شلل الحبل الصوتي هو عدم القدرة على تحريك العضلات التي تتحكم بالحبال الصوتية.

يمكن أن يكون الشلل ناجمًا عن الأورام أو الإصابات أو تأذي الأعصاب.

وتشمل الأَعرَاض النموذجية التغييرات الصوتية وصعوبة محتملة في التنفُّس.

ويستند التَّشخيص إلى فحص الحنجرة أو القصبات الهوائية أو المريء.

هناك العديد من الإجراءات التي يمكن أن تساعد على الحفاظ على مجرى الهواء مفتوحًا.

قد يؤثر الشلل في واحدٍ من الحبلين الصوتيين أو كليهما.وتتأثر الإناث أكثر من الذكور بهذه الحالة.

قد ينجم شلل أحد الحبلين الصوتيين عن اضطرابات الدماغ، مثل أورام الدماغ، والسكتات الدماغية، والأمراض المزيلة للميلانين (مثل التصلُّب المتعدِّد)، أو ضَرَر الأعصاب المتصلة بالحنجرة.قد ينجم ضَرَر الأعصاب عن أورام سرطانية (خبيثة) أو غير سرطانية (حميدة)؛ أو إصابة الرقبة؛ أو العديد من أنواع العمليات الجراحية في الرقبة أو الصدر، مثل الاستئصال الجراحي للغدة الدرقية أو جراحة العمود الفقري، أو جراحة القلب؛ أو عدوى فيروسية في الأعصاب؛ أو الإصابة بداء لايم؛ أو التسمم العصبي (بالمواد التي تسمم أو تخرِّب الأنسجة العصبية، مثل الرصاص والزئبق والزرنيخ)؛ أو ذيفانات الدفتيريا.ويكون السببُ مجهولًا عند بعض الأشخاص.

شلل كلا الحبلين الصوتيين هو اضطراب مُهدِّد للحياة، لأن الحبال الصوتية لا تنفتح بما فيه الكفاية للسماح للهواء بالمرور بشكل صحيح.قد يحدث هذا الشلل بسبب جراحة في العمود الفقري من خلال الجزء الأمامي من الرقبة، أو الاستئصال الجراحي للغدة الدرقية، أو إدخال أنبوب التنفُّس في القصبة الهوائية (التنبيب الرغامي)، أو الأمراض التي تؤثِّر في الأعصاب والعضلات (مثل الوهن العضلي الوبيل myasthenia gravis).

شلل الحبل الصوتي

أعراض شلل الحبال الصوتية يمنع هذا الشلل الحبال الصوتية من الفتح والإغلاق وقد يُؤثِّر في الكلام والتنفُّس والبلع.قد يؤدي شلل الحبال الصوتية إلى استنشاق الطعام والسوائل في القصبة الهوائية (الرغامى) والرئتين. إذا أصاب الشلل واحدًا فقط من الحبلين الصوتيين فيصبح الصوت مبحوحًا وخشنًا.لا ينسد المجرى الهوائي عادةً، وذلك لأن الحبل الصوتي على الجانب الآخر ينفتح بشكل كافٍ. عند إصابة كلا الحبلين الصوتيين بالشلل، فسوف تتراجع شدة صوت المريض، ولكن باقي الأصوات تبقى طبيعية.ولكن، بما أن المسافة بين الحبلين الصوتيين المشلولين تكون صغيرة جدًّا، فسوف يكون المجرى الهوائي غير كافٍ، وبالتالي فإن أدنى ممارسة للرياضة سوف تُسبب صعوبة في التنفُّس وصدور أصوات خشنة ذات نبرة حادة مع كل نفس.

تشخيص شلل الحبال الصوتية تنظير الحنجرة

التصوير الشعاعي سوف يحاول الطبيب العثور على سبب شلل الحبل الصوتي.سوف يطرح الطبيب أسئلة حول جميع الأَسبَاب المحتملة، بما في ذلك التعرض المزمن للمعادن الثقيلة (الزرنيخ والرصاص والزئبق)، واستخدام أدوية محددة مثل فينيتوين وفينكريستين، وتاريخ الإصابة بـ اضطرابات النسيج الضام (مثل مُتلازمة مارفان)، والإصابة بداء لايم، والساركويد، والسكري، وواضطراب استعمال الكحول. بالإضافة إلى طرح الأسئلة حول التاريخ الطبي للشخص، سوف يلجأ الطبيب إلى تنظير الحنجرة للوصول إلى تشخيص الحالة.وتنظير الحنجرة هو فحص الحنجرة باستخدام أنبوب معاينة رفيع ومرن. قد تشمل الاختبارات الإضافية كلًا من التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) أو التصوير المقطعي المحوسب (CT) للرأس والرقبة والصدر

تصوير الغُدَّة الدرقية

التصوير الشعاعي الظليل للمريء (بعد بلع الباريوم)