قد تخرج المفرزات من القناة السمعية أو من الأذن الوسطى، وفي أحيان نادرة من داخل الجمجمة.

وعلى العموم، فإن الأَسبَاب الأكثر شيوعاً لخروج المفرزات الأذن هي

قد يحدث في بعض حالات التهاب الأذن الوسطى (غالبًا عند الأطفال)، تمزق طبلة الأذن، مما يؤدي إلى تحرير المواد المتجمعة وراءها.غالبًا ما يشفى انثقاب طبلة الأذن، ولكنه قد يترك ثقباً صغيراً في بعض الأحيان.كما قد ينجم الانثقاب في طبلة الأذن عن أذية أو عملية جراحية فيها.في حال وجود انثقاب في طبلة الأذن، فسوف يواجه الشخص خطراً أكبر للإصابة بعدوى الأذن الوسطى، وهو ما قد يؤدي إلى خروج مفرزات من الأذن.

تتضمن الأَسبَاب الخطيرة، والنادرة في الوقت ذاته من خروج المفرزات الأذنية كلاً من

تمر القناة السمعية عبر قاعدة الجمجمة.فإذا تعرضت الجمجمة لكسر ناجم عن إصابة شديدة في الرأس، فقد يأتي ذلك الكسر على جزء الجمجمة الذي تمر عبره القناة السمعية، مما يؤدي إلى تسرب الدم و/أو السَّائِل الدماغي الشوكي من الأذن.

التهاب الأذن الخارجية الناخر، أو الخبيث، هو شكل شديد من عدوى الأذن الخارجية يحدث عادة عند الأشخاص الذين يعانون من داء السكَّري أو الذين يعانون ضعفاً في جهازهم المناعي (على سبيل المثال، بسبب عدوى فيروس العوز المناعي البشري HIV أو بسبب العلاج الكيميائي للسرطان).

تتطور لدى بعض الأشخاص الذين يعانون من التهاب مزمن في الأذن الوسطى ناميات غير سرطانية (حميدة) من خلايا الجلد في الأذن الوسطى (ورم كوليسترولي) يمكن أن تؤدي إلى خروج مفرزات من الأذن.على الرغم من أن الورم الكوليسترولي هو ورم غير سرطاني، إلا أنه قد يسبب ضررًا كبيراً للأذن والبنى التشريحية القريبة.قد يؤدي الورم الكوليسترولي في بعض الحالات إلى الصمم، أو الضعف الوجهي أو الشلل، وإلى مُضَاعَفات في الدماغ مثل الخراج وغيره من أنواع العدوى.