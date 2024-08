Áp xe hậu môn trực tràng

Chích rạch và dẫn lưu mủ

Kháng sinh cho bệnh nhân có nguy cơ cao

(Xem thêm American Society of Colon and Rectal Surgeons' 2016 clinical practice guideline for the management of anorectal abscess, fistula-in-ano, and rectovaginal fistula.)

Cần trích rạch nhanh chóng và dẫn lưu đầy đủ và không nên đợi đến khi áp xe rò ra da. Rất nhiều khối áp xe có thể được dẫn lưu như một thủ thuật ở phòng khám; áp xe ở sâu có thể cần dẫn lưu trong phòng mổ.

Bệnh nhân bị sốt, suy giảm miễn dịch hoặc tiểu đường và những người bị viêm mô bào rõ rệt cũng cần phải dùng kháng sinh (ví dụ: ciprofloxacin 500 mg đường tĩnh mạch, 12 giờ một lần và metronidazole 500 mg đường tĩnh mạch, 8 giờ một lần, ampicillin/sulbactam 1,5 g đường tĩnh mạch, 8 giờ một lần).

Bệnh nhân có giảm bạch cầu trung tính tuyệt đối (< 1000/mcL [1 × 109/ L]) nên được điều trị bằng thuốc kháng sinh đơn trị liệu.

Kháng sinh không được chỉ định cho những bệnh khỏe mạnh có áp xe nông.

Rò hậu môn-trực tràng có thể xuất hiện sau dẫn lưu.