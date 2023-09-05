لمحةٌ عن اضطرابات تخثُّر الدم

تساعد الجلطات الدموية على وقف النزف.اضطرابات تجلّط الدم (تخثّر الدم) هي خلل وظيفي في قدرة الجسم على التحكم في تشكيل الجلطات الدموية.وقد تؤدي هذه الاختلالات الوظيفية إلى:
تجلُّط طفيف جدًّا، يؤدي إلى: نزف غير طبيعي.
تخثُّر زائد، ممَّا يؤدِّي إلى فرط في الجلطاتٍ الدمويَّة (خُثار)
النزف غير الطبيعي يعني أنّ الأشخاص تحدث لديهم كدمات وينزفون بسهولة جدًّا (انظر أيضاً التكدُّم والنزف وكيفية تجلّط الدم).يمكن أن ينجمَ النزفُ غير الطبيعي عن اضطرابات في
جملة تخثر الدَّم (تجلط الدم)
الصفَيحات الدمويَّة (جزيئاتٌ تشبه الخلايا، وتساعد في عملية التخثُّر)
تحدث اضطراباتُ التخثُّر أو التجلُّط عندما لا يكون الجسمُ قادرًا على تكوين كمِّيات كافية من البروتينات اللازمة للمساعدة على تجلُّط الدَّم وإيقاف النزف.وتُدعى هذه البروتينات عواملَ التخثُّر (أو التجلُّط).تتكوَّن جميعُ عوامل التخثُّر في الكبد،ويحتاج الكبدُ إلى الفيتامين K لتصنيع بعض هذه العوامل.
في بعض الأحيان يكون هناك خللٌ في تخثُّر الدَّم يزيد من خطر التجلُّط (يُسمَّى ذلك أُهْبَة التَّخَثُّر thrombophilia).
يمكن أن تكونَ اضطراباتُ التخثُّر:
وراثيَّة
ناجمةً عن اضطراب آخر
كما تحدث اضطرابات التخثر من تلقاء نفسها أحيانًا (بشكل عفوي).
اضطرابات تخثر الدَّم الوراثية الأكثر شُيُوعًا هي
حالاتُ الناعور hemophilias
وتشتمل الأسبابُ الأوَّلية لاضطرابات التخثُّرالتي تحصل نتيجةً لاضطرابٍ آخر على
وظهور مضادَّات تخثُّر في الدوران الدموي (أجسام مُضادَّة تزيدُ من نشاط عامل تخثُّر مُعيَّن)
ومرض الكبد الشديد (بما في ذلك تشمّع الكبد cirrhosis أو التهاب الكبد أو الفشل الكبدي الحادّ أو الكبد الدهنيَّة في الحمل الحادّة)
اختباراتُ تجلُّط الدَّم
أحدُ مقاييس اختبار قدرة الجسم على وقف النَّزف هو تعداد الصُّفَيحات الدَّمويَّة.ولكن، في حالات أقلّ، يحتاج الأطباءُ إلى اختبار مدى سلامة وظيفة الصُّفَيحات الدَّمويَّة.
وهناك اختباراتٌ أخرى يمكنها قياس الوظيفة الشاملة التنسيقية لعددٍ من البروتينات اللازمة لتجلُّط الدم الطبيعي (عوامل التخثُّر).وأكثر هذه الاختبارات شيوعًا هو زمن البروثرومبين (PT) وزمن الثرومبُوبلاستين الجزئي (PTT).
كما يمكن تحديدُ مستويات عوامل التخثُّر كل على حدَة أيضًا.