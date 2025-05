Viêm thanh quản là chứng viêm của thanh quản, thường do một vi-rút hoặc sử dụng giọng quá mức. Kết quả là sự thay đổi cấp tính trong giọng nói, với âm lượng giảm và khàn tiếng. Chẩn đoán dựa trên thăm khám lâm sàng. Cần nội soi thanh quản đối với các triệu chứng kéo dài > 3 tuần. Viêm thanh quản do virut thường tự khỏi. Các nguyên nhân nhiễm trùng khác hoặc gây kích thích có thể cần điều trị đặc hiệu.

Các nguyên nhân phổ biến nhất của viêm thanh quản cấp là

Nhiễm trùng đường hô hấp trên do vi rút

Viêm thanh quản gây ra do ho có thể xảy ra trong viêm phế quản, viêm phổi, cúm, ho gà, sởi, và bạch hầu. Việc sử dụng quá nhiều giọng nói (đặc biệt là khi nói hoặc hát), phản ứng dị ứng, trào ngược dạ dày thực quản, chứng cuồng ăn, hoặc hít các chất gây kích thích (ví dụ: khói thuốc lá hoặc thuốc xịt hơi) có thể gây viêm thanh quản cấp tính hoặc mãn tính. Hiếm gặp hơn, thuốc có thể gây phù thanh quản có khả năng đe dọa tính mạng, chẳng hạn như phù mạch đường thở do thuốc ức chế men chuyển angiotensin (ACE). Viêm thanh quản do vi khuẩn rất hiếm. Hút thuốc và phơi nhiễm với các loại khói nóng khác có thể gây phù Reinke, sưng dây thanh âm.

Triệu chứng và dấu hiệu viêm thanh quản Triệu chứng nổi bật nhất của viêm thanh quản thường là Thay đổi giọng nói liên tục Âm lượng có thể giảm; một số bệnh nhân bị mất tiếng (không phát ra âm thanh). Khàn tiếng, một cảm giác vướng, giọng không đầy, và một cảm giác muốn đằng hắng giọng để làm sạch cổ họng có thể xảy ra. Các triệu chứng khác nhau với mức độ nghiêm trọng của viêm. Sốt, khó chịu, khó nuốt và đau cổ họng có thể xảy ra trong các trường hợp nhiễm trùng nặng hơn. Phù thanh quản, mặc dù rất hiếm, có thể gây khó thở. Viêm thanh quản Hình ảnh CNRI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Chẩn đoán viêm thanh quản Đánh giá lâm sàng

Đôi khi nội soi thanh quản linh hoạt gián tiếp hoặc trực tiếp Chẩn đoán viêm thanh quản dựa trên các triệu chứng lâm sàng. Soi thanh quản bằng ống mềm gián tiếp hoặc trực tiếp được khuyến nghị cho các triệu chứng kéo dài > 3 tuần; các dấu hiệu trong viêm thanh quản có thể bao gồm ban đỏ nhẹ đến rõ rệt của niêm mạc, phần này cũng có thể bị phù nề. Với trào ngược, có sưng lớp lót trong của thanh quản và đỏ sụn phễu. Khi có kích thích lâu dài, có thể phát sinh bạch sản. Viêm thanh quản (tác dụng mạn tính) Hình ảnh CNRI/SCIENCE PHOTO LIBRARY Nếu có màng giả mạc, nghi ngờ là bệnh bạch hầu.