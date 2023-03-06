نخر العظام

لا يُعدُّ النخر العظمي مرضًا نوعيًّا، ولكنَّه حالةٌ يقتصر فيها موت العظم على منطقةٍ واحدةٍ (موضَّعة) أو أكثر.يوجد تصنيفان عامَّان للنخر العظمي:

الرَّضِّي Traumatic (بعدَ الإصابة)

غير الرِّضِّي Nontraumatic

ويعدُّ النخر العظمي الرِّضيTraumatic osteonecrosis هو الأكثرَ شيوعًا.ويكون السَّبب الأكثر شيوعًا للنخر العظمي الرِّضي هو حدوث كسرٍ مُتبدِّلٍ (منفصل) displaced fracture.بالنسبة إلى الكسور المُتبدِّلة، ينكسر العظمُ فيها إلى جزأين أو أكثر ويتحرَّك بحيث لا تصطفُّ الأطراف المكسورة.تحدث الكسور المُتبدِّلُة النَّاجمة عن النَّخر العظمي غالبًا في الورك (انظر كسور الورك)، وغالبًا ما تحدث عند كبار السِّن.

ويُعدُّ الخلع dislocation السَّبب الآخر للنَّخر العظمي الرِّضي.يحدث الخلع عندما تصبح نهايات العظام في المَفاصِل منفصلةً عن بعضها بشكلٍ كامل، كما يحدث في خلع الورك.

قد يؤدي الكسرُ المتبدِّل أو الخَلع إلى إلحاق الضَرَر بالأوعية الدموية التي تروِّي النهايةَ العلويَّة لعظم الفخذ (رأس عظمة الفخذ، جزء من مفصل الورك) بالدَّم، مؤدِّيًا إلى تموُّت هذا الجزء من العظم.ويحدث هذا التموُّت العظمي بنسبةٍ أقل في مناطق أخرى من الجسم.

بعضُ عوامل خطر النخر العظمي

يحدث النخرُ العظمي غير الرِّضي nontraumatic osteonecrosis دون وجود رضّ أو إصابة مباشرة.وقد يكون هذا النوعُ ناجمًا عن مرضٍ أو عن حالةٍ تؤدي إلى انسداد الأوعية الدموية الصغيرة التي تُروِّي مناطقَ معيَّنة من العظم.والمناطقُ الأكثر إصابةً هي رأس عظم الفخذ، (الذي يُشكِّل جزءًا من مفصل الورك)، والركبة، والجزء العلوي من الذراع عند الكتف.يؤثر هذا الاضطرابُ في الرجال بشكلٍ أكبر من النساء، ويحدث بشكل رئيسي عند الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30-50 عامًا؛ وهو يُصيبُ كِلا الوركين أو كلا الكتفين غالبًا.والأسبابُ الأكثر شُيُوعًا للإصابة به هي:

الستيرويدات القشريَّة (تُستعمل بشكل رئيسي بجرعاتٍ مرتفعة، لفتراتٍ زمنيَّةٍ طويلة، أو كليهما)

التناول المزمن المفرط للكحول (أكثر من 3 مرَّات يوميًّا لعدة سنوات)

وقد جَرَى تحديدُ عددٍ من الأسباب الأخرى، ولكنَّها تحدث بنسبةٍ أقلُّ بكثير.وتنطوي هذه الأسبابُ الأخرى على بعض اضطرابات تخثُّر الدم وداء الكريات المنجلية وداء الكبد والأورام وداء غوشر والمُعالجة الشعاعيَّة وداء تخفيف الضغط (داء الغواص) (الذي يُصيبُ الغوَّاصين الذين يصعدون إلى سطح الماء بسرعةٍ كبيرةٍ جدًّا).يُعالَج عددٌ من الاضطرابات باستعمال جرعاتٍ مرتفعة من الستيرويدات القشرية (مثل الذئبة الحمامية الجهازية)، أو أن استعمال الستيرويدات القشرية ذاته قد يُسبب النخر العظمي.وفي هذه الحالات، قد لا يكون واضحًا ما إذا كان السببُ هو الاضطراب أو الستيرويدات القشريَّة.

يكون سببُ إصابة حوالى 20% من الأشخاص بالنخر العظمي مجهولًا.

إذا عانى الشخصُ من نخرٍ عظميٍّ غيرَ رضِّيٍّ في أحد العظام يكون نفس العظم في الجهة الأخرى من الجسم مصابًا بالحالة نفسها في بعض الأحيان، حتى في غياب الأعراض.فمثلًا، وجود إصابة بالنخر العظمي في الورك تتزامن مع وجود الإصابة نفسها في الورك الآخر عند نحو 60% من الأشخاص.

يمكن أن يحدث النخرُ العظمي العفوي للركبة (SONK) عند الأشخاص الذين ليست لديهم عوامل خطر محدَّدة لهذا الاضطراب.يختلف النخر العظمي التلقائي للركبة عن أشكال أخرى من النخر العظمي.ويُعتقد أنَّ النخر العظمي التلقائي للركبة ينجمُ عن كسرٍ قصوري.يحدث الكسر القصوري بدون التعرض لرض مباشر وينجم عن الاهتراء الطبيعي للعظام التي أُُصيبت بهشاشة العظام.ولكن، قد ينجم النخر العظمي في الركبة عن الرض أو أيٍّ من عوامل الخطر غير الرَّضية للنخر العظمي.