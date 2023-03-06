لمحة عن الطحال

لا يمكن أن يعيش من دون طحال (تسمّى هذه الحالة انْعِدام الطِّحال asplenia).

انْعِدام الطِّحال Asplenia هو فقدان وظيفة الطحال نتيجة

غياب الطحال عند الولادة

مرض يؤثر في وظيفة الطحال (انعدام الطحال الوظيفي functional asplenia)

استِئصَال الطِّحال splenectomy جراحيًا

غياب الطحال عند الولادة هو اضطراب نادر.وغالبًا ما يكون لدى الرضع الذين يعانون من هذا الاضطراب عيب في القلب.

الأشخاص المصابون بانعدام الطحال الوَظيفِيّ يكون لديهم طحال لا يعمل بشكلٍ صحيح.يُمكن أن يكون انعدام الطحال الوَظيفِيّ بسبب مجموعة متنوِّعة من الأمراض.تنطوي الأَسبَابُ الشائعة على ما يلي: فقر الدم المنجلي، والدَّاء البطني أو الزلاقي، وداء الكبد المرتبط بالكحول.كما يمكن أن يحدُث بعد إصابة الشرايين أو الأوردة في الطحال.

استئصالُ الطحال هو الاستئصال الجراحي له.ويمكن القيامُ بذلك عند الأشخاص الأصحَّاء بعدَ إصابة في الطحال (بعد حادث سيارة مثلًا) أو عند الأشخاص الذين يعانون من الأمراض التي تسبب ضخامة الطحال.

عندَ انعدام الطِّحال أو فقدان وظيفته، يفقد الجسمُ بعضًا من قدرته على إنتاج الأجسام المُضادَّة الواقية، وعلى التخلُّص من الكائنات الدقيقة غير المرغوب فيها من الدم.ونتيجةً لذلك، فإنَّ قدرةَ الجسم على مكافحة العدوى تصبح ضعيفةً أو مضطربة.لكنَّ الأعضاءَ الأخرى (لاسيَّما الكبد) تقوم بالتعويض عن خسارة الطحال من خلال زيادة القدرة على مكافحة العدوى، ورصد وإزالة خلايا الدَّم الحمراء غير الطبيعية أو القديمة جدًّا أو المتضرِّرة.

يكون الأشخاص الذين ليس لديهم طحالٌ عرضةً بشكلٍ خاص للعدوى بسبب دور الطحال في مُكافحَة أنواع معيَّنة من البكتيريا، مثل العقديَّة الرئويَّة والنيسريَّة السَّحائيَّة والمستدمية النزلية.وبسبب هذا الخطر، يتلقَّى الأشخاص التطعيمات أو اللقاحات للمساعدة على حِمايتهم من العَدوى بهذه الكائنات.وينبغي أن يتأكد الأشخاص أيضًا من حصولهم على لقاح الأنفلونزا كلّ عام ولقاح كوفيد-19.بعض الأشخاص يأخذون المضادَّات الحيوية يوميًا للوقايَة من العَدوَى، وخاصَّة عندما يكون لديهم اضطرابٌ آخر (مثل فقر الدَّم المنجلي أو السرطان) يزيد من خطر الإصابة بحَالات العدوى أو عندَ التواصل المنتظم مع الأطفال.