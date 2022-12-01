خشونةُ المَفاصِل أو الفصال العظمي osteoarthritis هو اضطراب مزمن يتسبَّب في تضرُّر الغضاريف والأنسجة المحيطة ويتميز بالألم والتَّيبُّس ونقص في الوظيفة.
يصبح التهابُ المَفاصِل النَّاجم عن تضرُّر الغضروف المَفصِلي والأنسجة المحيطة به شائعًا جدًّا مع التقدُّم بالعمر.
من الشائع الشعورُ بالألم وحدوث التَّورم والنُّمو المفرط للعظام بالإضافة إلى التيبُّس التالي للاستيقاظ أو الخمول الذي يزول خلال 30 دقيقة، وخصوصًا عند تحريك المَفصِل.
يعتمد التَّشخيصُ على الأَعرَاض والتصوير بالأشعَّة السِّينية.
تنطوي المعالجةُ على ممارسة التمارين الرياضيَّة والقيام بالتدابير الجسدية الأخرى، واستعمال الأدوية التي تُخفِّفُ الألم وتُحسِّن الوظيفة، وفي الحالات الشديدة استبدال المَفصِل أو إجراءاتٍ جراحيَّةٍ أخرى.
تُعدُّ خشونةُ المَفاصِل الاضطرابَ المَفصِليَّ الأكثر شيوعًا، وهو يبدأ في الأربعينيَّات والخمسينيَّات من العمر غالبًا، وأكثر ما يُصاب به جميع الأشخاص الذين بلغوا سنَّ 80.تكون نسبة إصابة الرجال بخشونة المَفاصِل أكبر من نسبة إصابة النساء قبل سنِّ الأربعين، ويعود ذلك إلى ازدياد فرصة تعرُّضهم للإصابات أو تشوهات.يكون لدى الكثير من الأشخاص أدلَّةٌ قليلةٌ على الإصابة بخشونة المَفاصِل في صور الأشعَّة السِّينية (قبل سن 40 غالبًا)، ولكن لا تظهر الأعراض إلَّا عند نصفهم فقط.بينما تكون نسبة إصابة النساء بخشونة المَفاصِل أكبر من نسبة إصابة الرجال في الأعمار بين 40-70 عامًا.وتكون نسبة الإصابة متساوية بين الجنسين بعد عمر 70 سنة.
يجري تصنيف خشونة المفاصل كما يلي:
أوَّليَّة
ثانويَّة
يكون سببُ خشونة المَفاصِل الأوَّليَّة (أو مجهولة السبب) مجهولًا (كما هيَ الحال في الغالبية العظمى من الحالات).يمكن أن تقتصر الإصابة بخشونة المفاصل الأولية على مفاصل معينة، مثل الركبة، أو الإبهام، أو قد تؤثر في العديد من المفاصل.
يكون السبب في خشونة المَفاصِل الثانويَّة هو وجود إصابة بمرضٍ آخر أو بحالةٍ أخرى، مثل:
العدوى
تشوُّه مفصلي يظهر عند الولادة
الإصابة
اضطراب استقلابي - مثل، زيادة الحديد في الجسم (داء تَرسُّب الأصبغَة الدَّمَوية) أو زيادة النحاس في الكبد (داء ويلسون)
اضطراب يُلحِق الضَّرر غضروف المَفصِل - مثل التهاب المَفاصِل الروماتويدي أو النقرس
ويكون بعض الذين يُجهِدون بشكلٍ متكرِّرٍ مفصلاً واحدًا أو مجموعة من المَفاصِل مُعرَّضين للخطر بشكلٍ خاص، مثل السبَّاكين والمزارعين وعمَّال مناجم الفحم وسائقي الحافلات.ويأتي عاملُ الخطرِ الرئيسيِّ للإصابة بخشونة المَفاصِل في الركبة من نوع المهنة الذي ينطوي على ثني المَفصِل.ومن الغريب أنَّ الجريَ لمسافاتٍ طويلة لا يزيد من خطر الإصابة بالاضطراب؛إلَّا أنَّه وبمجرَّد حدوث الإصابة بخشونة المَفاصِل، تؤدي ممارسة هذا النوع من التمارين الرياضيَّة إلى تفاقم الاضطراب غالبًا.قد تكون السُّمنة عاملًا رئيسيًّا في حدوث خشونة المَفاصِل، ولاسيَّما مفصل الركبة، وخصوصًا عند النساء.
