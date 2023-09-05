لمحةٌ عن اضطرابات تخثُّر الدم

تساعد الجلطات الدموية على وقف النزف.اضطرابات تجلّط الدم (تخثّر الدم) هي خلل وظيفي في قدرة الجسم على التحكم في تشكيل الجلطات الدموية.وقد تؤدي هذه الاختلالات الوظيفية إلى:

تجلُّط طفيف جدًّا، يؤدي إلى: نزف غير طبيعي.

تخثُّر زائد، ممَّا يؤدِّي إلى فرط في الجلطاتٍ الدمويَّة (خُثار)

النزف غير الطبيعي يعني أنّ الأشخاص تحدث لديهم كدمات وينزفون بسهولة جدًّا (انظر أيضاً التكدُّم والنزف وكيفية تجلّط الدم).يمكن أن ينجمَ النزفُ غير الطبيعي عن اضطرابات في

جملة تخثر الدَّم (تجلط الدم)

الأوعية الدمويَّة

الصفَيحات الدمويَّة (جزيئاتٌ تشبه الخلايا، وتساعد في عملية التخثُّر)

تحدث اضطراباتُ التخثُّر أو التجلُّط عندما لا يكون الجسمُ قادرًا على تكوين كمِّيات كافية من البروتينات اللازمة للمساعدة على تجلُّط الدَّم وإيقاف النزف.وتُدعى هذه البروتينات عواملَ التخثُّر (أو التجلُّط).تتكوَّن جميعُ عوامل التخثُّر في الكبد،ويحتاج الكبدُ إلى الفيتامين K لتصنيع بعض هذه العوامل.

في بعض الأحيان يكون هناك خللٌ في تخثُّر الدَّم يزيد من خطر التجلُّط (يُسمَّى ذلك أُهْبَة التَّخَثُّر thrombophilia).

اختبار مختبري عوامل التخثُّر

يمكن أن تكونَ اضطراباتُ التخثُّر:

وراثيَّة

ناجمةً عن اضطراب آخر

كما تحدث اضطرابات التخثر من تلقاء نفسها أحيانًا (بشكل عفوي).

اضطرابات تخثر الدَّم الوراثية الأكثر شُيُوعًا هي

حالاتُ الناعور hemophilias

وتشتمل الأسبابُ الأوَّلية لاضطرابات التخثُّرالتي تحصل نتيجةً لاضطرابٍ آخر على