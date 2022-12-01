التهابُ الفقار المُقَسِّط

التهابُ الفقار المُقسِّط ankylosing spondylitis هو التهاب مفاصل فقريَّة spondyloarthritis يتَّصف بحدوث التهاب في العمود الفقري (التهاب الفقار) وضخامة في المفاصل، بما فيها مفاصل أصابع اليدين والقدمين، ممَّا يؤدي إلى حدوث تيبُّسٍ وشعور بالألم.
من الشائع الشعورُ بألم مفصلي طويل الأمد وتيبُّس الظهر وحدوث التهاب في العين.
يعتمد التَّشخيصُ على الأَعرَاض والتصوير بالأشعَّة السينيَّة ومعايير مُتداولة.
قد يُفيد استعمالُ مضادَّات الالتهاب غير الستيرويديَّة وفي بعض الأحيان سلفاسالازين أو ميثوتريكسات على تخفيف شِدَّة الالتهاب المَفصِلي في الأطراف.
تكون الأدوية التي تثبط عامل نخر الورم وبعض العوامل البيولوجية شديدة الفعاليَّة في علاج التهاب المَفاصِل في العمود الفقري والأطراف.
تكون نسبة إصابة الرجال بالتهاب الفقار المُقسِّط أكبر بثلاث مرات من نسبة إصابة النساء، ومن الشائع إصابة الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20-40 عامًا.ولا يزال سبب الإصابة بالتهاب الفقار المُقسِّط مجهولًا، ولكنَّ هذا المرض يميل إلى الانتقال وراثيًّا، ممَّا يًشير إلى وجود دور للجينات؛حيث تزداد نسبة الإصابة بالتهاب الفقار المُقسِّط إلى أكثر من 10- 20 ضعفًا بين الأشخاص الذين يُعاني والديهم أو إخوتهم من هذه الحالة.لوحظ وجود جين مُسْتَضِدَّات الكُرَيَّاتِ البيضِ البَشَرِيَّة-ب27 (HLA-B27) عند 90٪ من الأشخاص ذوي البشرة البيضاء المصابين بالتهاب الفقار المُقسِّط، إلَّا أنَّه موجود أيضًا بنسبةٍ تصل إلى 10٪ من الأشخاص بحسب عرقهم.ولكن وجود جين مُسْتَضِدَّات الكُرَيَّاتِ البيضِ البَشَرِيَّة- ب27 HLA-B27 لا يعني أنَّ الشخص مصابٌ أو سوف يُصاب بالتهاب الفقار المُقسِط.فمثلًا، يُصاب 50٪ فقط من التوائم المتماثلة (توأم البيضة الواحدة) بهذا الاضطراب، ممَّا يشير إلى احتمال وجود عوامل بيئيَّة غير معروفة أيضًا.
أعراض التهابُ الفقار المُقسِّط
قد يعاني المصابون بالتهاب الفقار المُقسِّط من نوبات التهابيَّةٌ خفيفةٌ إلى متوسِّطةٌ بالتناوب مع فتراتٍ خاليةٍ من الأعراض تقريبًا.
العَرَض الأكثر شيوعًا هو:
ألم الظهر
تختلف شِدَّة ألَم الظَّهر من نوبةٍ إلى أخرى ومن شخصٍ إلى آخر.يتفاقم الألم خلال الليل وفي الصباح غالبًا.كما أنَّ المعاناة من تيبُّس الصباح الباكر الذي تَخِفُّ شدَّته عند الحركة من الأعراض الشائعة.تنخفض شدَّة الألم في أسفل الظهر وتشنُّج العضلات المرتبطة به غالبًا عند الانحناء إلى الأمام.لذلك، تحدث عندَ الأشخاص غير المُعالَجين وضعيَّة ثابتة، يمكن أن تزداد سوءًا وتصبح دائمًة.وفي حالات أخرى، يصبح العمود الفقري مستقيمًا ومُتَيَبِّسًا بشكلٍ ملحوظ.