أسباب خشونة المفاصل
يُقلِّل الغضروف من مستوى الاحتكاك في المفاصل ويحميها من التلف عادةًً، حتى بعد سنوات من الاستعمال المعتاد أو الإفراط في الاستعمال أو الإصابة.تنجم خشونة المَفاصِل عن تضرُّر الأنسجة غالبًا.تتراكم مواد كيميائية في المَفصِل وتحرض زيادة إنتاج مُكَوِّنات الغضروف، مثل الكولاجين (بروتين ليفي قاسي في النسيج الضام) والبروتيوغليكانات (المواد التي توفِّر المرونة)، في محاولة لإصلاح المَفصِل المُتضرِّر.وقد يتورَّم الغضروف بعد ذلك نتيجة احتباس الماء بحيث يصبح ليّنًا، ثمَّ يبدأ بالتحلل، وبعدها تظهر شقوقٌ على سطحه.تتشكَّل تجاويف صغيرة في العظام تحت الغضروف تؤدِّي إلى إضعاف العظام.
قد تؤدي محاولة الأنسجة لإصلاح الضرر إلى حدوث نموٍّ جديد في العظام والأنسجة الأخرى؛حيث يمكن أن يحدثَ نموٌ زائد للعظم على حواف المَفصِل، مؤدِّّيًا إلى تشكُّل حدبات (نابتات عظميَّة osteophytes) يمكن مشاهدتها والشعور بها.وبالنتيجة، يصبح سطح الغضروف الأملس الزَّلق خشنًا ومثقَّبًا، حيث لم يعُد بإمكان المَفصِل أن يتحرَّك بسلاسة وأن يمتصَّ الصَّدمات.تتعطَّل جميع مُكوِّنات المَفصِل - العظم والمفصل والمحفظة (الأنسجة المحتوية على معظم المَفاصِل) والأنسجة الزليلية (النسيج المُبطِّن لتجويف المَفصِل) والأوتار والأربطة والغضروف؛ بطرقٍ مختلفة، وبالتالي تتغيَّر وظيفة المَفصِل.
أعراض خشونة المفاصل
تظهر أعراض خشونة المَفاصِل تدريجيًّا عادةً، وتُصيب مفصلًا واحدًا أو بضعة مفاصل في البداية.ومن الشائع إصابة مفاصل أصابع اليد وقاعدة الإبهام والرقبة وأسفل الظهر والأصابع الكبيرة في القدم والوركين والركبة.
يكون الألمُ الذي يُوصَف غالبًا بأنَّه ألمٌ عميق هو العَرَض الأول، وهو يتفاقم عادةً عندما يكون في المفاصل الحاملة للوزن بسبب الأنشطة التي تنطوي على تحمُّل الوزن (مثل الوقوف).قد يكون المَفصِلُ متيبِّسًا بعدَ النوم أو بعد انقضاء فترات راحةٍ أخرى عند بعض الأشخاص، ولكنَّه يزول عادةً خلال 30 دقيقة، وخصوصًا عند تحريك المَفصِل.
ويمكن أن تتسبَّب الحالة في ظهور المزيد من الأعراض، فقد تتراجع قدرة المَفصِل على الحركة مع العجز عن ثنيه أو جعله مستقيمًا بشكلٍ كامل.قد يؤدي النموّ الجديد للعظام والأنسجة الأخرى إلى زيادة حجم المَفاصِل.تسبِّبُ أسطح الغضروف غير المنتظمة حدوثَ طحنٍ أو جَرْش أو فرقعةٍ (صوت حاد وقصير) عند تحريكها مع إيلام أو مضض.
تحدث الناميات العظمية عادةً في المَفاصِل الأقرب إلى أطراف الأصابع (تسمّى عُقد هيبيردن) أو في منتصف الأصابع (تسمى عُقد بوشار).
تتمطَّط الأربطة المُحيطة والدَّاعمة لبعض المَفاصِل (مثل مفصل الركبة) بحيث يصبح المَفصِل غيرَ مستقرٍّ وقد تضعف العضلات التي تحرك ذلك المفصل.بينما قد يصبح مفصل الورك أو الركبة متيبِّسًا ممَّا يؤدي إلى تقييد مجال حركته.يمكن لتحريك المَفصِل (وخصوصًا عند الوقوف أو صعود السلالم أو المشي) أن يكون مؤلمًا بشِدَّة.
