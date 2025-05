Can thiệp động mạch vành qua da (PCI)

Huyết khối trong stent gây tắc nghẽn hoàn toàn mạch máu và có thể xảy ra bất cứ lúc nào:

Cấp tính (ngay trong hoặc sau thủ thuật)

Bán cấp (trong vòng 30 ngày)

Muộn (> 30 ngày)

Rất muộn (> 1 năm)

Huyết khối ở stent có thể do stent giãn nở không đủ hoặc đặt stent không đầy đủ tại thời điểm thực hiện thủ thuật, ngừng điều trị chống kết tập tiểu cầu kép (ví dụ: do không tuân thủ, cần phẫu thuật ngoài tim), hoặc cả hai. Stent ít khi có thể làm vỡ cục huyết khối trong lòng động mạch vành (trong nhồi máu cơ tim cấp) và nếu đã vỡ, nó có thể trôi đi làm tắc đoạn xa và gây nhồi máu cơ tim tiếp. Do đó, các biện pháp an toàn (ví dụ dùng dụng cụ hút huyết khối với quả bóng bảo vệ ở đầu được bơm căng để tránh mảnh vụn huyết khối trôi xuống đoạn xa hoặc sử dụng lưới ở đoạn xa để hứng huyết khối) có thể giúp cải thiện hiệu quả can thiệp động mạch vành ở những bệnh nhân đã được bắc cầu tĩnh mạch hiển trước đó. Tuy nhiên, biện pháp này ít được làm.

Nếu chỉ tiến hành nong bóng động mạch vành, nguy cơ huyết khối cấp tính khoảng 5 đến 10%.

Sử dụng stent hầu như đã loại trừ hoàn toàn việc phải mổ bắc cầu nối chủ vành cấp cứu sau can thiệp động mạch vành; tỷ lệ huyết khối cấp và bán cấp là < 1%. Tuy nhiên, sử dụng stent phủ thuốc làm tăng nguy cơ huyết khối muộn trong stent, khoảng 0,6%/năm trong 3 năm.