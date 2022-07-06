الكيساتُ العظميَّة

قد تشبه الكثيرُ من شذوذات العظام غير السرطانيَّة (الحميدة) أورامَ العظام دون أن تكون أورامًا.
(انظر أيضًا لمحة عامة عن أورام العظام).
الكيساتُ العظميَّة الأُمْ دمِّيَّة
تحدث الكيساتُ العظميَّة الأم دمِّيَّة Aneurysmal bone cysts عادةًَ قبلَ بلوغ الأشخاص سن 25 عامًا، وسبب حدوث ذلك غير معروف.تتكوَّن هذه الكيسات من الكثير من الحُويصلات المملوءة بالدم والتي تُملأ معًا.تتشكَّل هذه الكيساتُ عادةً بالقرب من الجهة الإنسية لحواف العظام الطويلة (عظام الجزء العلوي من الذراعين والفخذين)، إلَّا أنَّ أيَّ عظمٍ يمكن أن يُصابَ بهذه الحالة تقريبًا.وتميل الكيساتُ إلى النمو ببطء.يُعدُّ الشعورُ بالألم والتورُّم من الأعراض الشائعة.قد تكون الكيسة موجودة قبلَ التشخيص ببضعة أسابيع إلى سنة.
جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Michael J.Joyce, MD, and Hakan Ilaslan, MD.
لتشخيص الكيساتُ العظميَّة الأم دمِّيَّة، يُجري الأطباء تصويرًا بالأشعَّة السِّينيَّة وتصويرًا بالرَّنين المغناطيسي.كما يقوم الأطباءُ بأخذ عَيِّنَة نسيجيَّة للفحص تحت المجهر (خزعة).
ويُعدُّ الاستئصالُ الجراحي للكيسة بأكملها العلاجَ الأكثر نجاحًا، ولكنَّ الكيسات تعود في بعض الأحيان، وخصوصًا عند عدم استئصالها بشكلٍ كامل.كما يمكن حقن كيسة عظميَّة أم دموية بالدوكسيسايكلين (مضاد حيوي)، والألبومين، والهواء الذي يُشكل رغوة قابلة للحقن.قد تستدعي الحاجة استعمال حقنتين أو أكثر.كما جرى أيضًا استخدام مستحضرات أخرى تحتوي على الكحول.ينبغي تجنُّب التعرُّض للإشعاع قدرَ الإمكان، نظرًا لإمكانيَّة حدوث الأورام السرطانية في وقتٍ لاحقٍ أحيانًا.ولكن، قد يكون العلاجُ الإشعاعي هو الخيار العلاجي المفضَّل للكيسات في العمود الفقري التي لا يمكن علاجها جراحيًّا أو بالحقن، وتُشكِّل ضغطًا على الحبل الشوكي.
الكيساتُ العظميَّة أحاديَّة المسكن (الكيسات العظميَّة البسيطة)
تتشكَّل الكيسات العظميَّة أحاديَّة المسكن قريبًا من صفائح النُّمو growth plates في الذراعين أو الساقين عند الأطفال.تُمكِّن صفائح النُّمو الأطفالَ من النُّمو.
تُسبِّب الكيسات ترقُّق العظام المجاورة لها غالبًا، ممَّا قد يؤدي إلى حدوث كسور.ويمكن للكيسات التي يقلّ طولها أو عرضها عن 5 سم أن تَشفى، وقد تزول مع شفاء الكسر.بينما قد تحتاج الكيساتُ التي يزيد طولها أو عرضها على 5 سم، لاسيَّما عند الأطفال، إلى معالجة.إلَّا أنَّ العامل الأفضل للتنبؤ بخطر الكسر هو حجم الكيسة الأكبر من 85٪ من قطر العظم أو القشرة العظمية الأقل من 0.5 ملم.
يُوصي الأطبَّاءُ بإجراء صورةٍ بالأشعَّة السِّينية لتشخيص الكيسات العظميَّة أحاديَّة المسكن.تكون صورة الأشعَّة السِّينية كافية لوضع التَّشخيص في معظم الأحيان، ولكن تُجرى اختبارات تصوير أخرى في بعض الأحيان، مثل التصوير بالرنين المغناطيسي أو في بعض الأحيان التصوير المقطعي المحوسب.
جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Michael J.Joyce, MD, and Hakan Ilaslan, MD.
غالبًا ما تُعالَجُ هذه الكيساتُ باستعمال حُقن الستيرويدات القشريَّة (بشكلٍ متكررٍ غالبًا)، مع ملاط العظام المُصنّع أو مع بدائل العظام الاصطناعية.يُستعمل العلاجُ الجراحي في بعض الأحيان لإزالة محتويات الكيسة من العظام عن طريق كشطه باستعمال أداةٍ على شكل مغرفة (التجريف) وزرع العظام المأخوذة من موضع آخر (تطعيم العظم) أو استخدام العظم المُعالج من شخص آخر (طعم خيفي).وبغضِّ النظر عن العلاج، تبقى الكيسة أو تعود عند حَوالى 10-15٪ من الأشخاص.