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لمحةٌ عن اضطرابات تخثُّر الدم

حسبJoel L. Moake, MD, Baylor College of Medicine
تمت مراجعته صفر 1445

تساعد الجلطات الدموية على وقف النزف.اضطرابات تجلّط الدم (تخثّر الدم) هي خلل وظيفي في قدرة الجسم على التحكم في تشكيل الجلطات الدموية.وقد تؤدي هذه الاختلالات الوظيفية إلى:

  • تجلُّط طفيف جدًّا، يؤدي إلى: نزف غير طبيعي.

  • تخثُّر زائد، ممَّا يؤدِّي إلى فرط في الجلطاتٍ الدمويَّة (خُثار)

النزف غير الطبيعي يعني أنّ الأشخاص تحدث لديهم كدمات وينزفون بسهولة جدًّا (انظر أيضاً التكدُّم والنزف وكيفية تجلّط الدم).يمكن أن ينجمَ النزفُ غير الطبيعي عن اضطرابات في

تحدث اضطراباتُ التخثُّر أو التجلُّط عندما لا يكون الجسمُ قادرًا على تكوين كمِّيات كافية من البروتينات اللازمة للمساعدة على تجلُّط الدَّم وإيقاف النزف.وتُدعى هذه البروتينات عواملَ التخثُّر (أو التجلُّط).تتكوَّن جميعُ عوامل التخثُّر في الكبد،ويحتاج الكبدُ إلى الفيتامين K لتصنيع بعض هذه العوامل.

في بعض الأحيان يكون هناك خللٌ في تخثُّر الدَّم يزيد من خطر التجلُّط (يُسمَّى ذلك أُهْبَة التَّخَثُّر thrombophilia).

اختبار مختبري
اختبار مختبري

يمكن أن تكونَ اضطراباتُ التخثُّر:

  • وراثيَّة

  • ناجمةً عن اضطراب آخر

كما تحدث اضطرابات التخثر من تلقاء نفسها أحيانًا (بشكل عفوي).

اضطرابات تخثر الدَّم الوراثية الأكثر شُيُوعًا هي

وتشتمل الأسبابُ الأوَّلية لاضطرابات التخثُّرالتي تحصل نتيجةً لاضطرابٍ آخر على

اختباراتُ تجلُّط الدَّم

أحدُ مقاييس اختبار قدرة الجسم على وقف النَّزف هو تعداد الصُّفَيحات الدَّمويَّة.ولكن، في حالات أقلّ، يحتاج الأطباءُ إلى اختبار مدى سلامة وظيفة الصُّفَيحات الدَّمويَّة.

وهناك اختباراتٌ أخرى يمكنها قياس الوظيفة الشاملة التنسيقية لعددٍ من البروتينات اللازمة لتجلُّط الدم الطبيعي (عوامل التخثُّر).وأكثر هذه الاختبارات شيوعًا هو زمن البروثرومبين (PT) وزمن الثرومبُوبلاستين الجزئي (PTT).

كما يمكن تحديدُ مستويات عوامل التخثُّر كل على حدَة أيضًا.

اختبار مختبري
اختبار مختبري
اختبار مختبري
اختبار مختبري
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محفوظة لشركة© 2025محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.