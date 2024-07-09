Viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn

Phác đồ kháng sinh

Thuốc và liều lượng phụ thuộc vào vi sinh vật và khả năng kháng khuẩn của các vi sinh vật đó.

Mặc dù hầu hết bệnh nhân đều ổn định để chờ kết quả nuôi cấy, liệu pháp kháng sinh theo kinh nghiệm trước khi xác định được vi khuẩn có thể là cần thiết ở những bệnh nhân nặng. Không nên dùng kháng sinh cho đến khi có đủ mẫu cấy máu (tối thiểu 2 mũa, nhưng lý tưởng nhất là 3 mẫu từ các vị trí khác nhau trong vòng 1 giờ). Phác đồ điều trị theo kinh nghiệm nên bao gồm các tác nhân gây bệnh điển hình (ví dụ: các loài Staphylococci và Streptococci), tính đến mô hình kháng thuốc tại chỗ, chẳng hạn như tỷ lệ mắc MRSA, và bao gồm một tác nhân có hiệu quả cao trong việc tiêu diệt (ví dụ: kháng sinh beta-lactam). Một phác đồ thông thường ở Hoa Kỳ có thể là vancomycin và ceftriaxone. Một số yếu tố nguy cơ mắc viêm nội tâm mạc do tác nhân gây bệnh ít phổ biến hơn hoặc nhiễm trùng khó loại bỏ hơn bao gồm van tim nhân tạo mới được lắp, tiếp xúc lâu dài với dịch vụ chăm sóc sức khỏe và bệnh hiểm nghèo. Liệu pháp phối hợp thường được bắt đầu trong những trường hợp này và thường bao gồm phổ hoạt động kháng khuẩn rộng hơn và cân nhắc các tác nhân hiệp đồng như aminoglycoside.

Phác đồ kháng khuẩn theo kinh nghiệm nên được điều chỉnh càng sớm càng tốt dựa trên kết quả nuôi cấy.

Bảng Một số phác đồ kháng sinh dành cho bệnh viêm nội tâm mạc tại Hoa Kỳ* Bảng

Ngọc trai & cạm bẫy

Viêm nội tâm mạc bên phải van tim tự nhiên thường có thể được điều trị bằng liệu pháp 4 tuần hoặc thậm chí chỉ cần 2 tuần đối với một số tác nhân gây bệnh điển hình (ví dụ: S. aureus nhạy cảm với methicillin) nếu sử dụng liệu pháp phối hợp với gentamicin. Đối với viêm nội tâm mạc bên trái, các hướng dẫn khuyến nghị sử dụng liệu pháp kháng sinh đường tiêm truyền trong 6 tuần. Tuy nhiên, một nghiên cứu đa trung tâm, phân nhóm ngẫu nhiên, không mù đôi về viêm nội tâm mạc bên trái không biến chứng đã phát hiện ra rằng việc chuyển sang dùng kháng sinh đường uống (sau tối thiểu 10 ngày điều trị bằng đường tiêm truyền) không kém hơn so với việc tiếp tục điều trị bằng đường tiêm truyền. Ngoài ra, thời gian nằm viện được rút ngắn khi bệnh nhân chuyển sang điều trị bằng đường uống. Cách tiếp cận này có khả năng làm giảm căng thẳng tâm lý và một số rủi ro vốn có của điều trị nội trú kéo dài (2). Kháng sinh lipoglycopeptide tác dụng kéo dài, chẳng hạn như dalbavancin, cũng đã được sử dụng thành công làm một phần của liệu pháp tuần tự cho viêm nội tâm mạc do vi khuẩn Gram dương (3). Những phương án này có thể đặc biệt hữu ích cho những bệnh nhân không thể thực hiện liệu pháp tiêm truyền tại nhà.