق بأكثر من ضعفين.

فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)، هو الفيروس المُسبِّب للثآليل التناسلية وقد تنتقل العدوى به إلى الفم في أثناء ممارسة الجنس الفموي، وهو ما يرتبط بالإصابة بسرطان الفم والحلق.تزداد معدلات الإصابة بسرطان الفم والحلق المرتبط بفيروس HPV، ولاسيَّما بين الشباب في أمريكا الشمالية وأوروبا الشمالية.تزيد عدوى فيروس الورم الحليمي البشري من خطر الإصابة بسرطان الحلق بمعدل 16 ضعفًا، ويسبب فيروس الورم الحليمي البشري 60٪ من سرطانات الحلق.يُعدُّ عدد الشركاء الجنسيين ومدى تكرار ممارسة الجنس الفموي من عوامل الخطر الهامة.تؤهب سلالات معينة من هذا الفيروس للإصابة بسرطان الحلق، وبدرجة أقل، سرطان الفم.

وبما أنَّ عددًا أكبر من الأشخاص باتوا يحصلون على اللقاح ضد فيروس الورم الحليمي البشري، فمن المتوقع أن تتراجع معدلات الإصابة بسرطانات الحلق الناجمة عن فيروس HPV في المستقبل.ولكن، نظرًا إلى أنَّ سرطان الحلق يحتاج إلى سنوات عديدة قبل أن يتطور، فإنَّ هذا التراجع في معدلات الإصابة سوف يستغرق سنوات ليصبح واضحًا.

يُعد الجنس (كون الشخص ذكرًا أو أنثى) أحد عوامل الخطورة.تحدث حوالى ثلاثة أرباع سرطانات الفم والحلق عند الرجال.

وكما هيَ الحال مع معظم أنواع السرطانات، فإن التقدم في العمر يزيد من خطر الإصابة.

ونذكر من العَوامِل الأخرى التي تزيد من خطر سرطان الفم، التخريش المتكرر من الحواف الحادة للأسنان المكسورة أو الحشوات أو النخور أو التعويضات السنية التي لا تنطبق بشكل مثالي في الفم (مثل بدلات الأسنان).بالإضافة إلى التعرض السابق للأشعة السِّينية في الرأس والرقبة، وداء المبيضات المزمن، وسوء العناية الفموية.كما إن التعرض لأشعة الشمس القوية قد يُسبب سرطان الشفة.