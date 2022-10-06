التِهابُ اللِّفافَةِ اليوزينيّ

تشتمل الأَعرَاضُ الأوَّلية المعتادة لالتهاب اللفافة اليوزيني على الألم والتَّورُّم والتهاب الجلد، لاسيَّما فوق الجزء الداخلي من الذراعين والجزء الأمامي من الساقين.قد يُصابُ جلد الوجه والصدر والبطن في بعض الأحيان.لا تحدث إصابةٌ في أصابع اليدين والقدمين عادةً.

قد تُلاحظ الأعراض أولًا بعدَ النشاط البدني الشاق.وتتفاقم الأَعرَاض بشكلٍ تدريجيٍّ عادةً.يبدأ الجلد المُلتهِبُ بالتَّصلُّب بعدَ مرور عدة أسابيع، وفي النهاية يُصبح ملمسهُ مشابهًا لقشر البرتقال.

ومع الزيادة التَّدريجيَّة في تصلّب الجلد، يُصبح من الصعب تحريك الذراعين والساقين.وفي نهاية المطاف، قد تتجمد الذراعان والساقان بشكل دائم في وضعيَّات غير اعتيادية (تقلُّصات) إذا لم تجرِ مُعالجة المرض في وقتٍ مبكِّر.ومن الشائع حدوثُ نقصٍ في الوزن والشعور بالتَّعب.لا تتراجع قوة العضلات عادةً، ولكن قد يحدث ألمٌ في العضلات والمَفاصِل.وفي حالاتٍ نادرة، وعندما تكون الإصابة مشتملةً على الذراعين، قد يُصاب الشخصُ بمُتلازمة النَّفق الرِّسغي .

وفي بعض الأحيان، تُصبح أعداد كُريات الدَّم الحمر والصُّفيحات الدَّمويَّة في مجرى الدَّم شديدة الانخفاض، ممَّا يؤدي إلى التعب والميل إلى النَّزف بسهولة.وفي حالاتٍ نادرة، يُصاب الشخصُ باضطرابٍ في الدَّم، مثل الفشل في إنتاج خلايا الدَّم الحمراء (تُسمَّى الحالة فقر الدَّم اللاتنسُّجي) أو انخفاض عدد الصُّفيحات الدَّمويَّة (التي تساعد على تجلُّط الدَّم) الذي يُسبِّبُ النَّزف، أو سرطان في أحد أنواع خلايا الدَّم البيضاء (اللمفومة lymphoma).