إلتهاب الحلق

يعتمد إجراء الاختبارات على نتائج الفحص السريري ومراجعة التاريخ الطبي للمريض، ولا سيما إذا كانت العلامات التحذيرية موجودة.

تشمل الاختبارات المحتملة كلاً من

التحري السريع عن العقديات (عند الأطفال)

الزرع البكتيري لعينة من الحلق (للبالغين)

تنظير الحنجرة بالألياف البصرية المرنة

التصوير بالأشعَّة السِّينية للرقبة

تكون الأولوية الأولى للطبيب هي تمييز الأشخاص الذين قد يكونوا مصابين بالتهاب لسان المزمار.تعد أصوات الصرير وسيلان اللعاب من العلامات التحذيرية، وخاصة لدى الأشخاص الذين يُظهرون توعكاً أو يعانون من صعوبة في التنفُّس.في مثل هذه الحالات، ينبغي عدم إخضاع الأشخاص للتصوير بالأشعَّة السِّينية.وبدلاً من ذلك، يمكن للطبيب فحص أسفل الحلق باستخدام أنبوب رقيق ومرن يجري إدخاله من خلال الأنف (تنظير الحنجرة بالألياف البصرية المرنة).وبما أن الأطفال يكونون أكثر عرضة للإصابة المفاجئة بانسداد كامل في مجرى الهواء عند فحص الحلق، فسوف يعمد الطبيب إلى تقليل هذا الخطر من خلال الفحص في غرفة العمليات فقط، حيث تتوفر التجهيزات المتطورة الخاصة بعلاج الحالات التنفسية الطارئة بالإضافة إلى الطاقم الطبي الكافي.يمكن للمرضى البالغين الذين لا يبدون متوعكين بشكل كبير ولا يعانون من أعراض تنفسية أن يخضعوا لتصوير بالأشعَّة السِّينية للرقبة بهدف التحري عن أي تورم في لسان المزمار، أو لتنظير الحنجرة بالألياف البصرية المرنة في قسم الطوارئ أو في عيادة الطبيب المختص.

وعلى الرغم من الاعتقاد السائد لدى الكثير من الأشخاص، إلا أنه من الصعب على الطبيب التمييز بين التهاب الحلق بالعقديات أو التهاب الحلق الفيروسي من خلال معاينة المظهر فقط.إذ يمكن لكلا النوعين أن يسبب احمراراً في الحلق مع بقع بيضاء.وبالتالي، لا بد للطبيب من إجراء المزيد من الفحوصات لتحديد نوع التهاب الحلق، إلا إذا كان الزكام هو التشخيص الراجح للحالة.هناك نوعان من الاختبارات التي يمكن للطبيب القيام بها، وهما اختبار مستضد العقديات السريع واختبار الزرع البكتيري لمسحة من الحلق.يُجرى كلا الاختبارين على عينة تؤخذ من مؤخرة الحلق بواسطة مسحة.يمكن إجراء اختبار مستضد العقديات السريع في عيادة الطبيب في غضون 20 دقيقة.وعادة ما يلجأ الطبيب إلى هذا الاختبار عند الأطفال.إذا كانت نتيحة الاختبار إيجابية، فسوف يُعالج الطبيب الطفل باستخدام المضادات الحيوية.أما إذا كانت نيتجة الاختبار سلبية، فسوف يقوم الطبيب بإرسال عَيِّنَة أخرى إلى المختبر للزرع البكتيري (استنبات البكتريا المسببة للالتهاب على هلام خاص بحيث يمكن تحديدها بالضبط).إذا تطلب الأمر إجراء اختبار عند البالغين لتحري التهاب الحلق بالعقديات، فسوف يلجأ الطبيب غالبًا إلى إجراء الزرع البكتيري بشكل مباشر، وذلك لاحتمال تعرض البالغين لأنواع أخرى من العدوى غير العقديات لا يمكن تحديدها باختبار مستضد العقديات السريع.

غالبًا ما يكون الخراج واضحاً في أثناء الفحص المباشر من قبل الطبيب.يمكن للطبيب تشخيص وعلاج الخراج عن طريق إدخال إبرة صغيرة في المنطقة المتورمة بعد إرذاذ مادة مخدرة على الحلق.إذا خرج الصديد، فسوف يتأكد تشخيص الخراج، وسوف يعمل الطبيب على إزالة أكبر قدر ممكن من القيح.أما إذا كان موقع ومدى الخراج غير واضح، يُجرى التصوير المقطعي المحوسب (CT) للعنق.

مسحة الحلق الصورة

ولا يقوم الطبيب بإجراء اختبارات الدَّم لتحري داء كثرة الوحيدات أو العدوى بفيروس العَوَز المَناعي البَشَري المُكتَسَ إلا عند الاشتباه بالإصابة بأحد هاتين الحالتين.