تُصيبُ خشونة المَفاصِل العمودَ الفقريَّ غالبًا.يُعدُّ ألَم الظَّهر العَرَض الأكثر شُيُوعًا.يقتصر تأثيرُ الأقراص أو المَفاصِل المتضرِّرة على الشعور بألمٍ وتيبُّسٍ بسيطين في العمود الفقري؛إلَّا أنَّ خشونة المَفاصِل في الرقبة أو الجزء السفلي من الظهر يمكن أن تُسبِّبَ شعورًا بالاخدرار والألم والضَّعف في الذراع أو الساق إذا أدَّى فرط نموِّ العظام إلى الضغط على الأعصاب.قد يحدث فرطُ نموِّ العظام داخل القناة الشوكية في الجزء السفلي من الظهر (التضيُّق الشوكي القطني)، فيضغط على الأعصاب قبلَ خروجها من القناة متَّجهةً إلى الساقين.يمكن أن يُسبِّبَ هذا الضغط ألمًا في الساق عند المشي، مما يوحي خطأًً بأنَّ الشخصَ يُعاني من نقص إمدادات الدَّم إلى الساقين (العَرَج المتقطِّع ).وفي حالاتٍ نادرة، تضغط الناميات العظميَّة في الرقبة على المريء مؤدِّيةً إلى حدوث صعوبة في البلع.
قد تكون خشونة المَفاصِل ثابتةً لعدَّة سنوات أو قد تتفاقم بسرعةٍ كبيرة، إلَّا أنَّها تتفاقم ببطءٍ بعدَ ظهور الأَعرَاض في معظم الأحيان.تظهر عند الكثير من الأشخاص درجةٌ معيَّنةٌ من الإعاقة.
ينبغي أن يُراجع الأشخاص الذين يُعانون من احمرارٍ وتورُّمٍ وسخونةٍ في المَفاصِل الطبيبَ لتقييم حالتهم، وذلك لأنَّ هذه النوبات قد لا تكون ناجمةً عن خشونة المَفاصِل عادةً، وقد تحدث نتيجة الإصابة بالعدوى أو بالنقرس.
يُسبب الفصال العظمي في اليد تضخم المفاصل البعيدة في أصابع اليد (عقد هيبردين).
DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
في هذه الصورة، تبدو عُقد بوشارد أكثر وضوحًا على المَفاصِل الوسطى من أصابع اليد اليمنى والمفاصل الوسطى من السبابة والأصابع الوسطى من اليد اليسرى.
© Springer Science+Business Media
يُسبب الفصال العظمي في اليد تضخم المفاصل البعيدة في أصابع اليد (عقد هيبردين).
DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
في هذه الصورة، تبدو عُقد بوشارد أكثر وضوحًا على المَفاصِل الوسطى من أصابع اليد اليمنى والمفاصل الوسطى من السبابة والأصابع الوسطى من اليد اليسرى.
© Springer Science+Business Media
تشخيص خشونة المفاصل
التصوير بالأشعة السينية
يقوم الطبيبُ بوضع تشخيص خشونة المَفاصِل بناءً على الأَعرَاض الوصفيَّة، والفَحص السَّريري، وشكل المَفاصِل في صور الأشعَّة السِّينية (مثل تضخُّم العظام وضِيق الحيِّز الذي يشغله المَفصِل).إلَّا أنَّ صورة الأشعَّة السِّينية لا تُفيدُ كثيرًا في الكشف المُبكِّر عن الإصابة بخشونة المَفاصِل لأنها لا تُظهِرُ التغيُّرات الحاصلة في الغضاريف، حيث تحدث التشوُّهات المُبكِّرة.كما أنَّ التغيُّرات التي تُظهِرها صور الأشعَّة السِّينية لا تتوافق في كثيرٍ من الأحيان مع الأعراض التي يعاني منها الشخص؛فمثلًا، قد تُظهِر صور الأشعَّة السِّينية مجرَّد حدوث تغيُّرٍ طفيفٍ عند شخصٍ يُعاني من أعراضٍ شديدة، أو قد تُظهِر صورالأشعَّة السِّينية وجود تغيّرات كثيرة عند شخصٍ يُعاني من أعراضٍ بسيطة في حال وجودها.
