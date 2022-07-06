الكيساتُ العظميَّة

تتشكَّل الكيسات العظميَّة أحاديَّة المسكن قريبًا من صفائح النُّمو growth plates في الذراعين أو الساقين عند الأطفال.تُمكِّن صفائح النُّمو الأطفالَ من النُّمو.

تُسبِّب الكيسات ترقُّق العظام المجاورة لها غالبًا، ممَّا قد يؤدي إلى حدوث كسور.ويمكن للكيسات التي يقلّ طولها أو عرضها عن 5 سم أن تَشفى، وقد تزول مع شفاء الكسر.بينما قد تحتاج الكيساتُ التي يزيد طولها أو عرضها على 5 سم، لاسيَّما عند الأطفال، إلى معالجة.إلَّا أنَّ العامل الأفضل للتنبؤ بخطر الكسر هو حجم الكيسة الأكبر من 85٪ من قطر العظم أو القشرة العظمية الأقل من 0.5 ملم.

يُوصي الأطبَّاءُ بإجراء صورةٍ بالأشعَّة السِّينية لتشخيص الكيسات العظميَّة أحاديَّة المسكن.تكون صورة الأشعَّة السِّينية كافية لوضع التَّشخيص في معظم الأحيان، ولكن تُجرى اختبارات تصوير أخرى في بعض الأحيان، مثل التصوير بالرنين المغناطيسي أو في بعض الأحيان التصوير المقطعي المحوسب.

كيسة عظمية وحيدة المسكن الصورة جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Michael J.Joyce, MD, and Hakan Ilaslan, MD.

غالبًا ما تُعالَجُ هذه الكيساتُ باستعمال حُقن الستيرويدات القشريَّة (بشكلٍ متكررٍ غالبًا)، مع ملاط العظام المُصنّع أو مع بدائل العظام الاصطناعية.يُستعمل العلاجُ الجراحي في بعض الأحيان لإزالة محتويات الكيسة من العظام عن طريق كشطه باستعمال أداةٍ على شكل مغرفة (التجريف) وزرع العظام المأخوذة من موضع آخر (تطعيم العظم) أو استخدام العظم المُعالج من شخص آخر (طعم خيفي).وبغضِّ النظر عن العلاج، تبقى الكيسة أو تعود عند حَوالى 10-15٪ من الأشخاص.