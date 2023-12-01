إعادة تأهيل الاضطرابات الأخرى

تدلي القدم: هو عدم القدرة على ثني الكاحل لرفع الجزء الأمامي من القدم بسبب الضعف أو الشلل في العضلات المسؤولة عن ذلك.ونتيجة لذلك يتدلى إصبع القدم عند القيام بخطوة.ولتجنب الاصابة في إصبع القدم، قد يرفع الشخص الذين يعاني من تدلي القدم إلى أعلى من المعتاد في أثناء الخطوة.يمكن أن ينجم تدلي القدم عن إصابة عصب أو ضرر في مجموعة من الأعصاب (اعتلال الأعصاب المتعدد)، وهو أمر شائع عند المصابين بالسكري.كما يمكن أن ينجم أيضًا عن اضطراب أو إصابة تؤثر في الدماغ أو الحبل الشوكي، مثل التصلب المتعدد، أو الورم، أو السكتة الدماغية.

يتضمن علاج تدلي القدم معالجة السبب المستبطن.من شأن ارتداء سنادة تُسمى مقوم الكاحل والقدم (AFO) أن تساعد الأشخاص المصابين بتدلي القدم على المشي.وقد يكون من المفيد اللجوء إلى العلاج الفيزيائي و العلاج المهني لتقوية وتمطيط العضلات المسؤولة وتعلم كيفية ارتداء واستخدام مقومات الكاحل والقدمقد يستفيد الأشخاص المصابين بتدلي القدم الناجم عن التصلُّب المتعدد من العلاج بتنبيه الأعصاب لتحفيز العصب المسؤول عن رفع القدم.يمكن للاستشارة المهنيَّة أن تساعد الأشخاص على المحافظة على المهارات المهنية رغم تفاقم الاضطراب.