ويمكن لألم الظهر أن يترافق من حين لآخر مع حدوث نَقصٍ في الشَّهية، ونقص الوَزن، والشعور بتعبٍ شديد والإصابة بفقر الدَّم.وقد يؤدي التهابُ المَفاصِل التي تربط الأضلاع بالعمود الفقري إلى الشعور بألمٍ يمكنه أن يَحُدَّ من القدرة على توسيع الصدر لأخذ نفسٍ عميق.كما أنَّ تيبُّسَ (دمجَ) العمود الفقري يمكن أن يَحُدَّ من القدرة على توسيع جدار الصدر أيضًا.
يبدأ الألم أحيانًا في المَفاصِل الكبيرة، مثل مفاصل الورك والركبة والكتف.
يُعاني 33% من الأشخاص من نوباتٍ متكرِّرةٍ مؤلمةٍ ولكنَّها خفيفة لالتهاب العين (التهاب عنبيَّة العين uveitis) في بعض الأحيان، لا تؤدِّي إلى إضعاف الرؤية عادةً إذا عُولِجَت سريعًا.
يؤدي التهابُ صِمام القلب عند القليل من الأشخاص إلى حدوث ضررٍ دائمٍ فيه، أو إلى حدوث مشاكل أخرى يمكنها التأثير في القلب أو الشريان الأبهر.
يؤدي ضغط الفقرة المُتضرِّرة على الأعصاب أو على الحبل الشوكي إلى الشعور باخدرارٍ أو بضعفٍ أو ألمٍ في المنطقة التي يُعصِّبها العصب المُتضرِّر.تُعدُّ متلازمة ذيل الفرس مضاعفة نادرة تُصاب فيها الأعصاب الخارجة من الجزء السفلي من الحبل الشوكي.
يمكن في حالاتٍ نادرة حدوث اضطراباتٍ رئويَّة كالسُّعال والسُّعال المُدمَّى (نفث الدم) وضيق النَّفَس.
كما يمكن أن يحدث التهاب وتر العرقوب وداء اللفافة الأخمصية والتهاب الوتر الرُّضفي.وقد يحدث التهاب الإصبع dactylitis (التهاب المفاصل التي لها شكل النقانق sausage digits) أيضًا، وهو تورُّمٌ مؤلمٌ يُصيبُ إصبع اليد أو القدم.
جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Kinanah Yaseen, MD.
تشخيص التهاب الفقار المُقسِّط
التصوير بالأشعة السينية
اختبارات الدم
التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) أحيانًا
المعايير المُتداولة
يعتمد تشخيصُ التهاب الفقار المُقسِط على نوع الأَعرَاض والتاريخ العائلي للاضطراب وعلى نتيجة الأشعَّة السِّينية للعمود الفقري والحوض والمَفاصِل المُتضرِّرة.تُظهِر صورة الأشعَّة السينيَّة عادةً، ولكن ليس دائمًا، تآكلَ المَفصِل بين العمود الفقري وعظم الورك (المفصل العجزي الحرقفي) وتشكيل الجسور العظمية بين الفقرات، ممَّا يجعل العمود الفقري مُتيبِّسًا (التهاب المَفصِل العجزي الحرقفي).يكون التهابُ المَفصِل العجزي الحرقفي غيرَ مرئيٍّ على الأشعَّة السِّينية عند بعض الأشخاص ولكنَّه قد يُكتَشف عند تصوير الحوض أو العمود الفقري بالرنين المغناطيسي.
