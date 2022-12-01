قد ينجم ألم الأذن عن اضطراب في الأذن نفسها أو عن اضطراب في عضو مجاور يشترك مع الأذن في بعض الأعصاب المؤدية إلى الدماغ.فعلى سبيل المثال قد تكون المشكلة في الأنف، أو الجيوب، أو الحلق، أو المَفصِل الفكي الصدغي.

والأَسبَاب الأكثر شيوعًا لألم الأذن الحاد (الذي يستمر لمدة تقل عن أسبوعين) هي:

تُسبب العدوى في الأذن الوسطى والخارجية التهابًا مؤلماً.كما تُسبب العدوى في الأذن الوسطى زيادة الضغط خلف طبلة الأذن.تؤدي هذه الزيادة في الضغط إلى ألم وتورم طبلة الأذن.قد تتمزق طبلة الأذن بعد أن تتورم وتحرر كميات صغيرة من القيح و/أو الدم من الأذن.يمكن لعدوى الأذن أن تنتشر في حالات نادرة إلى العظم الخشائي وراء الأذن (مما يُسبب حالة يُطلق عليها التهاب الخشاء mastoiditis).

قد تتطور أشكال شديدة من التهاب الأذن الخارجية عند مرضى السكّري أو المرضى الذين يعانون من ضعف في الجهاز المناعي (بسبب عدوى فيروس المناعة المكتسبة أو المعالجة الكيميائية للسرطان) أو الداء الكلوي المزمن، وتُسمى هذه الحالة بـ التهاب الأذن الخبيث أو التنخري.

كما يمكن لتغيرات الضغط الجوي في أثناء رحلات الطيران والغوص تحت الماء أن يُسبب ألمًا في الأذن (انظر أيضًا الرض الضغطي في الأذن).ينجم ألم الأذن في هذه الحالة عن انسداد أو خلل وظيفة الأنبوب الواصل بين مؤخرة الأنف والأذن الوسطى (نفير أوستاش).حيث يمنع ذلك من موازنة الضغط على جانبي طبلة الأذن.تؤدي فوارق الضغط على جانبي طبلة الأذن إلى دفعها أو شفطها، مما يُسبب الألم.كما يمكن لفوارق الضغط تلك أن تؤدي إلى تمزق الغشاء الطبلي في الأذن.

أما الأَسبَاب الأكثر شيوعًا للألم المزمن (الذي يستمر لأكثر من أسبوعين أو ثلاثة أسابيع) فهي:

اضطرابات المَفصِل الفكي الصدغي

الاضطراب المزمن في وظيفة النفير (نفير أوستاش)

التهاب الأذن الخارجية المزمن

ومن الأَسبَاب الأقل شُيُوعًا للألم المزمن الاضطرابات التي تؤثِّر في الحنجرة، بما في ذلك السرطان (يسمى الألم الرجيع).