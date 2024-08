Sa trực tràng và sa tử cung

Loại bỏ các nguyên nhân gây rặn mạnh

Đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ: Thỉnh thoảng quấn băng mông vào nhau.

Đối với người lớn: Thường là phẫu thuật

(Xem thêm American Society of Colon and Rectal Surgeons' 2017 clinical practice guidelines for the treatment of rectal prolapse.)

Ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, điều trị bảo tồn là thỏa đáng nhất. Nguyên nhân gây rặn mạnh nên được loại bỏ. Băng quấn chặt mông vào nhau bằng băng dính giữa các lần đại tiện thường tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải quyết sa ra ngoài một cách tự nhiên.

Đối với sa niêm mạc đơn thuần ở người lớn, có thể cắt bỏ phần niêm mạc thừa.

Đối với sa tử cung, cố định trực tràng, trong đó trực tràng được ráp lại và cố định vào xương cùng, có thể cần ở những bệnh nhân có thể chịu được phẫu thuật mở bụng. Ở những bệnh nhân không thể chịu đựng được phẫu thuật mở bụng, có thể xem xét các phẫu thuật tầng sinh môn (ví dụ: thủ thuật Delorme hoặc Altemeier).