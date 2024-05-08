مُتلازمةُ النفق الرسغي carpal tunnel syndrome هي انضغاط مؤلم (أو انعقال) للعصب المتوسط عندما يمرّ عبر النفق الرسغي في المعصم،

ولا يُعرف السببُ في معظم حالات مُتلازمة النفق الرسغي.

يمكن أن يشعرَ المرضى بألمٍ ووخزٍ وخدرٍ في الأصابع والإبهام.

يقومُ الأطباءُ بتشخيص المرض استنادًا إلى الفحص، وإذا لزم الأمر عن طريق نتائج دراسات وظائف الأعصاب، أو في بعض الأحيان التصوير بالرنين المغناطيسي أو التصوير بالأمواج فوق الصوتية.

يمكن تخفيفُ شدَّة الأعراض عادةً عن طريق مسكنات الألم أو الجبيرة، أو في بعض الأحيان عن طريق حقنة تحتوي على ستيرويد قشريّ أو عن طريق الجراحة.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن اضطرابات اليد).

يُطلق على النفق الرسغي مسمى النفق، لأنه الممرّ الضيق الذي تمرُّ من خلاله الأعصاب والأوتار عبر المعصم إلى اليد.ويتكوّن النفق من الأوتار والأربطة والعظام المُحيطة.يتوضَّع العصبُ المتوسّط في جانب راحة اليد على المعصم، ويمر عبر النفق الرسغي؛وينقل هذا العصب الإحساسَ إلى الإبهام والسبابة والإصبع الوسطى وإلى جهة راحة اليد للبنصر.

مُتلازمة النفق الرسغي الصورة

تُعدُ مُتلازمة النفق الرسغي من الحالات الشائعة بكثرة، لاسيَّما بين النساء اللواتي تتراوح أعمارهنَّ بين 40 إلى 59 عامًا؟وقد تُصيبُ يدًا واحدةً أو الاثنتين معًا.

أسباب مُتلازمة النفق الرسغي تنجم مُتلازمةُ النفق الرسغي عن انضغاط (انعقال) العصبَ المتوسط؛ويمكن أن يكونَ سببُ الانضغاط هو تورّم النسيج المحيط بالنفق أو الموجود داخله، أو بسبب أشرطة النسيج الليفي التي تتشكل على راحة اليد من جهة المعصم. تُواجهُ النساءُ الحوامل والأشخاص، الذين يُعانون من داء السكَّري أو قُصور الغُدَّة الدرقية أو من أشكال معينة من الداء النشواني أو التهاب المَفاصِل الروماتويدي، زيادةً في خطر الإصابة بمُتلازمة النفق الرسغي.كما يُواجه الذين يتطلب عملهم حركات متكررة قوية تحتاج إلى أن يكون المعصم ممتدًا، مثل استخدام مفك البراغي، زيادةً في هذا الخطر أيضًا.يُعَدُّ استعمالُ لوحة مفاتيح الكمبيوتر التي لم تُوضَع بشكل صحيح عاملًا آخرَ محتملًا (لكنَّه مثير للجدل).كما توجد مزاعم بأنَّ التعرض إلى الاهتزاز لفتراتٍ طويلةٍ (عن طريق استخدام أدوات كهربائية معينة مثلًا) يُسبب مُتلازمة النفق الرسغي أيضًا،ولكن تحدث معظم الحالات لأسباب غير معروفة. مُتلازمة النفق الرسغي نموذج ثلاثيّ الأبعاد الوضعيَّةُ المناسبة للوحة المفاتيح

أعراض مُتلازمة النفق الرسغي تنطوي أعراضُ مُتلازمة النفق الرسغي على أحاسيس غريبة وعلى الخدَر والوخز والألم في الأصابع الثلاث الأولى ونصف الإصبع الرابعة على جانب الإبهام في اليد،وقد تُصابُ اليد بأكملها أحيانًا؛كما يحدث شعورٌ بالألم والحرقة أو إحساسٌ بالنَّخز في الساعد في بعض الأحيان. تُؤدي الحرقة أو الألم المُوجع مع الخدر والنخز إلى إيقاظ الأشخاص في الليل غالبًا، وذلك بحسب وضعيَّة اليد.قد يقومُ الشخصُ بهز يده في مُحاولةٍ لاستعادة الشعور الطبيعي. ومع مرور الزمن، يمكن أن تضعُف وتنكمش العضلات في اليد على جانب الإبهام بسبب قلَّة الاستعمال (الضُّمور atrophy).

تشخيص مُتلازمة النفق الرسغي فحص الطبيب

دراسات التوصيل العصبي أحيَانًا

الفحوصات التصويرية في بعض الأحيان يُوضَع تشخيص مُتلازمة النفق الرسغي بشكلٍ رئيسي من خلال فحص اليد المُصابة والمعصم؛وقد يستخدم الطبيب دراسات التوصيل العصبي أو اختبارات التصوير المتقدمة، مثل التصوير بالرنين المغناطيسي أو التصوير بالأمواج فوق الصوتية، للتأكد من أنَّ المشكلة هي مُتلازمة النفق الرسغي، لاسيَّما إذا جرى أخذ العلاج الجراحي بعين الاعتبار.