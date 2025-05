Bệnh nhân cần được kiểm tra xem có sốt không.

Khám tập trung vào tai, mũi và họng.

Nhìn vành tai và vùng mỏm chũm để phát hiện đỏ và sưng. Kéo nhẹ vành tai; nếu bệnh nhân đau đáng kể khi gợi ý đến viêm tai ngoài. Ống tai nên được kiểm tra xem có bị đỏ, chảy mủ. sưng, phồng, có ráy tai hoặc dị vật tai, và bất kỳ tổn thương nào khác. Màng nhĩ cần phải được kiểm tra xem có đỏ, thủng và có các dấu hiệu ứ dịch ở tai giữa (ví dụ: phồng, méo) không.

Cần phải tiến hành kiểm tra thính lực nhanh bên giường bệnh, bao gồm cảnghiệm pháp Weber và Rinne bằng cách dùng âm thoa 512 Hz. Nếu không có âm thoa, bệnh nhân có thể được yêu cầu ngân nga ở tần số thấp. Nếu tiếng ù nghe to hơn ở tai bị ảnh hưởng, điều này cho thấy bệnh nhân bị nghe kém do dẫn truyền, chẳng hạn như do tràn dịch tai giữa hoặc viêm màng nhĩ. Nếu tiếng ù được nghe to hơn ở tai không bị thương tổn, điều này cho thấy tình trạng nghe kém do tiếp nhận ở tai bị ảnh hưởng ở tần số tiếng ù (khoảng 200 Hz).

Cổ họng cần được kiểm tra tình trạng sung huyết, sưng tấy quanh amidan, và bất cứ tổn thương niêm mạc nào gợi ý ung thư.

Cần phải đánh giá chức năng khớp thái dương hàm bằng cách sờ vào khớp này khi há và ngậm miệng và cần phải ghi lại chứng cứng khít hàm hoặc bằng chứng về thói nghiến răng như là mòn răng.

Cổ nên được sờ để kiểm tra hạch vùng. Thăm khám họng và thanh quản tại bệnh phòng nên được thực hiện, đặc biệt nếu không có triệu chứng đau được xác định trong kiểm tra định kỳ và nếu các triệu chứng ngoài tai như khàn tiếng, khó nuốt, hay nghẹt mũi được phát hiện.