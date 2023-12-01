إعادة تأهيل الاضطرابات الأخرى

تٌقدَّم خدمات إعادة التأهيل للأشخاص الذين فقدوا القدرة على القيام بمهامهم اليومية بشكل طبيعي.(انظر أيضًا لمحة عامة عن إعادة التأهيل).
الألم المزمن
يُعد الألم المزمن الناجم عن حالات مثل الألم في أسفل الظهر أحد الأَسبَاب الأكثر شُيُوعًا للإعاقة المزمنة.عادةً ما يشرف الطبيب أو اختصاصي تدبير الألم على تدبير الألم المزمن.بما أن الألم المزمن حالة معقدة، يتطلب العلاج في كثير من الأحيان مجموعة مما يلي:
تمارين خاضعة للإشراف (لتقوية العضلات الأساسية وتحسين الوضعية)
تمارين عامة (ضمن فصول اللياقة البدنية الفردية أو الجماعية)
التثقيف في علوم الألم العصبية (مناقشة الأسباب النفسي البيولوجية للألم)
المُعالجَات المعرفية (على سبيل المثال، العلاج المعرفي السلوكي، علاج إعادة معالجة الألم)
الأدوية
إجراءات الحقن
الإحالة إلى الجراحة (إن كان ذلك مناسبًا)
التهاب المَفاصِل
يمكن للأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل أن يستفيدوا من الأنشطة والتمارين الرياضية لزيادة مدى حركة المفصل وقوته ومن الاستراتيجيات التي تساعد على حماية المفاصل.فعلى سبيل المثال، قد يُنصح الأشخاص بـ
سحب وعاء الماء المغلي المحتوي على المعكرونة بدلًا من حمله من الموقد إلى حوض الجلي (لتجنب الألم غير المبرر والضغط على المفاصل)
الدخول والخروج من حوض الاستحمام بأمان عن طريق اتباع الخطوات النوعية التالية
أن يُوفر لهم مقعد مرحاض مرتفع، أو كرسي استحمام، أو كليهما (لتقليل الألم والضغط على مفاصل الأطراف السفلية)
تطبيق رغوة أو وضع قطعة قماش أو شريط حول مقابض الأشياء (مثل السكاكين، وأواني وأوعية الطبخ) لتوسيد قبضة اليد
استخدام الجبائر لحماية المفاصل الملتهبة، أو غير المستقرة، أو المؤلمة
استخدام أدوات ذات مقابض أكبر حجمًا، ومصممة بشكل مريح
تدلي القدم
تدلي القدم: هو عدم القدرة على ثني الكاحل لرفع الجزء الأمامي من القدم بسبب الضعف أو الشلل في العضلات المسؤولة عن ذلك.ونتيجة لذلك يتدلى إصبع القدم عند القيام بخطوة.ولتجنب الاصابة في إصبع القدم، قد يرفع الشخص الذين يعاني من تدلي القدم إلى أعلى من المعتاد في أثناء الخطوة.يمكن أن ينجم تدلي القدم عن إصابة عصب أو ضرر في مجموعة من الأعصاب (اعتلال الأعصاب المتعدد)، وهو أمر شائع عند المصابين بالسكري.كما يمكن أن ينجم أيضًا عن اضطراب أو إصابة تؤثر في الدماغ أو الحبل الشوكي، مثل التصلب المتعدد، أو الورم، أو السكتة الدماغية.
يتضمن علاج تدلي القدم معالجة السبب المستبطن.من شأن ارتداء سنادة تُسمى مقوم الكاحل والقدم (AFO) أن تساعد الأشخاص المصابين بتدلي القدم على المشي.وقد يكون من المفيد اللجوء إلى العلاج الفيزيائي و العلاج المهني لتقوية وتمطيط العضلات المسؤولة وتعلم كيفية ارتداء واستخدام مقومات الكاحل والقدمقد يستفيد الأشخاص المصابين بتدلي القدم الناجم عن التصلُّب المتعدد من العلاج بتنبيه الأعصاب لتحفيز العصب المسؤول عن رفع القدم.يمكن للاستشارة المهنيَّة أن تساعد الأشخاص على المحافظة على المهارات المهنية رغم تفاقم الاضطراب.
إعادة التأهيل بسبب تضرر الأعصاب بعد مرض خطير
اعتلال الأعصاب المتعدد الناجم عن الأمراض الخطيرة هو اضطراب عصبي يُسبِّبُ ضعفًا مُعممًا.ويكون أكثر شيوعًا عند الأشخاص الذين دخلوا وحدة العناية المركزة واستخدموا جهاز التنفس الاصطناعي.حيث إنه يُسبب ضعف الحجاب الحاجز، والأطراف، وعضلات الوجه والظهر.يستغرق الأشخاص فترةً تتراوح بين 3 أسابيع إلى 6 أشهر للتعافي.يمكن للعلاج الفيزيائي والعلاج المهني أن يُساعدا الأشخاص على استعادة وظيفة العضلات.في البداية، يساعد العلاج الأشخاص على الوقاية من قرحات الضغط، والتشنجات (عندما تتقلص عضلات الذراعين والساقين في وضعيات دائمة ومنحنية)، والأضرار العصبية الناجمة عن الضغط على العصب.
ومع تقدُّم التأهيل، يساعد العلاج الفيزيائي والعلاج المهني الأشخاص على العودة إلى نشاطاتهم الطبيعية، حيث يشتمل هذا العلاج على تمارين القوة، وتمارين الحركة أو المشي لمساعدة الأشخاص على المشي بشكلٍ صحيح، ودروس في استخدام المقومات المناسبة والأجهزة المساعدة، مثل العكاز.