يمكن أن يكشف التصوير بالرنين المغناطيسي عن التغيُّرات المبكِّرة في الغضاريف، ولكن من النادر أن توجد حاجة إلى استعماله عند وضع التشخيص.
لا تتوفَّر فحوصٌ دمويَّة لوضع تشخيص خشونة المَفاصِل، إلَّا أنَّ بعض الفحوص الدَّمويَّة قد تساعد على استبعاد اضطرابات أخرى.
يمكن للأطباء، عند وجود تورُّمٍ في المَفصِل، أن يحقنوا مُخدِّرًا لتخدير المنطقة ومن ثم إدخال إبرةٍ في المَفصِل لسحب عَيِّنَةٍ من سائل المَفصِل.يُفحصُ السَّائِل لتمييز خشونة المَفاصِل عن الاضطرابات المَفصِليَّة الأخرى، مثل حالات العدوى والنقرس.
علاج خشونة المفاصل
التدابير الفيزيائيَّة، بما فيها العلاج الفيزيائي والمهني، ووقاية المفصل، وخسارة الوزن بشكل مناسب
الأدوية
الجراحة
الأهداف الرئيسية لعلاج خشونة المَفاصِل هي:
تخفيف الألم
الحفاظ على مرونة المَفصِل
تحسين وظيفة المَفصِل بشكلٍ عام
يجري تحقيقُ هذه الأهداف بشكلٍ رَئيسيَ من خلال التدابير الفيزيائيَّة التي تنطوي على تمارين للقوة والمرونة والقدرة على التحمُّل وإعادة التأهيل ( علاج فيزيائي وعلاج مهني).يتعلم المرضى كيف أنَّه يمكن لتعديل نشاطاتهم اليوميَّة أن يساعد على التعايش مع الفصال العظمي.وتنطوي المُعالجَاتُ الإضافية على استعمال الأدوية والجراحة (لبعض الأشخاص) والمُعالجَات الأحدث.
التدابيرُ الفيزيائيَّة أو الجسديّة
تساعد التمارينُ الرياضيَّة المناسبة - بما في ذلك تمارين التمطيط والتقوية وتمارين الوضعية - في الحفاظ على صحَّة الغضروف وزيادة مجال حركة المفصل، والأهم من ذلك تقوية العضلات المحيطة حتى تتمكّن من امتصاص الجهد بشكلٍ أفضل.يمكن للتمارين الرياضيَّة أن تُبطئ أو تُفاقم خشونة المَفاصِل في الورك والركبة في بعض الأحيان.كثيرًا ما يُوصي الأطباءُ بممارسة التمارين الرياضية في الماء (كما هيَ الحال في حوض السباحة) لأنَّ الماء يحمي المَفاصِلَ من الإجهاد.
ينبغي القيام بتمارين التمطيط يوميًّا.
يجب أن تكون التمارين الرياضيَّة متوازنة من خلال إتاحة بضع دقائق لإراحة المَفاصِل المؤلمة (كل 4 - 6 ساعات خلال النهار)، إلَّا أنَّ تثبيت حركة المَفاصِل يزيد من فرصة تفاقم المرض بدلًا من تخفيفه.
قد يؤدي الاستعمالُ المُفرط للكراسي الطريَّة والقابلة للبسط والمفارش ومقاعد السيارات إلى تفاقم الأَعرَاض.
يجب على المرضى تجنّب وضع الوسائد تحت ركبتيهم عندَ الاستلقاء، لأن القيام بذلك قد يؤدي إلى حدوث شدٍّ في عضلات الورك والركبة.(تتناقض هذه التوصية مع التوصية بضرورة قيام الأشخاص الذين يعانون من آلام أسفل الظهر وألم العصب الوركي بوضع وسادةٍ بين ركبتيهم. فاستعمال الوسادة عند أولئك الأشخاص يُخفِّف شدَّة الضغط عن أسفل الظهر والورك [انظر العصب الوركي).
كما يُوصى غالبًا بتحريك مقاعد السيارات إلى الأمام واستعمال الكراسي ذات المساند المستقيمة والمقاعد المرتفعة نسبيًّا (مثل كراسي المطبخ أو كراسي غرفة الطعام) والمفارش الثابتة وألواح الأسرَّة (المتوفرة في الكثير من ساحات الخشب)، وانتعال الأحذية التقويمية أو الداعمة، أو الرياضية.
