الوقاية عند البالغين الأكبر سنًا

تُعد ممارسة التمارين الرياضية، بما في ذلك التمارين الهوائية، من العادات الصحية والضرورية حتى عند كبار السن.يُساعد رفع الأوزان على الوقاية من الضعف العضلي وتراجع الكتلة العضلية نتيجة التقدم في السن وتخلخل العظام، وذلك من خلال تقوية العضلات وزيادة كثافة العظام.تزيد التمارين الهوائية من القدرة على التحمل وقد تحدّ قليلًا من خطر بعض أمراض القلب والأوعية الدموية.يمكن gزيادة قوة العضلات والتكيُّف الهوائي أن يساعدا على تحسين الأداء وقد يؤديا إلى عمر أطول.كما يمكن أن يستمتع المسنون بممارسة الرقص ورياضة التاي تشي، واللذين يُعدان من أشكال التمارين الرياضية، وقد تكون لهما آثار إيجابية إضافية، مثل تعزيز التوازن والمساعدة على الوقاية من السقوط.

يُعد الإقلاع عن التدخين مفيدًا في أي عمر كان.فهو:

يساعد على تحسين القدرة على التحمل

يُساعد على تراجع وتيرة وشدة أَعرَاض بعض الأمراض، مثل الألم الصدري (الذبحة الصدرية)I والتشنج، وألم الساق (العرج)

يُساعد على تقليل خطر الإصابة ببعض الاضطرابات (مثل النوبات القلبية، وأمراض الرئة، وبعض أنواع السرطان)

يجري استقلاب الكحول بشكل مختلف عند كبار السن.يجب أن يدرك كبار السن الذين يشربون الكحول بأن تناول أكثر من مشروب واحد يوميًا قد يزيد من خطر إصابات ومشاكل صحية أخرى.