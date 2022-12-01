تظهر أعراض خشونة المَفاصِل تدريجيًّا عادةً، وتُصيب مفصلًا واحدًا أو بضعة مفاصل في البداية.ومن الشائع إصابة مفاصل أصابع اليد وقاعدة الإبهام والرقبة وأسفل الظهر والأصابع الكبيرة في القدم والوركين والركبة.

يكون الألمُ الذي يُوصَف غالبًا بأنَّه ألمٌ عميق هو العَرَض الأول، وهو يتفاقم عادةً عندما يكون في المفاصل الحاملة للوزن بسبب الأنشطة التي تنطوي على تحمُّل الوزن (مثل الوقوف).قد يكون المَفصِلُ متيبِّسًا بعدَ النوم أو بعد انقضاء فترات راحةٍ أخرى عند بعض الأشخاص، ولكنَّه يزول عادةً خلال 30 دقيقة، وخصوصًا عند تحريك المَفصِل.

ويمكن أن تتسبَّب الحالة في ظهور المزيد من الأعراض، فقد تتراجع قدرة المَفصِل على الحركة مع العجز عن ثنيه أو جعله مستقيمًا بشكلٍ كامل.قد يؤدي النموّ الجديد للعظام والأنسجة الأخرى إلى زيادة حجم المَفاصِل.تسبِّبُ أسطح الغضروف غير المنتظمة حدوثَ طحنٍ أو جَرْش أو فرقعةٍ (صوت حاد وقصير) عند تحريكها مع إيلام أو مضض.

تحدث الناميات العظمية عادةً في المَفاصِل الأقرب إلى أطراف الأصابع (تسمّى عُقد هيبيردن) أو في منتصف الأصابع (تسمى عُقد بوشار).

تتمطَّط الأربطة المُحيطة والدَّاعمة لبعض المَفاصِل (مثل مفصل الركبة) بحيث يصبح المَفصِل غيرَ مستقرٍّ وقد تضعف العضلات التي تحرك ذلك المفصل.بينما قد يصبح مفصل الورك أو الركبة متيبِّسًا ممَّا يؤدي إلى تقييد مجال حركته.يمكن لتحريك المَفصِل (وخصوصًا عند الوقوف أو صعود السلالم أو المشي) أن يكون مؤلمًا بشِدَّة.

تُصيبُ خشونة المَفاصِل العمودَ الفقريَّ غالبًا.يُعدُّ ألَم الظَّهر العَرَض الأكثر شُيُوعًا.يقتصر تأثيرُ الأقراص أو المَفاصِل المتضرِّرة على الشعور بألمٍ وتيبُّسٍ بسيطين في العمود الفقري؛إلَّا أنَّ خشونة المَفاصِل في الرقبة أو الجزء السفلي من الظهر يمكن أن تُسبِّبَ شعورًا بالاخدرار والألم والضَّعف في الذراع أو الساق إذا أدَّى فرط نموِّ العظام إلى الضغط على الأعصاب.قد يحدث فرطُ نموِّ العظام داخل القناة الشوكية في الجزء السفلي من الظهر (التضيُّق الشوكي القطني)، فيضغط على الأعصاب قبلَ خروجها من القناة متَّجهةً إلى الساقين.يمكن أن يُسبِّبَ هذا الضغط ألمًا في الساق عند المشي، مما يوحي خطأًً بأنَّ الشخصَ يُعاني من نقص إمدادات الدَّم إلى الساقين (العَرَج المتقطِّع ).وفي حالاتٍ نادرة، تضغط الناميات العظميَّة في الرقبة على المريء مؤدِّيةً إلى حدوث صعوبة في البلع.

قد تكون خشونة المَفاصِل ثابتةً لعدَّة سنوات أو قد تتفاقم بسرعةٍ كبيرة، إلَّا أنَّها تتفاقم ببطءٍ بعدَ ظهور الأَعرَاض في معظم الأحيان.تظهر عند الكثير من الأشخاص درجةٌ معيَّنةٌ من الإعاقة.

ينبغي أن يُراجع الأشخاص الذين يُعانون من احمرارٍ وتورُّمٍ وسخونةٍ في المَفاصِل الطبيبَ لتقييم حالتهم، وذلك لأنَّ هذه النوبات قد لا تكون ناجمةً عن خشونة المَفاصِل عادةً، وقد تحدث نتيجة الإصابة بالعدوى أو بالنقرس.