يمكن أن يؤدي رفع مقعد المرحاض إلى جعل استعماله في وضعيَّة الوقوف أكثر سهولة وأقلُّ إزعاجًا للأشخاص المصابين بخشونة مفاصل مؤلمة في الركبتين أو الوركين، وخصوصًا إذا كانت عضلاتهم ضعيفة.
يساعد إجراء تمارين مُعيَّنة في بعض الأحيان عند تدبير خشونة المَفاصِل في العمود الفقري، كما قد يكون من الضروري دعم الظهر عندما يكون الألم شديدًا.وينبغي أن تشتمل التمارين الرياضيَّة على التمارين المُقوِّية للعضلات والتمارين الرياضية ذات التأثير القليل على المَفاصِل (مثل المشي، والسباحة، واستخدام جهاز الحركة الإهليلجية، والدراجات الثابتة).ويجب على الأشخاص المحافظة على أداء الأنشطة اليومية العادية ومواصلة أداء نشاطاتهم المعتادة قدرَ المستطاع، مثل ممارسة الهوايات أو أداء الأعمال.ولكن، قد يكون من الضروري إجراء تعديلٍ على نشاطاتهم البدنيَّة للحد من رفع الأشياء والانحناء بطرق يمكن أن تفاقم الألم النَّاجم عن خشونة المَفاصِل.
وتتوفَّر تدابير إضافية أخرى يمكنها المساعدة على تخفيف شدَّة الألم ومساعدة الأشخاص على التَّعايش مع خشونة المفاصل.وهي تشتمل على:
العلاج الفيزيائي الذي يتزامن غالبًا مع العلاج الحراري مثل وسائد التَّدفئة والعلاج المهني الذي قد يكون مفيدًا.
يكون إجراء تمارين مجال الحركة برفقٍ في الماء الدافئ مفيدًا، لأنَّ الحرارة تُحسِّن وظيفة العضلات من خلال تقليل تيبُّس وتشنّج العضلات.
العلاج الحراري مثل تطبيق وسائد دافئة أو منشفة رطبة ودافئة على المَفاصِل المصابة.(لتجنُّب الحروق، يجب على الأشخاص الحرص على تجنّب استعمال وسادة تدفئة شديدة الحرارة أو تركها لفترة طويلة).
كما يمكن تطبيق البرد لتخفيف شدَّة الألم النَّاجم عن التفاقم المؤقَّت في أحد المَفاصِل.
قد يساعد استعمال حشوات الأحذية (أجهزة تقويم العظام) أو الأحذية الدَّاعمة أو الأحذية الرِّياضيَّة على تخفيف شدَّة الألم النَّاجم عن المشي.
استعمال تجهيزات خاصة عندَ الضرورة (مثل، العصا أو العكاكيز أو جهاز المشي أو طوق الرقبة أو داعم الركبة المرن لحماية المَفاصِل أو مقعد ثابت يوضع في حوض الاستحمام لمنع حدوث تمطُّط شديد خلال الاستحمام).
قد يؤدي إنقاص الوَزن إلى تخفيف بعض الضغط عن المَفاصِل وتحسين حركية المفصل.
يمكن أن يساعد التنبيه الكهربائي مثل التحفيز الكهربائي للأعصاب عبر الجلدعلى تخفيف الألم.
يُطلق الوخز الإبري الكثير من الرسائل الكيميائية المختلفة إلى الدماغ (النواقل العصبية) التي تكون بمثابة مسكنات ألم طبيعية وقد تكون مفيدة.
يمكن أن يُفيد التدليك الذي يقوم به اختصاصيُّون مُدرَّبون والمعالجة الحراريَّة العميقة مع العلاج بالإنفاذ الحراري أو تخطيط الصدى.
الأدوية
تُستَعمل الأدوية كمُكمِّل للتمارين الرياضيَّة والعلاج الفيزيائي.لا يؤدي استعمالُ الأدوية، سواءٌ أكانت بشكلٍ إفرادي أو في توليفة، إلى إحداث تغييرٍ مباشر قي تقدُّم خشونة المَفاصِل.وهي تُستعملُ لخفض شدَّة الأَعرَاض وبالتالي السماح بممارسة النشاطات اليوميَّة بشكلٍ طبيعيٍّ قدرَ المستطاع.
