لمحة عن الطحال

يتوضَّع الطحالُ، وهو عضوٌ إسفنجي طري بحجم قبضة اليَد، في الجزء العلوي الأيسر من البطن، تحت القفص الصدري مباشرة.يأتي الشِّريانُ الطحال بالدَّم إلى الطحال من القلب.يغادر الدَّمُ والطحالَ عن طريق الوريد الطحالي، الذي يصبُّ في وريدٍ أكبر (الوريد البابي portal vein) الذي يحمل الدَّم إلى الكبد.للطحال غطاء من النسيج الليفي (المحفظة الطحاليَّة) يدعم الأوعيةَ الدموية والأَوعِيَة اللِّمفية.
يتكوَّن الطحالُ من نوعين أساسيين من النسيج، ولكل منهما وظائف مختلفة:
اللبّ الأبيض
اللبّ الأحمر
يعدُّ اللب الأبيض جزءًا من نظام أو جملة مكافحة العدوى (جهاز المناعة).وهو يُنتِج الكريَّات البيض التي تُسمَّى الخلايا اللِّمفَاوية، وهي تُنتِج بدورها الأجسام المُضادَّة (بروتينات متخصِّصة تَحول دون غزو المواد الخارجية أو الغريبة).
أمَّا اللبّ الأحمر فيرشِّح الدم، ويزيل بذلك الموادّ غير المرغوب فيها.يحتوي اللبُّ الأحمر على كريَّات بيض أخرى تُسمَّى البلعميَّات phagocytes تقوم بابتلاع الكائنات الحيَّة الدقيقة، مثل البكتيريا والفطريَّات والفيروسات.كما أنَّها ترصد خلايا الدَّم الحمراء أيضًا، فتخرِّب غير الطبيعيَّة أو القَديمة جدًّا أو المتضرِّرة منها لتعملَ بشكلٍ صحيح.وبالإضافة إلى ذلك، يعمل اللبُّ الأحمر كمستودع لعناصر مختلفة من الدم، وخاصة الكريَّات البيض والصُّفَيحات الدَّمويَّة (جزيئات تشبه الخلايا تساعد في عمليَّة التجلط).ولكنَّ إطلاقَ هذه العناصر هو وظيفة بسيطة للبِّ الأحمر.
عَرض الطحال
انْعِدامُ الطِّحال
لا يمكن أن يعيش من دون طحال (تسمّى هذه الحالة انْعِدام الطِّحال asplenia).
انْعِدام الطِّحال Asplenia هو فقدان وظيفة الطحال نتيجة
غياب الطحال عند الولادة
مرض يؤثر في وظيفة الطحال (انعدام الطحال الوظيفي functional asplenia)
استِئصَال الطِّحال splenectomy جراحيًا
غياب الطحال عند الولادة هو اضطراب نادر.وغالبًا ما يكون لدى الرضع الذين يعانون من هذا الاضطراب عيب في القلب.
الأشخاص المصابون بانعدام الطحال الوَظيفِيّ يكون لديهم طحال لا يعمل بشكلٍ صحيح.يُمكن أن يكون انعدام الطحال الوَظيفِيّ بسبب مجموعة متنوِّعة من الأمراض.تنطوي الأَسبَابُ الشائعة على ما يلي: فقر الدم المنجلي، والدَّاء البطني أو الزلاقي، وداء الكبد المرتبط بالكحول.كما يمكن أن يحدُث بعد إصابة الشرايين أو الأوردة في الطحال.
استئصالُ الطحال هو الاستئصال الجراحي له.ويمكن القيامُ بذلك عند الأشخاص الأصحَّاء بعدَ إصابة في الطحال (بعد حادث سيارة مثلًا) أو عند الأشخاص الذين يعانون من الأمراض التي تسبب ضخامة الطحال.
عندَ انعدام الطِّحال أو فقدان وظيفته، يفقد الجسمُ بعضًا من قدرته على إنتاج الأجسام المُضادَّة الواقية، وعلى التخلُّص من الكائنات الدقيقة غير المرغوب فيها من الدم.ونتيجةً لذلك، فإنَّ قدرةَ الجسم على مكافحة العدوى تصبح ضعيفةً أو مضطربة.لكنَّ الأعضاءَ الأخرى (لاسيَّما الكبد) تقوم بالتعويض عن خسارة الطحال من خلال زيادة القدرة على مكافحة العدوى، ورصد وإزالة خلايا الدَّم الحمراء غير الطبيعية أو القديمة جدًّا أو المتضرِّرة.
يكون الأشخاص الذين ليس لديهم طحالٌ عرضةً بشكلٍ خاص للعدوى بسبب دور الطحال في مُكافحَة أنواع معيَّنة من البكتيريا، مثل العقديَّة الرئويَّة والنيسريَّة السَّحائيَّة والمستدمية النزلية.وبسبب هذا الخطر، يتلقَّى الأشخاص التطعيمات أو اللقاحات للمساعدة على حِمايتهم من العَدوى بهذه الكائنات.وينبغي أن يتأكد الأشخاص أيضًا من حصولهم على لقاح الأنفلونزا كلّ عام ولقاح كوفيد-19.بعض الأشخاص يأخذون المضادَّات الحيوية يوميًا للوقايَة من العَدوَى، وخاصَّة عندما يكون لديهم اضطرابٌ آخر (مثل فقر الدَّم المنجلي أو السرطان) يزيد من خطر الإصابة بحَالات العدوى أو عندَ التواصل المنتظم مع الأطفال.