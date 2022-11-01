التهابُ المَفاصِل ببيروفوسفات الكالسيوم (CPP)

ما زال سببُ تشكُل بلورات بيروفوسفات الكالسيوم ثنائي الهيدرات عند بعض الأشخاص غير معروف.تظهر البلورات غالبًا عند الذين يُعانون ممَّا يلي:

لكن، لا يُعاني الكثير من المُصابينَ بالتهاب المَفاصِل ببيروفسفات الكالسيوم من أيٍٍّ من هذه الحالات،يمكن أن يكونَ الاضطراب وراثيًّا في حالات نادرة.

تتكوَّن بلورات الكالسيوم في المَفاصِل المصابة بخشونة المفاصل عادة، لأسبابٍ غير واضحة.ولكن، قد لا يُسبب ترسب الكالسيوم في المفصل أعراضًا.