يُستَعمل مسكِّن ألمٍ مثل أسيتامينوفين قبل القيام بالنشاطات المُسبِّبة للإزعاج أو استعماله بانتظام حتى يستمرَّ تخفيف الانزعاج فترةً أطول، وهو يُستَعمل لتخفيف الألم الخفيف إلى المتوسِّط.ورغم أنَّ ظهورَ التأثيرات الجانبية ليس شائعًا، إلَّا أنََّّه ينبغي على الأشخاص عدم استعمال جرعاتٍ أعلى من الجرعات الموصى باستعمالها، وخصوصًا الأشخاص المصابين بمرضٍ كبدي أو تناول كميات معتبرة من الكحول.كما ينبغي أن يحرص الأشخاص عندَ استعمال الأسيتامينوفين على عدم استعمال أكثر من مستحضرٍ دوائيٍّ دون وصفةٍ طبيَّة يحتوي على الأسيتامينوفين؛
إلَّا أنَّه قد يكون من الضروري استعمال مسكِّنٍ أشدُّ فعاليَّة مثل ترامادول في بعض الأحيان.
وبدلًا من ذلك، يمكن استعمال أحد مضادَّات الالتهاب غير الستيرويديَّة لخفض شدَّة الألم والتَّورُّم.تعمل مضادَّاتُ الالتهاب غير الستيرويدية على تقليل شدَّة الألم والالتهاب في المَفاصِل ويمكن استعمالها في توليفةٍ مع مسكِّناتٍ أخرى.كما تُنتَجُ مضادَّات الالتهاب غير الستيرويدية على شكل هلامٍ وكريم يمكن تدليكها على الجلد (مثل هلام الديكلوفيناك 1٪) فوق مفاصل اليدين والركبتين حي يمكنها المساعدة على تخفيف شدَّة الأَعرَاض.ولكن، توجد لمضادَّات الالتهاب غير الستيرويدية مخاطرَ أعلى من الآثار الجانبية الخطيرة للأسيتامينوفين عند استعمالها لمدّة زمنيَّة طويلة.كما أنَّ الأشخاص الذين يستعملون مضادات الالتهاب غير الستيرويدية عن طريق الفم غالبًا ما يأخذون دواءً لحماية بطانة المعدة، وقد يخضعون أيضًا لاختبارات لمراقبة وظائف الكلى وضغط الدم.
وقد يكون من الضروري استعمال أنواعٍ أخرى من مسكِّنات الألم في بعض الأحيان؛فمثلًا، يمكن تطبيقُ كريم يحتوي على فُلَيفُلَةٌ دَغلِيَّةٌ طَويلة - العنصر النشط هو كابسيسين capsaicin ـــ مباشرةً على الجلد فوق المَفصِل.كما قد يوصي الأطباء باستعمال لصاقات ليدوكائين لتخفيف الآلام، ولكن لا يتوفَّر دليلٌ على فعاليَّة هذه اللصاقات.قد يؤدي استعمال دولوكستين، وهو أحد أنواع مضادَّات الاكتئاب التي تُستعملُ عن طريق الفم، إلى تقليل شدَّة الألم النَّاجم عن خشونة المَفاصِل.
يؤدي استعمال جرعاتٍ منخفضةٍ من المرخيات العضليَّة في بعض الأحيان إلى تخفيف الألم النَّاجم عن إجهاد العضلات لدعم المَفاصِل المصابة بخشونة المَفاصِل؛إلَّا أنَّ استعمال كبار السنِّ لهذه المرخيات العضليَّة قد يُسبب ظهور المزيد من الآثار الجانبيَّة بدلًا من زوالها.
قد يكون من الضروري عند حدوث إصابة المفصل بشكلٍ مفاجئ بالتهاب وتورُّم وشعور بالألم، فقد يلزم سحب معظم السائل الموجود داخل المفصل ويمكن حقن شكل خاص من الكورتيزون مباشرة في المفصل.يمكن لهذه المعالجة أن تساعد على تخفيف شدَّة الألم بشكلٍ مؤقَّت وزيادة مرونة المَفاصِل عند بعض الأشخاص.
ويمكن أن يؤدي استعمال شوطٍ علاجيٍّ يتكوَّن من 1-5 حقن أسبوعيَّا من هيالورونات hyaluronate (مادة مشابهة لسائل المَفصِل الطبيعي) في مفصل الركبة إلى تخفيف شدَّة الألم عند بعض الأشخاص لفتراتٍ زمنيَّةٍ طويلة.يجب تجنّب استعمال هذه الحقن لمدَّة تزيد على 6 أشهر.تكون فعاليَّة استعمال حقن هيالورونات أقل عند الذين يعانون من خشونة شديدة في المفاصل ولا تُبطئ تقدُّم التهاب المفاصل.
