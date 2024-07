Nội soi có sinh thiết ruột non

Xét nghiệm máu để sàng lọc hậu quả của kém hấp thu

Nghi ngờ bệnh Sprue nhiệt đới ở những người sống trong hoặc đã đến thăm các khu vực lưu hành bệnh và những người bị thiếu máu nguyên bào khổng lồ và các triệu chứng kém hấp thu.

Xét nghiệm được lựa chọn là nội soi đường tiêu hóa trên có sinh thiết ruột non. Những thay đổi mô học đặc trưng (xem bảng Mô học niêm mạc ruột non trong một số rối loạn kém hấp thu) thường liên quan đến toàn bộ ruột non và bao gồm tình trạng cùn nhung mao kèm theo xâm nhập các tế bào viêm mạn tính trong biểu mô và lớp đệm. Bệnh Celiac và nhiễm ký sinh trùng phải được loại trừ. Không giống như trong bệnh Celiac, kháng thể kháng mô transglutaminase (tTG) và kháng thể kháng vỏ nội cơ (EMA) âm tính ở bệnh nhân mắc bệnh Sprue nhiệt đới.

Các nghiên cứu bổ sung trong phòng thí nghiệm (ví dụ, công thức máu; albumin; canxi; thời gian prothrombin; nồng độ sắt, folate và B12) giúp đánh giá tình trạng dinh dưỡng. Chụp lưu thông ruột non có bari có thể thấy bari phân đoạn, lòng ruột phình ra và các nếp gấp niêm mạc dày lên. Hấp thu D-xylose là bất thường trong > 90% số trường hợp. Tuy nhiên, các xét nghiệm này không đặc hiệu hoặc không cần thiết để chẩn đoán bệnh Sprue nhiệt đới.