تتحفز معظم نوبات دوار الوضعة الانتيابي الحميد عند تغير وضعية الرأس—كما هو الحال عند فتل الرأس على الوسادة بعد الاستيقاظ صباحًا، أو إمالة الرأس نحو الخلف عند محاولة الوصول إلى رف مرتفع.عادةً ما تحدث الإصابة بدوار الوضعة الانتيابي الحميد عندما تنزاح جسيمات الكالسيوم (غبار الأذن otoconia) التي توجد بشكل طبيعي في الأذن الداخلية (القريبة utricle والكٌييس saccule) وتتوضع في جزء آخر من الأذن الداخلية (القناة الهلالية الخلفية غالبًا).

تحتوي الأذن الداخلية على ثلاثة قنوات هلالية semicircular canals، والتي تساعد في وظيفة التوازن.من بين الأقنية الثلاث، تُعد القناة الخلفية في المكان الأفضل لتجمع معظم الجسيمات المنفلتة بسبب الجاذبية في أثناء الليل، وذلك خلافاً للقناة العلوية (التي تُسمى أيضًا القناة الأمامية) والقناة الوحشية.وبشكل أقل شيوعًا، تنتقل الجزيئات إلى القناتين الأخريين.ومع تجمع الجسيمات، تتشكل كُدارة طبشورية تُضخم حركة السوائل في القناة عند تغيير وضعية الرأس.والنتيجة هي تحفيز المستقبلات العصبية بشكل زائد (الخلايا المشعّرة) داخل القناة الخلفية، مما يُسبب إحساسًا كاذبًا بالحركة أو الدوران.

نظرة داخل الأذن

الدُّوار الصورة

يمكن للجسيمات أن تنزاح من القريبة والكييس مع التقدم في السن.أو قد ينجم الانزياح عن:

عدوى الأذن

إصابات الرأس أو الأذن

الاستراحة المطولة في السرير

العمل الجراحي في الأذن

يُعاني بعض الأشخاص الذين يعانون من أعراض دوار الوضعة الانتيابي الحميد من اضطرابات أخرى، بما في ذلك اضطرابات الأذن الداخلية الأخرى (مثل: داء مينيير)، وانسداد شريان في الأذن الداخلية، ووجود ورم في الجهاز العصبي المركزي.