وقد جرى اختبار الكثير من المُكمِّلات الغذائية (مثل سلفات الغلوكوزامين وسلفات كوندروتن) لمعرفة فائدتها المحتملة في معالجة خشونة المَفاصِل.ما زالت النتائج مختلطة حتى الآن، والفوائد المحتملة لاستعمال سلفات غلوكوزامين وسلفات كوندروتن في علاج الألم غير واضحة، ويبدو أنَّها لا تُحدِثُ تغييرًا في تفاقم الضرر المَفصِلي.ولا يتوفَّر دليلٌ جيِّد على فائدة استعمال أيِّ مُكمِّلٍ غذائيٍّ آخر.
الجراحة
قد تفيد المعالجة الجراحيَّة عند فشل العلاجات الأخرى في تخفيف شدَّة الألم أو في تحسين الوظيفة.يمكن استبدال بعض المَفاصِل بمفصلٍ اصطناعيٍّ، لاسيّما مفصل الورك والركبة.يكون استبدال المَفصِل ناجحًا جدًّا عادةً، لاسيَّما استبدال مفصل الورك، حيث يكون التَّحسُّن دائمًا تقريبًا في الحركة والوظيفة مع حدوث تراجعٍ كبيرٍ في شدَّة الألم.ولذلك، ينبغي اعتبار استبدال المَفصِل خيارًا علاجيًّا عند العجز عن تدبير الألم، وعندما تصبح وظيفته محدودة.وما دام أنَّ مدَّة استعمال المَفصِل الاصطناعي محدودة، فإنَّه يجري تأخير إجراء الجراحة عندَ الشباب من الأشخاص غالبًا بحيث يمكن أن تقلَّ الحاجة إلى تكرار جراحة الاستبدال.يمكن القيام بالإجراءات الجراحية للمساعدة على تخفيف أعراض خشونة المَفاصِل في الظهر أو الرقبة، وخصوصًا انضغاط العصب، وذلك عند فشل العلاجات الأخرى.تكون الفائدة غير مضمونة عند إجراء جراحةٍ تنظيريَّةٍ محدودة بالمنظار لخشونة المَفاصِل في الركبة، مثل إصلاح الهلالة المَفصِليَّة أو إعادة بناء الأربطة في الركبة.
وقد استُعملت مجموعة متنوّعة من الأساليب التي رَمَّمت الخلايا داخل الغضروف عند الشباب الذين يعانون من خشونة المَفاصِل (النَّاجمة عن إصابة غالبًا) للمساعدة على شفاء العيوب الصغيرة في الغضاريف؛إلَّا أنَّ هذه الأساليب لم تكن فعَّالة عند تدبير عيوب الغضاريف الكبيرة التي تحدث عند كبار السن عادةً.
استبدالُ كامل مفصل الورك (استبدال الورك التام)
يجب استبدال كامل مفصل الورك في بعض الأحيان.يتشكَّل مفصل الورك من قمَّة (رأس) عظم الفخذ وسطح الكرة المناسب لرأس عظم الفخذ.ويسمّى هذا الإجراء استبدال كامل الورك total hip replacement أو رأب كامل مفصل الورك total hip arthroplasty.يجري استبدال رأس عظم الفخذ بجزءٍ على شكل كرة (اصطناعيَّة)، مصنوع من المعدن.يكون للجزء الاصطناعي جذعٌ قويٌّ متناسبٌ مع الجزء الداخلي المركزي من عظم الفخذ.يجري استبدال الكرة مع الغلاف المعدني المُبطََّّن بطبقة بلاستيكيَّة متينة.
استبدال الركبة
يمكن استبدالُ مفصل الرُّكبة المتضرر من خشونة المَفاصِل بمفصلٍ اصطناعي.يقوم الجرَّاح بإجراء شقٍّ في الجلد فوق مفصل الركبة المتضرِّر بعد استعمال مخدِّرٍ عام.قد يَجرِي استئصال الرَّضَفة وتمليس نهايات عظم الفخذ والظنبوب بحيث يمكن تركيبُ أجزاء المَفصِل الاصطناعي بسهولةٍ أكبر.يجري إدخال أحد أجزاء المَفصِل الاصطناعي في عظمة الفخذ، بينما يُدخلُ الجزء الآخر في عظم الظنبوب، ثم تُثبَّتُ الأجزاء في مكانها.
