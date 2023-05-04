تشمل أعراض داء مينيير هجمات مفاجئة (حادة) وغير متوقعة من الدوار الشديد المعطل للنشاطات اليومية، وعادةً الغثيان والتقيؤ.الدوار هو شعور كاذب بأن الشخص و/أو الأشياء من حوله تتحرك أو تدور.يصف معظم الأشخاص هذا الإحساس المزعج على أنه "دوخة"، على الرغم من أن الناس يستخدمون مصطلح "الدوخة" لوصف أحاسيس أخرى مختلفة، مثل خفة الرأس.

عادةً ما تدوم هذه الأَعرَاضُ لفترةٍ تتراوح بين 20 دقيقة حتى 12 ساعة.في حالات نادرة، تستمر حتى 24 ساعة.غالبًا ما يشعر الشخص بالامتلاء أو الضغط في الأذن المتأثرة قبل أو أثناء الهجمة المرضية.في بعض الأحيان تبدو الأصوات مرتفعة أو مشوهة بشكل غير اعتيادي.

قد يضعف السمع في الأذن المصابة بعد نوبة من الدوار.يكون من الأصعب سماع الترددات الصوتية الأخفض (سماع الأحرف الصوتية).يميل السمع لأن يتناوب إلا أنه يزداد سوءاً بشكل تدريجي مع مرور السنين.

يمكن أن يكون طنين الأذن مستمراً أو متقطعاً وقد يزداد سوءاً قبل أو أثناء أو بعد هجمة الدوار.

بشكل نمطي، تقتصر الإصابةُ على أذن واحدةٍ.

في البداية، قد تختفي الأعراض بين النوبات.قد تستمر الفترات الخالية من الأَعرَاض حتى سنة واحدة.ولكن، مع تفاقم المرض، يزداد سوء اعتلال السمع تدريجيًا، وقد يصبح الطنين مستمرًا.

في أحد أشكال داء مينيير، يسبق حدوث نقص السمع والطنين حدوث الهجمة الأولى من الدوار بأشهر أو سنوات.بعد أن تبدأ هجمات الدوار قد تتحسن القدرة على السمع.