كيساتُ بيكر

كيسات بيكر baker cysts هي أكياس صغيرة مليئة بسائل مفصلي (زليلي)، تشكَّلت على امتداد المحفظة المَفصِليَّة خلف الركبة.

تتشكَّل كيسة بيكر نتيجة لتجمُّع سائل في المَفصِل المغلق، وهي تبرز من المحفظة المَفصِليَّة خلف الركبة ككيسٍ ناتئ.وتنطوي أسبابُ تجمُّع سائل المَفصِل على التهاب المَفاصِل الروماتويدي وخشونة المَفاصِل، واضطرابات المفصل الالتهابية الأخرى، وإجهاد الركبتين.غالبًا ما لا تُسبِّبُ كيسات بيكر أعراضًا، ولكنَّها قد تصبح ملحوظةً عندما تتورَّم وتُسبِّب انزعاجًا في الجزء الخلفي من الركبة.قد تتضخَّم الكيسات إلى حجم كرة القاعدة وتمتد نزولًا إلى عضلات الساق (الربلة).

يمكن أن تؤدي الزيادة السريعة في كمية وضغط السَّائِل داخل الكيسة إلى تمزُّقه.وقد يؤدي تسرُّب السَّائِل من الكيس إلى حدوث التهابٍ في الأنسجة المحيطة، وينجم عن ذلك ظهور أعراضٍ قد تماثل أعراض تجلط الدَّم في ربلة الساق (خُثار الأوردة العميقة [DVT]).وفضلًا عن ذلك، فإنَّ بروزَ أو تمزُّق كيس بيكر يُسبِّبُ في حالاتٍ نادرة الإصابة بالتهاب الوريد الخثاري في الوريد المأبضي (المُتوضِّع خلف الركبة) من خلال الضغط على الوريد.

تشخيص كيسات بيكر تقييم الطبيب

الفحوصات التصويرية في بعض الأحيان يمكن للطبيب وَضع تَّشخيص كيسة بيكرعادةً من خلال الاستفسار عن الأَعرَاض والشعور بالتورُّم خلف الركبة أو في ربلة الساق. يمكن للتَّصوير بتخطيط الصدى أو التصوير بالرنين المغناطيسي أو تصوير المَفصِل أن يساعدَ عند الضَّرورة على التَّشخيص وتمييز الكيسة عن الجلطة الدموية في الأوردة العميقة (خُثار الأوردة العميقة) وتوثيق مدى امتداد الكيسة.