اختبارات السمع

التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)

لتشخيص الورم الشفاني الدهليزي عادةً ما يجري الأطباء تخطيطًا للسمع أولًا (اختبار سمعي).إذا كان فقدان السمع في أذن واحدة فقط، فمن الأفضل إجراء التصوير بالرنين المغناطيسي بعد ذلك، ويُفضل أن يكون التصوير بالرنين المغناطيسي المعزز بالغادولينيوم.

تشتمل الاختبارات السمعية الأخرى التي من الممكن إجراؤها على قياس الطبل tympanometry (وهو اختبار يُظهر كفاءة مرور الصوت عبر طبلة الأذن والأذن الوسطى)، واختبار الاستجابة السمعية لجذع الدماغ (وهو اختبار يقيس النبضات العصبية التي تتولد في جذع الدماغ كاستجابة للإشارات الصوتية القادمة من الأذنين).