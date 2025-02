Khàn tiếng co thắt (co thắt dây thanh quản) là co thắt cơ thanh quản liên tục gây ra tiếng nói bất thường.

Khó phát âm do co thắt là một chứng loạn trương lực tự phát ảnh hưởng đến các cơ của thanh quản trong các di động cụ thể của thanh quản. Như một hình thái rối loạn cơ học địa tại chỗ, rối loạn khàn tiếng co thắt có khởi phát từ 30 đến 50 tuổi, và khoảng 60% bệnh nhân là phụ nữ.

Có 3 dạng chính:

Rối loạn co thắt cơ khép

Rối loạn co thắt cơ mở

Khàn tiếng co thắt hỗn hợp

Trong khó phát âm do co thắt cơ khép, giọng nói của bệnh nhân nghe có vẻ bị ép lại, gắng sức hoặc căng thẳng do các nếp gấp thanh âm không được kiểm soát trong khi nói. Những giai đoạn co thắt thường xảy ra khi nguyên âm được hình thành, đặc biệt là ở đầu từ.

Trong khó phát âm do co thắt cơ giạng, ít phổ biến hơn, tình trạng gián đoạn âm thanh đột ngột do dây thanh âm mở không kiểm soát bị đi kèm với tình trạng thoát ra âm thanh của không khí trong lời nói tiếp nối.

Những người bị khó phát âm do co thắt hỗn hợp có thể biểu hiện các đặc điểm của cả khó phát âm do co thắt cơ khép và khó phát âm do co thắt cơ giạng ở các mức độ khác nhau và vào các thời điểm khác nhau.

