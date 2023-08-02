اختيار التَّمرين الصحيح

المشيُ هو شكلٌ متوازن جيدًا من التَّمارين لمعظم الناس، بغضِّ النظر عن العمر.ويكون العديدُ من الأشخاص قادرين على الحفاظ على مستوى متوسِّط من اللياقة البدنية من خلال أحد برامج المشي المنتظمة.والمشيُ سهلٌ نسبيًا على المفاصل؛ففي أثناء المشي، تكون قدم واحدة على الأقلّ على الأرض في جميع الأوقات، وبذلك فإن القوةَ التي تضرب القدم بها الأرض ليست أكثر بكثير من وزن الشخص.ولكنَّ المشيَ يصرف عددًا أقلّ من السعرات الحرارية بالمقارنة مع الجري، ويشكِّل متطلَّبات أقلّ على القلب.لا يمكن للمشي ببطء وحده أن يجعل الشخص يكتسب اللياقة العالية.

للسير بصورة أسرع، يمكن للشخص اتِّخاذ خطوات أطول ونقل الساقين بشكلٍ أسرع مع تحريك اليدين (أرجحتهما) بنفس الدرجة من القوة.ويمكن إطالةُ الخطوات عن طريق تدوير الوركين من جانبٍ إلى آخر، بحيث يمكن أن تصل القدمان إلى الأمام أكثر.يَميلُ تدويرُ الوركين إلى جعل أصابع القدم تُشِير إلى الخارج عندما تلمس القدمان الأرض، وبذلك فإنَّها لا تصل إلى أبعد من الأمام كما تفعل إذا كانت موجهة مباشرة إلى الأمام.وبالإضافة إلى ذلك، فإنَّ التدويرَ المفرط للوركين يمكن أن يجهد مفصل الورك، ممَّا يُساهِم في خشونة المفصل.لذلك، يجب على الشخص دائمًا محاولة توجيه أصابع القدم مباشرة إلى الأمام في أثناء المشي، إلاَّ إذا كانت هذه الوضعيَّة تسبِّب الانِزعَاج.ويساعد تحريكُ الذراعين بشكل أسرع القدمين على التحرُّك بشكل أسرع أيضًا.ولنقل الذراعين بشكل أسرع، يحني الشخصُ المرفقين لتقليل التأرجح وتقليل الوقت الذي يستغرقه الذراعان للتأرجح ذهابًا وإيابًا من الكتف.ولكن، قد يجد المرضى الذين يعانون من عدم الثبات (سواءٌ بسبب ضعف التوازن أم الضعف) أو من إصابة مفصليَّة شديدة المشي صعبًا.وحتَّى المشي النشيط لا يعزِّز الجزء العلوي من الجسم أيضًا، وله تأثير تعزيزي قليل في الجزء السفلي من الجسم إلاَّ إذا كان الشخص في البداية غير متكيِّف كثيرًا.