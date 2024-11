Nguyên nhân thường không rõ, nhưng suy tĩnh mạch có thể là hậu quả từ suy van tĩnh mạch hoặc do sự giãn nở ban đầu của tĩnh mạch do yếu cơ cấu trúc. Ở một số người, suy tĩnh mạch do chứng suy tĩnh mạch mạn tính và tăng áp lực tĩnh mạch.

Hầu hết mọi người không có các yếu tố nguy cơ rõ ràng. Suy tĩnh mạch nếu phổ biến trong gia đình, cho thấy một yếu tố di truyền. Suy tĩnh mạch phổ biến hơn ở phụ nữ vì estrogen ảnh hưởng đến cấu trúc tĩnh mạch, mang thai làm tăng áp lực tĩnh mạch vùng chậu và đùi, hoặc cả hai.

Đôi khi, suy tĩnh mạch là một phần của hội chứng Klippel-Trénaunay-Weber, bao gồm thông động tĩnh mạch bẩm sinh và u máu mao mạch.