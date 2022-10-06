انزِلاقُ الفَقار

قد يُسبِّب الانزلاق الفقري الخفيف إلى المتوسّط ألمًا خفيفًا أو لا يشعر بأيِّ ألمٍ على الإطلاق، لاسيَّما عند الشباب.

عندما يحدث الألم عند المراهقين، فإنَّ الشَّعور به يقتصر على جانب واحدٍ من العمود الفقري، وقد ينتقل نحو الأسفل إلى السَّاق.ويمكن أن يترافق الألم مع وجود كسر.

عندما يحدث الألم عندَ البالغين، فإنَّه يُشعَرُ به فوق جزءٍ مُحدَّد من العمود الفقري وينتقل إلى كِلا الساقين.وفي هذه الحالات، ينجم الألم عن حالة تنكُّسيَّة.

يتفاقم الألم عند الوقوف أو الميل إلى الخلف.ويمكن أن يترافق مع حدوث اخدرار أو ضَعف أو كليهما في الساقين.