أضواء على الشيخوخة: خشونة المَفاصِل
ما زال الكثير من المفاهيم الخاطئة المتعلِّقة بخشونة المَفاصِل مُتداولةً؛فمثلًا، يعتقد الأشخاص أنَّها جزءٌ لا مفرَّ منه من الشيخوخة، مثل الشعر الرمادي والتغيرات الجلدية، وأنَّها تؤدي إلى إعاقة طفيفة وأنَّ المعالجة غير فعَّالة.
تصبح خشونة المَفاصِل أكثرَ شيوعًا مع التقدُّم بالعمر؛فمثلًا، مع تقدُّم الأشخاص بالعمر، يحدث ما يلي:
إلَّا أنَّ خشونة المَفاصِل ليست جزءًا لا مفرَّ منه من التقدُّم بالعمر،لأنَّه لا ينجم ببساطةٍ عن الاهتراء الذي يحدث مع مرور السنين نتيجة استعمال المَفصِل.كما قد تنطوي عوامل أخرى على التعرُّض لإصابة واحدة أو متكرِّرة أو الحركة غير الطبيعيَّة أو اضطرابات الاستقلاب أو إصابة المَفصِل بالعدوى أو اضطراب مفصلي آخر.
ويكون استعمال العلاج الفعَّال مُتاحًا، مثل استعمال الأدوية المُسكِّنة للألم وممارسة التمارين الرياضيَّة والخضوع للعلاج الفيزيائي واللجوء إلى العلاج الجراحي في بعض الحالات.
كما يُعدُّ تضرُّر الأربطة من الحالات الشائعة مع التقدُّم بالعمر؛حيث تميل الأربطة التي تربط المَفاصِل ببعضها بعضًا إلى أن تصبح أقلَّ مرونةً مع تقدُّم الأشخاص بالعمر، ممَّا يؤدي إلى الشعور بالشدّ أو التيبُّس في المَفاصِل.ينجم هذا التغيّر عن تغيُّرات كيميائية في البروتينات المُشكِّلة للأربطة.ونتيجةً لذلك، تتناقص المرونة عندَ معظم الأشخاص مع تقدُّمهم في العمر.تميل الأربطة إلى الاهتراء بسهولةٍ أكبر، ويكون شفاؤها أكثرَ بطأً عند اهترائها.ينبغي أن يتولَّى الإشرافُ على التمارين الرياضيَّة التي يقوم بها كبار السنَّ مُدرِّبٌ أو طبيبٌ، وذلك لتفادي القيام بتمارين يُحتملُ أن تمزِّقَ الأربطة.
لا يمكن لمسكنِّات الألم البسيطة (مثل أسيتامينوفين) أن تُخفِّفَ الألم النَّاجم عن خشونة المَفاصِل في بعض الأحيان.وقد يكون من الضروري استعمال مُسكِّنٍ أشدُّّ قوَّة، مثل الترامادول، لكن الأطباء لا يصفونها إلا عند الضرورة لتجنّب مشاكل التأثيرات الجانبية والإدمان المحتمل؛إلَّا أنَّ هذه الأدوية قد تُسبِّبُ التَّخليط الذهنِي عند كبار السِّن.وقد يكون تطبيق مضادَّات الالتهاب غير الستيرويديَّة من خلال تدليك مستحضرٍ جلديٍّ يحتويها على المَفصِل المُصاب هو الخيار الأفضل بالنسبة لكبار السن،حيث تُمتصُّ كميَّةٌ أقل من مضادَّات الالتهاب غير الستيرويديَّة ممَّا لو استُعملت عبر الفم، وبذلك ينقص خطر حدوث آثار جانبيَّة.
للمزيد من المعلومات
يمكن للمصدر التالي باللغة الإنجليزية أن يكون مفيدًا.يُرجى ملاحظة أن دليل MSD غير مسؤول عن محتوى هذا المصدر.
مؤسسة التهاب المفاصل: معلومات حول خشونة المَفاصِل وأنواع أخرى من التهاب المَفاصِل، والمعالجات المتوفرة، ونصائح لتحسين نمط الحياة، وموارد أخرى