تُجرى اختباراتٌ دمويَّة لتحديد سرعة تثفل الكريات الحمر، وهو اختبارٌ يقيس سرعة ترسُّب خلايا الدَّم الحمراء في الجزء السفلي من أنبوب الاختبار المحتوي على الدَّم وكذلك لتحديد مستوى البروتين سي التفاعلي ووجود جين مُسْتَضِدَّات الكُرَيَّاتِ البيضِ البَشَرِيَّة- ب27 HLA-B27 في بعض الأحيان.تُشير المستويات المرتفعة لسرعة ترسُّب خلايا الدم الحمراء والبروتين سي التفاعلي إلى وجود التهاب، ولكنَّها قد لا تُشير إلى شِدَّة الاضطراب.يمكن العثور على جين مُسْتَضِدَّات الكُرَيَّاتِ البيضِ البَشَرِيَّة- ب27 HLA-B27 عند أشخاصٍ غير مصابين بالتهاب الفقار.يزيد وجود جينة HLA-B27 من احتمال الإصابة بالتهاب الفقار المُقسِّط ولكنه لا يؤكد التَّشخيص.
كما يمكن أن يعتمد الأطبَّاء في التَّشخيص على مجموعة محدَّدة من المعايير، إلَّا أنَّه توجد مجموعاتٌ كثيرة مختلفةٌ من المعايير تطرأ تغييراتٌ على بعضها؛فعلى سبيل المثال، تُطبَّق المعايير التالية أحيانًا على الأشخاص الذين عانوا من آلام الظهر لأكثر من 3 أشهر والذين تقلُّ أعمارهم عن 45 عامًا عن بداية الأعراض.
يوجد جزءان من المعايير الموصوفة هنا: معايير التصوير (التصوير بالأشعَّة السِّينية أو التصوير بالرنين المغناطيسي) والمعايير السريرية (الفحص السريري وفحص الدَّم).قد يكون الأشخاص الذين يستوفون جزءًا من المعايير أو من كليهما مصابين بالتهاب الفقار المُقسِّط.
ولتحقيق الجزء التصويري من المعايير، يجب أن يكون الأشخاص متأكِّدين من إصابتهم بالتهاب المفصل العجزي الحرقفي بواسطة التصوير بالأشعة السينية أو التصوير بالرنين المغناطيسي وعلى الأقل من إحدى السِّمات في القائمة اللاحقة.لتحقيق الجزء السريري من المعايير، يجب أن يكون لدى الأشخاص جين مُسْتَضِدَّات الكُرَيَّاتِ البيضِ البَشَرِيَّة- ب27 HLA-B27 واثنتان على الأقل من السمات في القائمة اللاحقة:
التهاب الإصبع (تورُّم كامل إصبع اليد أو إصبع القدم)
التهاب مؤلم لعقب القدم
تاريخ عائلي لالتهاب المَفاصِل الفقريَّة
تاريخ لألَم الظَّهر الالتهابي
التهاب المَفاصِل
التهاب العين (التهاب عنبيَّة العين)
مستوى مرتفع من البروتين التفاعلي سي
استعمال مضادَّات الالتهاب غير الستيرويديَّة لتخفيف شدَّة الألم والالتهاب
يبدأ ألَم الظَّهر النَّاجم عن الالتهاب بشكلٍ تدريجيٍّ عادةً عندما يكون الشخص بعمر 40 عامًا أو أصغر.يُعاني المرضى من تيبُّسٍ في الصباح يَخِفُّ عند الحركة.
مآل التهاب الفقار المُقسِّط
تحدث بعض حالات العجز عند مُعظم المصابين بالتهاب الفقار المقسط، ولكنهم يبقون قادرين على أن يعيشوا حياة طبيعية ومنتجة.قد تكون الحالة شديدة التَّقدُّم عند بعض الأشخاص، وذلك إلى درجة تسبُّبها في حدوث تشوُّهات شديدة.يكون مآل التهاب الفقار المُقسِط مُحبِطًا للأشخاص الذين حدث عندهم تيبُّسٌ شديدٌ في العمود الفقري أو الورك، أو التهاب العنبية، أو أمراض القلب والرئتين.
