Viêm mũi không dị ứng

Đối với viêm mũi do virus, điều trị bằng thuốc co mạch, kháng histamine, hoặc cả hai

Đối với viêm mũi teo, điều trị tại chỗ bằng kháng sinh, estrogen và Vitamin A, D

Đối với viêm mũi vận mạch làm ẩm và đôi khi là corticosteroid tại chỗ và uống thuốc cường giao cảm

Viêm mũi do vi rút có thể được điều trị theo triệu chứng bằng thuốc chống sung huyết mũi (thuốc co mạch tại chỗ bằng amin giao cảm, chẳng hạn như oxymetazoline từ 8 đến 12 giờ một lần hoặc phenylephrine 0,25% từ 3 đến 4 giờ một lần trong thời gian không quá 3 ngày, hoặc các amin giống giao cảm đường toàn thân, chẳng hạn như pseudoephedrine 30 mg uống, 4 đến 6 giờ một lần). Không nên sử dụng oxymetazoline trong mũi quá 3 ngày để tránh tắc nghẽn niêm mạc mũi.

Thuốc kháng histamine có thể hữu ích trong điều trị viêm mũi do vi rút, nhưng những thuốc có đặc tính kháng cholinergic sẽ làm khô màng nhầy và do đó có thể làm tăng kích ứng. (Xem thêmCảm lạnh thông thường.) Thuốc ổn định tế bào mast trong mũi (ví dụ: cromolyn) và ipratropium hoặc chất ổn định tế bào mast/thuốc kháng histamine tác dụng kép (ví dụ: azelastine, olopatadine) có thể hiệu quả hơn (xem bảng Thuốc ổn định tế bào mast dùng trong mũi). Thuốc co mạch cũng có thể làm giảm các triệu chứng của viêm mũi cấp và viêm mũi mạn tính, trong khi đó một nhiễm trùng sâu hơn do vi khuẩn yêu cầu phải cấy mủ làm kháng sinh đồ, xác định mầm bệnh, nhạy cảm với kháng sinh, và điều trị kháng sinh thích hợp. Nếu các triệu chứng vẫn còn, sinh thiết có thể cần thiết để loại trừ ung thư.

Điều trị viêm teo mũi hướng vào việc làm giảm lớp vảy và loại bỏ mùi hôi bằng cách rửa mũi, kháng sinh tại chỗ (ví dụ: mupirocin), estrogen tại chỗ hoặc đường toàn thân và vitamin A và D. Việc bịt hoặc làm giảm độ thông thoáng của khoang mũi bằng phẫu thuật sẽ làm giảm lớp vảy do không khí làm khô mũi thổi qua màng nhầy bị teo gây ra.

Điều trị viêm mũi vận mạch là bằng thử nghiệm và sai sót và không phải lúc nào cũng đạt yêu cầu. Bệnh nhân dễ chịu hơn khi ở trong không khí ẩm, có thể được cung cấp bởi hệ thống sưởi ấm trung tâm ẩm hoặc máy làm bốc hơi trong phòng làm việc hoặc phòng ngủ. Corticosteroid tại chỗ (ví dụ: mometasone 2 lần xịt hai lần mỗi ngày) và thuốc kháng histamine mũi có thể có một số lợi ích. Các amin kích thích thần kinh giao cảm toàn thân (ví dụ, đối với người lớn, pseudoephedrine 30mg uống mỗi 4-6 giờ khi cần) làm giảm các triệu chứng nhưng không được khuyến cáo sử dụng lâu dài vì làm đặc chất nhầy và có thể gây nhịp tim nhanh và căng thẳng. Các thuốc co mạch tại chỗ được tránh vì chúng gây ra co mạch niêm mạc mũi và mất độ nhạy của nó đối với các chất kích thích gây co mạch khác - ví dụ: độ ẩm và nhiệt độ của không khí cảm hứng. Tình trạng tắc nghẽn dội ngược có thể xảy ra sau 3 ngày sử dụng liên tục; sử dụng lâu dài và phụ thuộc được gọi là viêm mũi do thuốc.