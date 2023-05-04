الوقاية عند البالغين الأكبر سنًا

غالبًا ما تعتمد أهداف الوقاية عند كبار السن على صحة المُسنّ، ودرجة نشاطه واعتماده على نفسه، وخطر إصابته بالحالات المرضية المختلفة، وذلك كما يلي:
المسنون الذين يتمتعون بصحة جيدة وقادرون على الاعتماد على أنفسهم ولا يعانون من أي اضطرابات خطيرة: الوقاية من حدوث الأمراض بشكل رئيسي
المسنون الذين يعانون من العديد من الاضطرابات المزمنة الخفيفة ولكنهم قادرون على الاعتماد على أنفسهم: الوقاية من تراجع القدرة على الاعتماد على النفس بشكل رئيسي
المُسنون الضعفاء الذين يعانون من العديد من الأمراض المزمنة المتقدمة والذين أصبحوا يعتمدون في الغالب على الآخرين: الوقاية من الحوادث والمُضَاعَفات التي يمكن أن تسبب المزيد من الاعتماد على الآخرين أو الموت بشكل رئيسي
نمط الحياة
تُعد ممارسة التمارين الرياضية، بما في ذلك التمارين الهوائية، من العادات الصحية والضرورية حتى عند كبار السن.يُساعد رفع الأوزان على الوقاية من الضعف العضلي وتراجع الكتلة العضلية نتيجة التقدم في السن وتخلخل العظام، وذلك من خلال تقوية العضلات وزيادة كثافة العظام.تزيد التمارين الهوائية من القدرة على التحمل وقد تحدّ قليلًا من خطر بعض أمراض القلب والأوعية الدموية.يمكن gزيادة قوة العضلات والتكيُّف الهوائي أن يساعدا على تحسين الأداء وقد يؤديا إلى عمر أطول.كما يمكن أن يستمتع المسنون بممارسة الرقص ورياضة التاي تشي، واللذين يُعدان من أشكال التمارين الرياضية، وقد تكون لهما آثار إيجابية إضافية، مثل تعزيز التوازن والمساعدة على الوقاية من السقوط.
يُعد الإقلاع عن التدخين مفيدًا في أي عمر كان.فهو:
يساعد على تحسين القدرة على التحمل
يُساعد على تراجع وتيرة وشدة أَعرَاض بعض الأمراض، مثل الألم الصدري (الذبحة الصدرية)I والتشنج، وألم الساق (العرج)
يُساعد على تقليل خطر الإصابة ببعض الاضطرابات (مثل النوبات القلبية، وأمراض الرئة، وبعض أنواع السرطان)
يجري استقلاب الكحول بشكل مختلف عند كبار السن.يجب أن يدرك كبار السن الذين يشربون الكحول بأن تناول أكثر من مشروب واحد يوميًا قد يزيد من خطر إصابات ومشاكل صحية أخرى.
الأدوية واللقاحات
يُعد فهم التأثيرات المحتملة للأدوية مهمًا بشكل خاص عند كبار السن، لأنهم أكثر عرضة للآثار الجانبية للأدوية.تتضمن العَوامِل التي قد تزيد من خطر الآثار الجانبية للأدوية كيفية قيام الجسم باستقلاب العديد من الأدوية والتعامل معها.يمكن لهذه الاختلافات أن تؤدي إلى تفاعلات بين الأدوية فيما بينها، أو بين الأدوية والأغذية.قد لا تحدث هذه التفاعلات عند الشباب.
يمكن لطبيب الرعاية الأولية، أو الممرضة، أو الصيدلي توفير معلومات حول جميع الأدوية وآثارها الجانبية، سواءً كانت تُصرف بوصفة طبية أو بدونها.من الضروري معرفة العلامة التجارية والاسم العلمي للأدوية التي يَجرِي تناولها، والغرض من كل دواء، والفترة الزمنية التي ينبغي فيها الاستمرار بتناوله، والأنشطة، والأطعمة، والمشروبات، والأدوية الأخرى التي يجب تجنبها في أثناء تناول دواء، فمن شأن ذلك أن يُساعد على تجنب المشاكل عند كبار السن.يجب على كبار السن جلب كل الأدوية التي يتناولونها عند زيارة الطبيب، سواء كانت تُصرف بموجب وصفة طبية أو بدونها، وذلك حتى يتسنى للطبيب معرفة الأدوية والتأكد من خطر التفاعلات الدوائية أو الآثار الجانبية.
ينبغي أن يحصل كبار السن على اللقاحات التالية:
لقاح المكورات الرئوية (للوقاية من الالتهاب الرئوي، يتوفر نوعان من اللقاح - انظر لقاح المكورات الرئوية)
لقاح الكزاز والدفتريا والسعال الديكي (لقاح مشترك) مرة واحدة (في حال عدم الحصول على لقاح السعال الديكي سابقًا) ومن ثم لقاح الكزاز والدفتريا كل 10 سنوات
لقاح الأنفلونزا مرة واحدة في السنة
لقاح القوباء المنطقية (الهربس النطاقي) جرعتان بفاصل 2 إلى 6 أشهر بينهما في عمر 50 سنة
تُعد هذه اللقاحات ضرورية، لأن كبار السن يكونون أكثر عرضة للإصابة بالالتهاب الرئوي والكزاز والقوباء المنطقية، ولأنه من المرجح أن تؤدي الأنفلونزا إلى الإصابة بالالتهاب الرئوي وغيره من المشاكل الشديدة عند كبار السن.
الوقاية من الإصابات
إن اتخاذ نفس تدابير السلامة البسيطة التي تقي من حدوث الإصابات عند الشباب، يُعد مفيدًا عند كبار السن أيضًا (انظر الشريط الجانبي الدليل المبسط للسلامة).تُعد الوقاية من السقوط أمرًا مهمًا بشكل خاص.
حيث يُعدّ السقوط السبب الرئيسي للعديد من المشاكل الصحية الخطيرة عند المسنّين.يمكن للتدابير التالية أن تساعد في الوقاية من السقوط:
تقليل المساحات المزدحمة بالأغراض في المنزل
إزالة أو تأمين قطع الموكيت الصغيرة، وحواف السجاد، وكابلات الهاتف والكهرباء المكشوفة على الأرض
التأكد من أن الإضاءة كافية
إضافة المقابض (الدرابزين)، والأسطح الخشنة (تكون بشكل أشرطة غير زلقة)، إلى السلالم وأرضيات الاستحمام حسب الحاجة
تركيب مقابض الإمساك بالقرب من المرحاض وحوض الاستحمام والدش
تجنب استخدام زيوت الاستحمام الزلقة
استشارة الطبيب حول التوقف عن استخدام أية أدوية لا لزوم لها، والحرص على استخدام أقل جرعة فعالة ممكنة من الأدوية الضرورية
الحفاظ على التوازن أو تحسينه (من خلال ممارسة الرياضة أو الرقص أو التاي تشي)
قيادة السيارات
قد يكون من الضروري أن يتوقف المسن عن قيادة السيارة أو يحدّ من ذلك إذا تراجعت قدرته على الرؤية، أو إذا تباطأت لديه المنعكسات الحركية، أو تراجعت قدرته على القيام بالمهام العامة.كما ينبغي على المسن تجنب قيادة السيارة إذا كان يتناول أدوية أو عقاقير أخرى تسبب النعاس، أو كان يعاني من مشكلة في الرؤية ليلًا.