Phim chụp X-quang và các nghiên cứu chất cản quang chẩn đoán hình ảnh khác của đường tiêu hóa

Phim chụp X-quang và các nghiên cứu chất cản quang chẩn đoán hình ảnh khác giúp hiển thị hình ảnh toàn bộ đường tiêu hóa từ họng đến trực tràng và hữu ích nhất trong việc phát hiện các tổn thương khối u và bất thường về cấu trúc (ví dụ: khối u, hẹp).

Các nghiên cứu cản quang đơn lấp đầy lòng ống tiên hóa bằng chất cản quang, phác họa cấu trúc ống tiêu hóa. Tốt hơn, các hình ảnh chi tiết hơn thu được khi dùng phương pháp tương phản kép, trong đó một lượng nhỏ Barit tỉ trọng cao phủ bề mặt niêm mạc và hơi làm giãn các cơ quan, tăng độ tương phản. Hơi được bơm thêm bởi người vận hành cùng thuốc thụt Barit tương phản kép, trong khi những phương pháp khác cần hơi nội tại đường tiêu hóa là đủ. Trong mọi trường hợp, bệnh nhân tự xoay người để phân bố khí và Barit đúng cách. Nội soi huỳnh quang có thể được sử dụng để theo dõi tiến trình của thuốc cản quang. Có thể quay video hoặc chụp phim X-quang để lập tài liệu, nhưng video đặc biệt hữu ích khi đánh giá các rối loạn nhu động (ví dụ: co thắt nhẫn hầu, co thắt tâm vị).

Chống chỉ định chính của nghiên cứu chất cản quan trong X quang là

Nghi ngờ thủng tạng

Thủng tạng là chống chỉ định vì Barit tự do gây khó chịu trung thất và phúc mạc; chất cản quang hòa tan trong nước có thể ít gây kích ứng nên có thể dùng trong trường hợp thủng. Bệnh nhân cao tuổi có thể gặp khó khăn trong việc tự xoay người để phân bố khí và Barit trong lòng ống tiêu hóa đúng cách.

Bệnh nhân được chụp X-quang đường tiêu hóa trên có thuốc cản quang không được ăn bất cứ thứ gì sau nửa đêm. Bệnh nhân được thụt Barit cần theo chế độ ăn lỏng trước đó, uống thuốc nhuận tràng natri phosphate vào buổi chiều, vào thuốc hỗ trợ nhuận tràng tác động lên đại tràng vào buổi tối. Phác đồ thuốc nhuận tràng khác đều có hiệu quả.

Các biến chứng của chụp X-quang bụng có thuốc cản quang rất hiếm. Thủng ruột có thể xảy ra ở khi thụt Barit ở những bệnh nhân phình đại tràng do nhiễm độc. Ảnh hưởng của Barit có thể dự phòng bằng cách uống đủ dịch hoặc dôi khi là thuốc nhuận tràng sau thủ thuật.

Thụt barit Thụt Barit có thể tiến hành như một thủ thuật cản quang đơn hoặc kép. Thụt Barit cản quang đơn được sử dụng khi có khả năng tắc nghẽn, viêm túi thừa, dò,và phình đại tràng. Thủ thuật với thuốc cản quang kép thích hợp để phát hiện các khối u. Thuốc xổ bari cho thấy loét thành đại tràng Hình ảnh Hình ảnh bên trái cho thấy vết loét aphthous. Có những vết trợt rời rạc có quầng sáng trên nền niêm mạc bình thường. Hình ảnh bên phải cho thấy giả polyp được biểu hiện bằng các khuyết thuốc cản quang (mũi tên xanh) và vết loét sâu (mũi tên đỏ). © Springer Science+Business Media Thuốc xổ bari thuốc cản quang kép cho thấy giải phẫu bình thường Dấu các chi tiết Hình ảnh này cho thấy mô hình của không khí và bari trong một đại tràng bình thường. © Springer Science+Business Media