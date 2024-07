Cách loại bỏ dị vật khỏi mũi

Pin cúc áo và nam châm phải được loại bỏ ngay lập tức. Pin có thể gây bỏng hóa chất (do rò rỉ bên trong pin) hoặc tổn thương do điện ở mô mũi và nam châm có thể gây hoại tử do tì đè các cấu trúc mũi, bao gồm cả vách ngăn. Xem xét tư vấn tai mũi họng khẩn cấp trong những trường hợp này.