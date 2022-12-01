قد يعاني المصابون بالتهاب الفقار المُقسِّط من نوبات التهابيَّةٌ خفيفةٌ إلى متوسِّطةٌ بالتناوب مع فتراتٍ خاليةٍ من الأعراض تقريبًا.

العَرَض الأكثر شيوعًا هو:

ألم الظهر

تختلف شِدَّة ألَم الظَّهر من نوبةٍ إلى أخرى ومن شخصٍ إلى آخر.يتفاقم الألم خلال الليل وفي الصباح غالبًا.كما أنَّ المعاناة من تيبُّس الصباح الباكر الذي تَخِفُّ شدَّته عند الحركة من الأعراض الشائعة.تنخفض شدَّة الألم في أسفل الظهر وتشنُّج العضلات المرتبطة به غالبًا عند الانحناء إلى الأمام.لذلك، تحدث عندَ الأشخاص غير المُعالَجين وضعيَّة ثابتة، يمكن أن تزداد سوءًا وتصبح دائمًة.وفي حالات أخرى، يصبح العمود الفقري مستقيمًا ومُتَيَبِّسًا بشكلٍ ملحوظ.

التهابُ الفقار المُقَسِّط الصورة

ويمكن لألم الظهر أن يترافق من حين لآخر مع حدوث نَقصٍ في الشَّهية، ونقص الوَزن، والشعور بتعبٍ شديد والإصابة بفقر الدَّم.وقد يؤدي التهابُ المَفاصِل التي تربط الأضلاع بالعمود الفقري إلى الشعور بألمٍ يمكنه أن يَحُدَّ من القدرة على توسيع الصدر لأخذ نفسٍ عميق.كما أنَّ تيبُّسَ (دمجَ) العمود الفقري يمكن أن يَحُدَّ من القدرة على توسيع جدار الصدر أيضًا.

يبدأ الألم أحيانًا في المَفاصِل الكبيرة، مثل مفاصل الورك والركبة والكتف.

يُعاني 33% من الأشخاص من نوباتٍ متكرِّرةٍ مؤلمةٍ ولكنَّها خفيفة لالتهاب العين (التهاب عنبيَّة العين uveitis) في بعض الأحيان، لا تؤدِّي إلى إضعاف الرؤية عادةً إذا عُولِجَت سريعًا.

يؤدي التهابُ صِمام القلب عند القليل من الأشخاص إلى حدوث ضررٍ دائمٍ فيه، أو إلى حدوث مشاكل أخرى يمكنها التأثير في القلب أو الشريان الأبهر.

يؤدي ضغط الفقرة المُتضرِّرة على الأعصاب أو على الحبل الشوكي إلى الشعور باخدرارٍ أو بضعفٍ أو ألمٍ في المنطقة التي يُعصِّبها العصب المُتضرِّر.تُعدُّ متلازمة ذيل الفرس مضاعفة نادرة تُصاب فيها الأعصاب الخارجة من الجزء السفلي من الحبل الشوكي.

يمكن في حالاتٍ نادرة حدوث اضطراباتٍ رئويَّة كالسُّعال والسُّعال المُدمَّى (نفث الدم) وضيق النَّفَس.

كما يمكن أن يحدث التهاب وتر العرقوب وداء اللفافة الأخمصية والتهاب الوتر الرُّضفي.وقد يحدث التهاب الإصبع dactylitis (التهاب المفاصل التي لها شكل النقانق sausage digits) أيضًا، وهو تورُّمٌ مؤلمٌ يُصيبُ إصبع اليد أو القدم.