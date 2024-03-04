لِمفومَة هُودجكِين Hodgkin Lymphoma

اختبارات التصوير

خزعة من نقيّ العظام أحيانًا

قبلَ البدء في العلاج، يجب على الأطباء تحديد مدى انتشار سرطان العُقَد اللِّمفِية (اللمفومة) - مرحلة المرض.يعتمد اختيار العلاج والنتيجة المتوقعة للعلاج (المآل) على مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك المرحلة التي وصل إليها المرض.قد يكتشف الفحصُ الأولي عُقدَة لمفيَّة متضخِّمة واحدة فقط، ولكن الإجراءات الهادفة إلى معرفة انتشار اللِّمفومَة وإلى أين (تحديد المرحلة) قد تكشف إصابةً بالمرض أكبر بكثير.

يُصنَّف المرضُ إلى 4 مَراحِل على أساس مدى انتشاره (الأولى والثانية والثالثة والرابعة).وكلَّما زاد رقم المرحلة، كان سرطانُ العُقَد اللِّمفِية أكثرَ انتشارًا.تُصنف المرحلتان الأولى والثانية على أنهما من المراحل الأولية للمرض.في حين تُصنف المرحلتان الثالثة والرابعة على أنهما من المراحل المتقدمة للمرض.في المرحلتين الأولى والثانية، إذا كانت لِمفومَة هُودجكين موجودة في عضو خارج النظام اللمفي، يجري تصنيفها على أنها المرحلة IE (الأولى E) أو IIE (الثانية E).الدَّاء الضَّخم هو المصطلح المستخدم عندما يكون قطر الكتلة في الصدر أكبر من 10 سم (حوالي 4 إنشات).

كما تُقسَّم هذه المراحل الأربعة إلى المزيد من الأنواع، على أساس غياب (A) أو وجود (B) واحد أو أكثر من الأَعرَاض التالية:

حمَّى غير مفسَّرة (أكثر من 100° فهرنهايت [حَوالى 37.5° درجة مئوية] لمدَّة 3 أيام متتالية)

تعرُّق ليلي

نقص غير مفسَّر بأكثر من 10٪ من وزن الجسم في الأشهر الستة السابقة

على سبيل المثال، الشخصُ المصاب بسرطان العُقَد اللِّمفِية من المرحلة الثانية، ويُعاني من تعرُّق ليلي، يقال إنَّه في المرحلة 2ب أو IIB من لِمفومَة هُودجكِين.

وتُستخدَم عدَّة إجراءات لتحديد مرحلة لِمفومَة هُودجكين أو تقييمها؛وتعدُّ اختباراتُ الدَّم الأساسية، بما في ذلك اختباراتُ وظائف الكبد والكلى، واختبارات فيروس العَوَز المَناعي البَشَري، والتهاب الكبد B، وعدوى التهاب الكبدC، والتصوير المقطعي المحوسَب (CT) بالمشاركة مع التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني (PET) للرقبة، والصدر، والبطن والحوض من الإجراءات المعيارية.

يُعد التصوير المشترك PET-CT التقنية الأكثر حساسية لتحديد مرحلة لِمفومَة هُودجكين، وتقييم استجابة الشخص للعِلاج.وبما أنَّ الأنسجةَ الحية يمكن التعرُّف إليها بالتصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني، يستطيع الأطباءُ استخدامَ هذه التقنية التصويرية لتمييز النسيج الندبي عن لِمفومَة هُودجكين النشيطة بعد أن يخضعَ الشخص للعلاج (على الرغم من أنَّ التصويرَ المقطعي بالإصدار البوزيتروني ليس دقيقًا دائمًا، لأنَّ الالتهابَ يمكن أن يُكتشَف بهذه الطريقَة).

وفي حال عدم توفر التصوير المشترك PET-CT، يُجرى التصوير المقطعي الظليل CT للرقبة، والصدر، والبطن، والحوض وتؤخذ خزعة من نقي العظام بدلًا من ذلك.وتُجرَى اختبارات أخرى، مثل تصوير الدماغ أو الحبل الشوكي بالتصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) عندَ وجود أعراض في الجهاز العصبي.

لا يحتاج معظمُ الأشخاص الذين يعانون من لِمفومَة هُودجكين إلى الجراحَة لتحديد ما إذا كان الاضطرابُ قد انتشر إلى البطن بسبب دقة فحص PET، وحقيقة أنَّ جميع الأشخاص يحصلون على المُعالجة الكِيميائيَّة، التي تعالج اللِّمفومَة بغضِّ النظر عن مكان وجودها.