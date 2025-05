Viêm trực tràng

1. van de Wetering FT, Verleye L, Andreyev HJ, et al . Non-surgical interventions for late rectal problems (proctopathy) of radiotherapy in people who have received radiotherapy to the pelvis. Cochrane Database Syst Rev. 2016;4(4):CD003455. Xuất bản ngày 25 tháng 4 năm 2016 doi:10.1002/14651858.CD003455.pub2

2. Paquette IM, Vogel JD, Abbas MA, Feingold DL, Steele SR. Clinical Practice Guidelines Committee of The American Society of Colon and Rectal Surgeons. The American Society of Colon and Rectal Surgeons Clinical Practice Guidelines for the Treatment of Chronic Radiation Proctitis. Dis Colon Rectum. 2018;61(10):1135-1140. doi:10.1097/DCR.0000000000001209