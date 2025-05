Lewis Katz School of Medicine at Temple University

Viêm dạ dày ruột do ruột và viêm dạ dày ruột do hoá chất

Nhiều loại thuốc gây buồn nôn, nôn và tiêu chảy là tác dụng bất lợi. Phải lấy tiền sử chi tiết về việc dùng thuốc và thuốc phiện. Trong những trường hợp nhẹ, việc ngừng sử dụng sau đó tái sử dụng đó có thể hình thành mối quan hệ nhân quả. Các thuốc thông thường bao gồm thuốc giảm đau có chứa magiê, kháng sinh, thuốc chống giun sán, thuốc gây độc tế bào (dùng trong điều trị ung thư), colchicin, digoxin, kim loại nặng, thuốc nhuận tràng, liệu pháp miễn dịch và xạ trị. Sử dụng kháng sinh có thể dẫn đến tiêu chảy do Clostridioides difficile gây ra. Tiêu chảy và các triệu chứng khác ở C. difficile nhiễm trùng có thể nặng hơn tiêu chảy do kháng sinh và vẫn tồn tại sau khi hoàn thành hoặc ngừng dùng kháng sinh.

Nhiễm độc kim loại nặng do diều trị, do vô ý hoặc cố ý thường gây buồn nôn, nôn, đau bụng, và tiêu chảy.

Việc lạm dụng thuốc nhuận tràng đôi khi bị các bệnh nhân phủ nhận có thể dẫn đến yếu người, nôn, tiêu chảy, mất điện giải và rối loạn chuyển hóa. Xét nghiệm phân, cụ thể là đo độ thẩm thấu của phân, có thể giúp phân biệt tiêu chảy do lạm dụng thuốc nhuận tràng thẩm thấu với tiêu chảy do các nguyên nhân khác.