علاج التهاب الفقار المُقسِّط
مضادَّات الالتهاب غير الستيرويديَّة
سلفاسالازين sulfasalazine وميثوتريكسات methotrexate ومثبِّطات عامل نخر الورم tumor necrosis factor inhibitors، وسيكيوكينيوماب secukinumab أو إكسيكيزوماب ixekizumab
مُمارسة الرياضة
التركيز على معالجة التهاب الفقار المُقسِّط
تخفيف آلام الظهر والمَفاصِل
الحفاظ على مجال حركة المَفاصِل
تفادي تضرُّر الأعضاء الأخرى
الوقاية من حدوث تشوُّهات في العمود الفقري أو تصحيحها
يمكن لمضادَّات الالتهاب غير الستيرويدية أن تقلِّل من شدَّة الألم والالتهاب، وبذلك يستطيع الأشخاص ممارسة التمارين الضروريَّة للمحافظة على الوضعيَّة، بما فيها التمطيط والتنفُّس العميق.
قد يساعد سلفاسالازين أو ميثوتريكسات على تخفيف شدَّة الألم في مفاصل غير مفاصل الظهر عندَ بعض الأشخاص.يكون استعمال مُثبِّطات عامل نخر الورم إيتانرسبت etanercept أو أداليموماب adalimumab أو إنفليكسيماب infliximab أو غوليموماب golimumab أو بيغول سيرتوليزوماب certolizumab pegol فعالًا في تخفيف ألَم الظَّهر والالتهاب.يُفضل استعمال أداليموماب أو إنفليكسيماب على دواء إيتانيرسيبت في علاج التهاب الفقار المُقسِط عند الأشخاص الذين يعانون من حالات متكرِّرة من التهاب العنبية.
كما يؤدي سيكيوكينيوماب secukinumab، وهو مضاد مستقبلات انترلوكين 17A، إلى خفض شدَّة الالتهاب والأَعرَاض التي تُصيبُ المَفصِل.يُستخدَمُ إيزيكيزوماب Ixekizumab، وهو أحد مثبِّطات الإنترلوكين 17 الأخرى، لتدبير التهاب الفقار المُقسِّط النشط.
ويُعدُّ الحفاظ على الوضعيَّة الصحيحة وتقوية عضلات الظهر هي الأهداف بعيدة المدى لعلاج التهاب الفقار المُقسِّط .الممارسة اليوميَّة لتمارين تُقوِّي العضلات التي تُعاكس جهة الانحناء والتحدُّب.وقد اقتُرِح أن يقضي الأشخاص بعض الوقت يوميًّا ـــ في أثناء القراءة غالبًا ـــ مستلقين على البطن ومستندين على المرفقين، وذلك لأنَّ هذه الوضعيَّة تُمدِّدُ الظهر وتساعد على المحافظة على مرونته.
قد تساعد قطراتُ الستيرويد القشري العينيَّة وقطرات العين المُوسِّعة في العلاج قصير الأمد لالتهاب العين الذي يأتي ويذهب، وقد يكون حقن الستيرويد القشري العَرَضي مفيدًا لمفصل أو مفصلين غير العمود الفقري.وتُستَعمل المرخيات العضليَّة والمسكنات الأفيونية في بعض الأحيان، ولكن لفترات قصيرة فقط وذلك لتخفيف شدَّة الألم الشديد والتَّقلُّصات العضليَّة.
يمكن اللجوء إلى العلاج الجراحي لاستبدال مفصل الورك عند حدوث تآكل أو ثبات على وضعيَّة منحنيَّة، وذلك لتخفيف شدَّة الألم واستعادة وظيفته.
يؤدي تقييد حركة جدار الصدر وتدخين السجائر إلى إضعاف وظيفة الرئة وتثبيطها بشدَّة.
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مؤسسة التهاب المفاصل: معلومات حول التهاب الفقار المُقسِّط، والمُعالجَات المُتوفِّرة، ونصائح حول نمط الحياة، وموارد أخرى