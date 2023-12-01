الوَكعَة (التَوَرُّم الثَفَنِيّ في الإبهام الأفحج)

عند الأشخاص المصابين بالوكعة، يبدو مفصل قاعدة إصبع القدم الكبير بارزًا.

يمكن للشذوذات في وضعية المَفصِل أو حركته أن تُشوِّه وتُضخِّم، أو يبدو أنَّها تضخِّم المَفصِل الذي يربط إصبع القدم الكبير بالقدم.

يمكن للألم والتَّورم أن يؤثرا في الجزء الداخلي من المَفصِل أو في كامل المَفصِل.

يعتمد التَّشخيصُ على الأَعرَاض والفحص السَّريري، ويَجرِي فحص السَّائِل الموجود في المَفصِل في بعض الأحيان.

عادةً ما يكون مفيدًا تغيير الأحذية، أو استعمال مبعدات أصابع القدمين، أو بطائن، أو أجهزة مقومة تُوضعُ في الحذاء للمساعدة على إعادة توزيع وتخفيف الضغط عن المَفصِل المصاب أو استعمال مزيج ٍمن هذه التدابير.

بالنسبة لبعض الأشخاص الذين يعانون من الألم وصعوبة المشي، قد يكون العمل الجراحي خيارًا واردًا.

(انظر أيضًا لمحَة عن مشاكل القدم).

تحدث الوكعة عندما يكون إصبع القدم الكبير أو العظم الذي يتَّصل به خارج موضعه.

إِبهامُ القَدَمِ الأَروَح مع الوكعة

عندما تتَّجه قاعدة إصبع القدم الكبير بشكل غير طبيعي نحو الخارج و يتَّجه إصبع القدم الكبيرة نحو الداخل (نحو إصبع القدم الثاني)، تُسمى الحالة عندها إِبهام القَدَمِ الأَروَح hallux valgus.يسبِّبُ إبهام القدم الأروح الإصابة بالوكعة bunion.

قد تشتمل العَوامِل التي تُسهم في تشكيل الوكعة على الإفراط في تدوير القدم نحو الداخل (الكب pronation) وانتعال الأحذية الضيقة غير المناسبة وحدوث إصابة في بعض الأحيان.يمكن أن تحدث خشونة في المَفاصِل وقد تتشكَّل مهاميز عظميَّة.قد تؤدي خشونة المَفاصِل إلى تضرر غضروف المفصل، ممَّا يحدُّ من مجال حركة القدم.يمكن أن يتورَّم المَفصِل، وغالبًا ما يتشكَّل جرابٌ (كيس مملوء بالسوائل) ويصبح مؤلمًا.يمكن للأحذية الضيقة أن تفاقم الأعراض.ويمكن أن يتسبَّب النِّقرس في بعض الأحيان بحدوث هجماتٍ مفاجئة تصبح عندها الوكعة حمراء ومؤلمة ومتورِّمة.

أعراض الوكعة قد يكون العَرَضُ الأوَّل للوكعة هو الشعور بالألم في المَفصِل عند انتعال الأحذية الضيِّقة.ويمكن أن تنطوي الأَعرَاضُ اللاحقة على زيادة الضخامة والتورُّم المؤلم والحارّ والأحمر في موضع تبارز المَفصِل (التهاب الجراب bursitis)؛ والتورُّم والألم في محيط المَفصِل.تكون حركة المَفصِل محدودةً عادةً.

تشخيص الوكعة فحص الطبيب

اختبارات سائل المَفصِل في بعض الأحيان يمكن للأطباء وضع تشخيص الوكعة بسهولة اعتمادًا على الأَعرَاض ونتائج الفحص. لا داعٍ لاستعمال الأشعة السِّينية لتشخيص الوكعة، ولكن قد تستعمل صور الأشعَّة السِّينية للمساعدة على تحديد مدى تضرر المَفصِل. قد يلجأ الأطبَّاء إلى سحب وتحليل سائل المَفصِل (شفط المَفصِل) من مفصل إصبع القدم للتحري عن التهاب المَفصِل العدوائي أو النقرس في بعض الأحيان، وذلك إذا كان المَفصِل شديد الإيلام ومتورِّمًا وأحمر اللون.يمكن إجراء اختباراتٍ لتشخيص الأمراض التي تُسبِّبُ التورُّم والألم في عدَّة مفاصل وذلك عندَ إصابة عدَّة مفاصل.