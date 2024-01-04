Thuốc giảm đau

Đôi khi kháng sinh

Hiếm khi cần trích nhĩ

Thuốc giảm đau cần phải được cung cấp khi cần thiết, bao gồm cả đối với trẻ chưa biết nói có biểu hiện hành vi đau đớn (ví dụ: kéo hoặc dụi tai, khóc quá nhiều, quấy khóc). Thuốc giảm đau uống, chẳng hạn như acetaminophen hoặc ibuprofen, thường hiệu quả; liều lượng dựa trên liều được sử dụng cho trẻ em. Nhiều loại các thuốc nhỏ tai tại chỗ được sử dụng. Mặc dù chưa được nghiên cứu kỹ lưỡng, một số thuốc bôi tại chỗ có thể giúp giảm đau tạm thời nhưng có thể không quá 20 phút đến 30 phút. Không nên sử dụng thuốc bôi khi màng nhĩ bị thủng.

Hầu hết (80%) trường hợp tự khỏi; tuy nhiên, ở Hoa Kỳ, thuốc kháng sinh thường được kê đơn ([1]; xem bảng Thuốc kháng sinh điều trị viêm tai giữa). Thuốc kháng sinh làm giảm các triệu chứng nhanh hơn (mặc dù kết quả sau 1 tuần đến 2 tuần là tương tự nhau) và có thể làm giảm nguy cơ mất thính lực còn sót lại và di chứng mê đạo hoặc di chứng nội sọ. Tuy nhiên, với sự xuất hiện gần đây của các sinh vật kháng thuốc, các tổ chức nhi khoa đã khuyến nghị mạnh mẽ chỉ dùng kháng sinh ban đầu cho một số trẻ em, chẳng hạn như sau:

Những người trẻ hơn hoặc bị bệnh nặng hơn – xem bảng Hướng dẫn sử dụng kháng sinh ở trẻ bị viêm tai giữa cấp tính)

Những người bị viêm tai giữa cấp tính tái phát (ví dụ: ≥ 4 đợt trong 6 tháng)

Những người khác, nếu có theo dõi tốt, an toàn có thể được quan sát thấy trong 48 đến 72 giờ và chỉ cho thuốc kháng sinh nếu không có cải thiện; nếu theo dõi theo điện thoại, bạn có thể được kê toa tại lần khám đầu tiên để tiết kiệm thời gian và chi phí. Quyết định theo dõi chưa kê đơn nên được thảo luận với người chăm sóc trẻ.

Bảng Kháng sinh cho viêm tai giữa Bảng

Bảng Hướng dẫn sử dụng kháng sinh ở trẻ em bị viêm tai giữa* Bảng

Tất cả bệnh nhân đều được dùng thuốc giảm đau (ví dụ: acetaminophen, ibuprofen).

Ở người lớn, thuốc co mạch qua đường mũi tại chỗ, chẳng hạn như phenylephrine hoặc oxymetazoline, có thể cải thiện chức năng của vòi eustachian, mặc dù hiệu quả của các chế phẩm này chưa được chứng minh rõ ràng. Để tránh tắc nghẽn trở lại, không nên sử dụng các chế phẩm này > 3 ngày. Thuốc thông mũi đường toàn thân (ví dụ: pseudoephedrine 30 mg đến 60 mg đường uống, 6 giờ một lần nếu cần) có thể giúp giảm tắc nghẽn hoặc giảm áp lực xoang. Thuốc chống dị ứng (ví dụ: chlorpheniramine uống 4 mg sau 4 đến 6 giờ trong 7 đến 10 ngày) có thể cải thiện chức năng vòi tai ở những người bị dị ứng nhưng nên dành riêng cho dị ứng thực sự.

Đối với trẻ em, không dùng gây co mạch và cả các thuốc chống histamine đều có lợi.

Có thể bác sĩ chuyên khoa sẽ thực hiện phẫu thuật trích nhĩ cho màng nhĩ phồng, đặc biệt nếu đau dữ dội hoặc liên tục, sốt, nôn hoặc tiêu chảy xuất hiện. Đo nhĩ lượng được sử dụng để theo dõi chuyển động của màng nhĩ; thính giác, hình dáng và chuyển động của màng nhĩ của bệnh nhân được theo dõi cho đến khi bình thường. Nếu liệt hoặc yếu dây thần kinh mặt xảy ra ở bệnh nhân viêm tai giữa cấp tính, bệnh nhân phải được chuyển gấp đến bác sĩ chuyên khoa để có thể thực hiện thủ thuật chọc màng nhĩ và đặt ống qua nội soi màng nhĩ.