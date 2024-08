Đánh giá bệnh nhân có bệnh lý gan

Sốt có thể xuất hiện trong viêm gan virut hoặc viêm gan do rượu .

Đau vùng hạ sườn phải do bệnh lý gan thường do sự căng giãn (ví dụ do ứ máu thụ động tĩnh mạch hoặc khối u) hoặc viêm bao gan.