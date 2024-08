Nội soi có sinh thiết ruột non

Chẩn đoán bệnh Whipple có thể bị bỏ sót ở những bệnh nhân không có các triệu chứng tiêu hóa nổi bật.

Cần nghi ngờ bệnh Whipple ở những người đàn ông da trắng trung niên bị viêm khớp và đau bụng, tiêu chảy, sụt cân hoặc các triệu chứng kém hấp thu khác. Những bệnh nhân như vậy nên được nội soi đường tiêu hóa trên có sinh thiết ruột non; các tổn thương ruột non là đặc hiệu và chẩn đoán. Những thay đổi nặng và nhất quán là ở đoạn gần của ruột non. Kính hiển vi ánh sáng cho thấy các đại thực bào dương tính với axit-Schiff định kỳ làm biến dạng cấu trúc nhung mao. Trực khuẩn gram dương, âm tính nhanh (T. whipplei) được quan sát thấy trong lớp màng đệm và trong đại thực bào. Nếu không thấy T. whipplei nhưng vẫn còn nghi ngờ bệnh Whipple trên lâm sàng, cần thực hiện xét nghiệm phản ứng chuỗi polymerase và hóa mô miễn dịch.

Bệnh Whipple cần phải được phân biệt với nhiễm trùng đường ruột do Mycobacterium avium-intracellulare (MAI), có các dấu hiệu mô học tương tự. Tuy nhiên, nhuộm MAI dương tính với axit nhanh.