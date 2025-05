Đánh giá bệnh nhân có bệnh lý tiêu hóa

Khám thực thể có thể bắt đầu bằng việc kiểm tra vùng hầu họng để đánh giá độ ẩm, các vết loét, hoặc viêm.

Khám bụng với tư thế người bệnh nằm ngửa có thể phát hiện bụng chướng khi tắc ruột, cổ trướng, hoặc hiếm khi thấy khối u lớn. Nghe để đánh giá tiếng nhu động ruột xác định sự có mặt của dịch nên được tiến hành ngay sau đó. Gõ có tăng cộng hưởng âm (vang) gợi ý tắc ruột và gõ đục trong trường hợp cổ trướng và có thể xác định kích thước của gan. Sờ nắn tiến hành một cách hệ thống, khởi đầu thăm khám nhẹ nhàng để xác định các vùng đau khi sờ vào, và nếu bệnh nhân chịu được, ấn sâu hơn để xác định vị trí của các khối hay cơ quan tăng kích thước.

Khi bụng mềm, bệnh nhân cần được đánh giá các dấu hiệu của phúc mạc như phản ứng thành bụng và cảm ứng phúc mạc. Phản ứng thành bụng là tình trạng co cơ không chủ ý của các cơ thành bụng, hơi chậm hơn và bền vững hơn so với co cơ nhanh có chủ ý của những bệnh nhân nhạy cảm hoặc lo lắng. Cảm ứng phúc mạc là sự co người rõ rệt khi nhấc nhanh tay người khám.

Vùng bẹn và tất cả các vết sẹo phẫu thuật cần phải được khám để tìm thoát vị.

Thăm trực tràng bằng ngón tay (xem: Đánh giá rối loạn hậu môn trực tràng) với xét nghiệm tìm máu ẩn trong phân và khám khung chậu (ở phụ nữ) là cần thiết để hoàn tất việc đánh giá ổ bụng.