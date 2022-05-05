يُعاني تقريبًا كل شخص مصاب بداء بهجت من تقرُّحات متكررة ومؤلمة في الفم، تشبه تقُّرحات آفة شديدة (التهاب الفم القلاعي الناكس).يُعدُّ ظهور القرحات الفموية العَرَض الأوَّل للإصابة بداء بهجت عادةً.يمكن أن تظهر القرحات في أيِّ مكانٍ في الفم، مثل اللسان واللثة وبطانة الفم، وتتكوَّن على شكل عناقيد غالبًا.يكون شكل القرحات مستديرًا أو بيضويًّا ويتراوح قطرها بين 1-10 سم، وتكون سطحيَّة أو عميقة ويكون مركزها مُصفرًّا.يستمرُّ وجود القرحات من أسبوع إلى أسبوعين.

ورغم أنَّ الأنواع الأخرى من قروح الفم شائعةٌ جدًّا (مثل قرحات الزكام التي يسببها فيروس الهربس البسيط)، إلَّا أنَّ القرحات الناجمة عن داء بهجت تميل إلى الاستمرار لفترةٍ أطول وتكون أكثرَ شِدَّةً.

القرحات الفموية والتناسلية في سياق الإصابة بداء بهجت إخفاء التفاصيل عادةً ما تكون القرحات الفموية (الصورة على اليسار) العرض الأول لداء بهجت.قد تظهر القرحات على الأعضاء التناسلية أيضًا (الصورة على اليمين) © Springer Science+Business Media

كما قد تظهر القرحات على الأعضاء التناسلية.تميل القرحات الموجودة على القضيب أو كيس الصفن أو الفرج إلى أن تكون مؤلمة.بينما قد تكون القروح في المهبل غير مؤلمة.

الحُمامى العَقِدة في سياق الإصابة بداء بهجت إخفاء التفاصيل قد تحدث الحُمامى العقدة erythema nodosum (تحدبات حمراء تحت الجلد) عند الأشخاص المصابين بداء بهجت. © Springer Science+Business Media

وقد يُعاني المرضى من الحمَّى ومن شعورٍ عامٍّ بالمرض (توعُّك عام).وتظهر أعراضٌ أخرى بعد أيَّامٍ أو سنوات لاحقًا: